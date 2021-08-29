FISHKINET
Сообщество Аварии 4729 постов • 471 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП

Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП  (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2021 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   Тюмень   авария   видео   возгорание   дтп   пострадавшие   стрела   
1961
2
1

У моста Стрела в Тюмени — массовая авария с возгоранием авто.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", по предварительным данным, водитель BMW выскочил на встречную полосу, где спровоцировал столкновение ещё четырёх машин. Один автомобиль загорелся, другой — лежит на крыше.


Пока известно о шести пострадавших, трое из них —имеют сильные травмы. Тюменцы, ставшие свидетелями крупного ДТП, насколько смогли освободили людей из покорёженного металла и отнесли подальше, от возможных взрывов пылающих автомобилей. Несколько водителей достали из своих машин огнетушители и пытались сбить пламя. В настоящий момент на месте работают профессиональные спасатели.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Россия   Тюмень   авария   видео   возгорание   дтп   пострадавшие   стрела   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
foggen2 3 часа назад
Судя по статистике ДТВ водителям бэх помимо справки от психиатра и нарколога надобно проходить и превентивное лечение у того и другого.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
−98
Александр 7 минут назад
Местный писал - мост Стрела ))) Стреловский мост так то )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
koleos72 20 минут назад
Страховой случай ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
768
Игорь Меншиков 51 минуту назад
"В настоящий момент на месте работают профессиональные спасатели." А есть непрофессиональные???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Brawl Dd Час назад
Не открывая новости я сразу подумал, наверняка ,хозяин жизни, на бмв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Атеист 2 часа назад
"по предварительным данным, водитель BMW "..
так начинается много описаний аварий. Походу, владельцев этих повозок, после продаж обучают "правильному" поведению на дорогах.
Шанс найти адекватного водителя бмв так же ничтожен, как в поезде умудриться попасть в купе с красивыми девушками!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 3 часа назад
телеграм-канал Smash было бы прикольнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Найден способ ускорить работу старых iPhone Найден способ ускорить работу старых iPhone Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Сукко: иномарка съехала на тротуар и собрала капотом семью отдыхающих, включая троих детей Сукко: иномарка съехала на тротуар и собрала капотом семью отдыхающих, включая троих детей В Российском городе на&nbsp;ходу вспыхнула маршрутка и&nbsp;попала на&nbsp;видео В Российском городе на ходу вспыхнула маршрутка и попала на видео Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру Пьяная автоледи устроила аварию с пострадавшими и сплясала на камеру В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик В Москве на пересечении Садового кольца и Сретенки перевернулся военный грузовик
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154945



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Большие проблемы низких людей
0
73
Большие проблемы низких людей
17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового
0
15
17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#сша#искусство#позитив#подборка#страна#прошлое#прикол
#интересно#Юмор#Россия#фотографии#кино#сарказм#жизнь#gif#утро#кот
#факты#люди#СССР#картинки#новости#смешно#природа#город#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться