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Сукко: иномарка съехала на тротуар и собрала капотом семью отдыхающих, включая троих детей

Сукко: иномарка съехала на тротуар и собрала капотом семью отдыхающих, включая троих детей (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 17:47
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   анапа   видео   дети   дтп   краснодар   следствие   тротуар   
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Ещё свежи в памяти броские заголовки передовиц СМИ о резонансном ДТП в Москве на улице Авиаторов, когда на пешеходном переходе сбили троих детей, двое из которых позже скончались в реанимации. Проходит всего шесть дней и в Краснодарском крае происходит, ещё не получивший резонанса, но похожий по параметрам наезд иномарки на пешеходов.

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Метки: Россия   анапа   видео   дети   дтп   краснодар   следствие   тротуар   
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25  комментариев
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Я так в GTA прохожих давил. Так меня потом копы догнали и убили накуй
Короче в мире ГТА больше справедливости и ответственного вождения
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265
Алексей Давыдов 11 минут назад
Ефремов родил шикарный информационный повод с перетиранием ДТП....круче Украины и ЧМ по футболу по отвлечению населения от насущных проблем страны.
Теперь каждое ДТП раскручивается по максимуму - как будто раньше их не было.
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3k
Арт Полчаса назад
Водилы в преклонном возрасте должны проходить спец комиссии для разрешения дальнейщего вождения.... А то что стало плохо, так это любой баран может пи*дануть
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121
Fisher1979 40 минут назад
Господин Путин, когда же наконец закончится этот беспредел, вы всецело даёте право откупу где приемлимо сбить человека и понести домашний арест. Сколько нужно жертв чтобы на этот резонанс взглянуло ваше величельство?
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28k
Кот Баюн 41 минуту назад
Ни черта не понял, что хотел сказать автор?
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288
Макс Дорошенко 44 минуты назад
Нет, в самом то деле ...! Очнитесь людииии! Если в ходе разбирательства происшедшего события (не дай Бог) человек совершивший ЭТО, независимо от пола, возраста, выявлен здоровым -- уничтожать сразу, после выяснения!
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11k
Великий Кормчий 45 минут назад
Знаю я эту улочку в Сукко.
Там троутар в этом месте вообще то есть, аккурат под камерой он....это гостишка, там еще железный дровосек стоит.
А люди просто пошли по автомобильной дороге...
Нет, конечно с водятла спрос, но пешеходы изначально сами себя угандошили, шли бы по тротуару - ничего бы с ними не случилось.
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2k
CHYCMYMPUK 51 минуту назад
Москва, Ульяновск, теперь Сукко... Да что происходит то? Последствия "короны" или вечное наше [мат]?!
Молюсь за здоровье пострадавших...
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−89
Thomsen Час назад
А то, что сегодня это уже заливали - укладывается в теорию парных случаев или в рамки феномена Баадера Майнхофа?
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62k
Viktor Час назад
Было сегодня уж.

https://old.fishki.net/3852697-zhestkij-naezd.htmlhttps://old.fishki.net/3852697-zhestkij-naezd.html
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1k
ВазгенСемёнович Час назад
Старый пи.дар "я не спал, мне на секунду стало плохо, я не виноват". Их учат этому или это передается по воздуху?
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265
Алексей Давыдов ВазгенСемёнович 14 минут назад
Да врядли он спал...на улочке уснуть тяжело, не трасса.
А вот вопросы к здоровью и допуску до вождения конечно есть. 66 лет уже возраст+ жара.
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6k
Vadim Час назад
"нормальное" - интересно какие "нормы"?
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136
Бритва 2 часа назад
Скорейшего выздоровления этой семье
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952
Игорь 2 часа назад
Повезло, что скорость была не высокая.
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−190
Улыбака 2 часа назад
При чем тут "парные случаи"? Аварии происходят регулярно.

При этом количество погибших все таки снижается. В 90х гибло до 50 тысяч человек в год, в 2000х больше 30 тысяч, в прошлом году 16 тыс.. И это несмотря на увеличение количества автомобилей
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