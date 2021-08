Огромный лось напал на туриста в Колорадо

Животное кажется достаточно массивным, но спокойным, по крайней мере до того момента, пока оно не начинает резко смещаться в сторону оператора.



Завидев опасность, турист тут же поспешил прервать съёмку, чтобы спасти себя от разъярённого лося.



Как сообщает The New York Post, путешественник не пострадал, так как сумел прыгнуть за дерево, которое и стало для него временным укрытием.



«Данное видео — пример того, как, подойдя к лосю слишком близко, он может быстро решить на вас напасть», — отметили представители Colorado Parks and Wildlife в Twitter.