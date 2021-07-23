Сукко: иномарка съехала на тротуар и собрала капотом семью отдыхающих, включая троих детей

Ещё свежи в памяти броские заголовки передовиц СМИ о резонансном ДТП в Москве на улице Авиаторов, когда на пешеходном переходе сбили троих детей, двое из которых позже скончались в реанимации. Проходит всего шесть дней и в Краснодарском крае происходит, ещё не получивший резонанса, но похожий по параметрам наезд иномарки на пешеходов.
По информации размещённой на страницах Telegram-канал "Mash", в селе Сукко, которое входит в муниципальное образование город-курорт Анапа, Toyota RAV4, потеряв управление, выскочила на тротуар и сбила семью из троих детей (3, 8 и 9 лет) и троих взрослых.
Каким-то чудом все пострадавшие остались живы, их экстренно госпитализировали. Сейчас семья находится в стационаре под наблюдением медперсонала, их состояние оценивается, как нормальное.
Полиция Анапы проводит проверку по факту случившегося, по предварительной версии, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки уснул при управлении транспортным средством.
За рулём Toyota RAV 4 сидел 66-летний местный житель Александр Алексеенко. Версию своего сна он категорически отверг, заявив полицейским, что ему стало плохо за рулём, и на какое-то время он даже потерял сознание. И якобы из-за этого машина потеряла управление, вылетела за пределы проезжей части, где и настигла многодетную семью россиян, приехавшую на курорт отдохнуть и поправить здоровье.
Подробности ДТП, имевшего место в Москве на улице Авиаторов можно узнать из ранее опубликованного здесь.
А видео из зала суда, где гражданке Башкировой заменили домашний арест на содержание под
стражей - здесь.
P.S. Таким образом, на территории страны, спустя неделю после Москвы, в Анапе также - легковая иномарка, по вине водителя совершает ДТП с наездом на, тоже, трёх малолетних детей, которые, как и в первом случае, приходятся друг другу близкими родственниками (одна семья).
Вот вам, уважаемые читатели, наглядная иллюстрация закона "парных случаев", который пытались объяснить ещё античные философы, но до сих пор, никто не смог более-менее внятно этого сделать.
Источник:
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Короче в мире ГТА больше справедливости и ответственного вождения
Теперь каждое ДТП раскручивается по максимуму - как будто раньше их не было.
Чувствуешь недомогание-сиди дома.
И никогда не гони. Г"ндонов со своей сраной пословицей про "какой русский не любит быстрой езды" языки свои прошу запихать в жопы. Запретить в городах скорость выше 50 км/час и ужесточить штрафы за превышение многократно. Отменить говнище +19 км/час.
Сам водитель с 28 летним стажем.
Там троутар в этом месте вообще то есть, аккурат под камерой он....это гостишка, там еще железный дровосек стоит.
А люди просто пошли по автомобильной дороге...
Нет, конечно с водятла спрос, но пешеходы изначально сами себя угандошили, шли бы по тротуару - ничего бы с ними не случилось.
Дядя Петя, ты дурак?
Молюсь за здоровье пострадавших...
https://old.fishki.net/3852697-zhestkij-naezd.htmlhttps://old.fishki.net/3852697-zhestkij-naezd.html
А вот вопросы к здоровью и допуску до вождения конечно есть. 66 лет уже возраст+ жара.
Рискну предположить, что когда становится плохо, сознание не сразу отъезжает и ты можешь успеть начать тормозить.
При этом количество погибших все таки снижается. В 90х гибло до 50 тысяч человек в год, в 2000х больше 30 тысяч, в прошлом году 16 тыс.. И это несмотря на увеличение количества автомобилей