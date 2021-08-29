Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП

У моста Стрела в Тюмени — массовая авария с возгоранием авто.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", по предварительным данным, водитель BMW выскочил на встречную полосу, где спровоцировал столкновение ещё четырёх машин. Один автомобиль загорелся, другой — лежит на крыше.
Пока известно о шести пострадавших, трое из них —имеют сильные травмы. Тюменцы, ставшие свидетелями крупного ДТП, насколько смогли освободили людей из покорёженного металла и отнесли подальше, от возможных взрывов пылающих автомобилей. Несколько водителей достали из своих машин огнетушители и пытались сбить пламя. В настоящий момент на месте работают профессиональные спасатели.
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так начинается много описаний аварий. Походу, владельцев этих повозок, после продаж обучают "правильному" поведению на дорогах.
Шанс найти адекватного водителя бмв так же ничтожен, как в поезде умудриться попасть в купе с красивыми девушками!