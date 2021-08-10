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Огромный лось напал на туриста в Колорадо

Огромный лось напал на туриста в Колорадо (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   лось   нападение   природа   турист   фото   
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В этом немного страшном видео, снятом в Колорадо, показано, как изначально весьма послушный лось внезапно набросился на туриста.

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Метки: в мире   видео   животные   лось   нападение   природа   турист   фото   
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2  комментария
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Letar 36 минут назад
У людей уже совсем атрофировались инстинкты самосохранения...
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−53
Zlaja ptica 10 минут назад
Люди абсолютно не знают законов дикой природы, думают что попали в контактный зоопарк или мультик диснея...
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