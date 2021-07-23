Сукко: иномарка съехала на тротуар и собрала капотом семью отдыхающих, включая троих детей

Подробности ДТП, имевшего место в Москве на улице Авиаторов можно узнать из ранее опубликованного здесь.

А видео из зала суда, где гражданке Башкировой заменили домашний арест на содержание под

стражей - здесь.

P.S. Таким образом, на территории страны, спустя неделю после Москвы, в Анапе также - легковая иномарка, по вине водителя совершает ДТП с наездом на, тоже, трёх малолетних детей, которые, как и в первом случае, приходятся друг другу близкими родственниками (одна семья).

Вот вам, уважаемые читатели, наглядная иллюстрация закона "парных случаев", который пытались объяснить ещё античные философы, но до сих пор, никто не смог более-менее внятно этого сделать.