Огромный лось напал на туриста в Колорадо

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В этом немного страшном видео, снятом в Колорадо, показано, как изначально весьма послушный лось внезапно набросился на туриста.
На запечатлённых кадрах хорошо видно, как большой зверь трапезничает в округе Клир-Крик, пока человек, находящийся неподалёку, всё это снимает.
Животное кажется достаточно массивным, но спокойным, по крайней мере до того момента, пока оно не начинает резко смещаться в сторону оператора.
Завидев опасность, турист тут же поспешил прервать съёмку, чтобы спасти себя от разъярённого лося.
Как сообщает The New York Post, путешественник не пострадал, так как сумел прыгнуть за дерево, которое и стало для него временным укрытием.
«Данное видео — пример того, как, подойдя к лосю слишком близко, он может быстро решить на вас напасть», — отметили представители Colorado Parks and Wildlife в Twitter.
Завидев опасность, турист тут же поспешил прервать съёмку, чтобы спасти себя от разъярённого лося.
Как сообщает The New York Post, путешественник не пострадал, так как сумел прыгнуть за дерево, которое и стало для него временным укрытием.
«Данное видео — пример того, как, подойдя к лосю слишком близко, он может быстро решить на вас напасть», — отметили представители Colorado Parks and Wildlife в Twitter.
После этого инцидента туристов предупредили о том, чтобы они старались не приближаться к безобидному на вид животному.
«И хотя это представляет собой захватывающие возможности для наблюдения за этими очаровательными животными, опасные конфликты между лосями и людьми в последние годы участились», — говорит Элисса Слеаза (Elissa Sleaza), директор департамента.
«Никогда не приближайтесь к лосю и не пытайтесь сделать снимок крупным планом или селфи.»
«И хотя это представляет собой захватывающие возможности для наблюдения за этими очаровательными животными, опасные конфликты между лосями и людьми в последние годы участились», — говорит Элисса Слеаза (Elissa Sleaza), директор департамента.
«Никогда не приближайтесь к лосю и не пытайтесь сделать снимок крупным планом или селфи.»
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