Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП

Пока известно о шести пострадавших, трое из них —имеют сильные травмы. Тюменцы, ставшие свидетелями крупного ДТП, насколько смогли освободили людей из покорёженного металла и отнесли подальше, от возможных взрывов пылающих автомобилей. Несколько водителей достали из своих машин огнетушители и пытались сбить пламя. В настоящий момент на месте работают профессиональные спасатели.