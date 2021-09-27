Как играть в «Монополию»: правила и особенности игры

Виды «Монополии»

Существует множество разновидностей игры, предназначенных для разных возрастов. Ниже описаны наиболее популярные.

«Миллионер»

Цель игры – быстрее других участников заработать первый миллион. В ее составе:

игральные кубики (2 шт.);

фишки (12 шт.);

карты фортуны (22 шт.);

карты владельца недвижимости (22 шт.);

карты «Жизнь миллионера» (14 шт.);

карточки «Шанс» (14 шт.);

32 отеля и подробная инструкция.

Недостаток игры: для оплаты счетов требуются большие денежные средства.

«Дорожная»

Суть «Монополии» – покупать и продавать недвижимость, умножать свой капитал и не обанкротиться. Игра состоит из фишек, карточек, фигурок для участников, подробного описания.

Преимущество: футляр выполняет функцию игрового поля.

Недостатки: денежные банкноты изготовлены из тонкой бумаги, а надписи на поле напечатаны мелким шрифтом.

«Моя первая “Монополия”»

Разработана для младших школьников. В комплект входят:

игральные кубики (2 шт.);

карточки (4 шт.);

карточки «Шанс» (24 шт.);

медали (16 шт.);

бумажные деньги.

Игра длится до тех пор, пока у участников не закончатся средства. Победа достается тому, у кого больше денег.

Достоинства игры: адаптация для детей.

Монополия «Сити»

Цель «Монополии» – создание мировой инфраструктуры на свое усмотрение. Покупая участок земли, вы получите право строить на нем жилые массивы, улицы и проспекты. В комплект входят:

80 зданий из пластика;

игральные кости;

металлические фишки;

детальная инструкция.

«Империя»

Цель игры – купить объекты недвижимости, правильно распорядиться капиталом и обанкротить соперников. Вы сможете приобрести акции 30 известных ТМ (Pepsy-Cola, Reebok и др.), а также 6 офисов и 4 небоскреба.

Недостаток: черное игровое поле, вызывающее быструю утомляемость глаз.

Правила игры в классическую «Монополию»

Классический вид «Монополии» более простой для понимания. Этот вариант предназначен для новичков. Игровое поле разбито на квадраты. В каждой ячейке есть участок, который можно приобрести у банка под застройку.

Всего в наличии 16 купюр:

1 000 руб. – 5 шт.;

5 000 руб. – 1 шт.;

10 000 руб. – 2 шт.;

20 000 руб. – 1 шт.;

50 000 руб. – 1 шт.;

100 000 руб. – 4 шт.;

500 000 руб. – 2 шт.

Ссуды, премии и зарплаты выдаются этими средствами. Количество налички не ограничено. При необходимости можно написать долговую расписку на обычном листе бумаги. Также в банке хранятся документы на недвижимость.

Каждый участник бросает кубик и в зависимости от выпавшего количества очков перемещает фишку по полю. Движение начинается с пункта «Вперед». Направление указывается стрелками. Пункт «Вперед» участники пересекают несколько раз. За каждый пройденный круг банк выплачивает 200 000 руб. Ваша цель – не обанкротиться.

Расшифровка указателей

На всех секторах игрового поля отмечены инструкции к дальнейшим действиям. Рассмотрим их более подробно.

Покупка недвижимости

Если вы остановились на поле недвижимости и оно не занято другими участниками, у вас есть право на его покупку. Вы заплатите банку сумму, отмеченную в ячейке. В обмен обретете право собственности на эту застройку: на игровое поле кладется карточка, соответствующая цвету вашей фишки.

Если вы не хотите покупать дома, они выставляются на аукцион. Приобретет их тот, кто предложит самую высокую цену. Если ни один из участников не купил участок, то он остается свободным.

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Владение недвижимостью

Владение зданием дает право взыскивать арендную плату с человека, остановившегося на этом поле. Особенно выгодно владеть монополией – участками всей цветовой группы.

Продажа недвижимости

Незастроенные участки, коммунальные предприятия и железнодорожные вокзалы вы можете продать любому игроку. Для этого заключается частная сделка на предварительно согласованную сумму. Если на реализуемых вами участках есть отели или дома, то продавать их запрещено. Вначале объекты нужно продать банку.

Также в сделке для обмена могут использоваться карточки освобождения из тюрьмы и деньги. Заключение сделок осуществляется перед тем, как брошены игральные кости.

Остановка на чужой недвижимости

Если вы останавливаетесь на недвижимости, которую ранее приобрел другой участник «Монополии», с вас могут взыскать арендную плату. Если все постройки – одной цветовой группы, арендная плата увеличивается в два раза. Если один из участков монополиста заложен, он не имеет права требовать двойную плату.

«Коммунальное предприятие»

Арендная плата такого учреждения равна четырехкратному количеству очков, выпавших на игральных костях. Если игрок выкупил оба коммунальных предприятия, вы будете вынуждены заплатить десятикратное количество выпавших очков.

«Вокзал»

Если у вокзала есть владелец, остановившийся на нем игрок должен заплатить арендную плату. Сумма зависит от количества вокзалов у хозяина постройки.

«Дома»

После того как собраны все участки недвижимости (относящиеся к одной цветовой группе), вы можете приобретать дома. Делайте это перед броском кубика. За один ход разрешается строить не больше одного дома. Максимальное количество построек на одном участке — четыре. Если один из участков цветовой группы заложен, строительство невозможно.

При необходимости допускается продажа домов обратно в банк. Стоимость будет той же, как и при покупке.

«Отели»

Чтобы купить отель, необходимо иметь четыре дома на участке под строительство. Отели приобретаются по той же цене, что и дома. При воздвижении отеля все дома с данного участка возвращаются в банк. Строить можно только один отель на каждом участке.

«Общественная казна» и «Шанс»

Остановившись на этой ячейке, вы получаете одну из карточек соответствующей группы. От вас требуется:

получить деньги;

заплатить налоги;

передвинуть фишку;

отправиться в тюрьму;

покинуть тюрьму без штрафа.

Карточку с пометкой «Бесплатно освободитесь из тюрьмы» разрешается хранить у себя до любого удобного случая. Также ее можно продать другому участнику по договорной цене. Остальные указания требуется выполнять незамедлительно.

«Налоги»

Остановка на таком поле «Монополии» означает, что в банк нужно внести сумму, указанную на карточке.

«Тюрьма»

В тюрьму отправляются, если вам попалась соответствующая карта. Такое же действие предпринимается, если на кубиках три раза подряд выпало одинаковое число. Вы можете копить аренду, но не получаете зарплату. Чтобы покинуть этот сектор, необходимо купить у другого участника карту «Бесплатно выйти из тюрьмы» или заплатить штраф в 50 000 рублей.

В этом аспекте «Монополия» на двоих имеет преимущества. Если в тюрьму вы попали в результате хода, а не по карте, то штраф платить не нужно.

«Бесплатная стоянка»

Оказавшись на таком поле, можно бесплатно подождать следующего хода. Штрафам вы не подвергаетесь.

Залог

Если у вас появились долги, но не осталось денег на их погашение, вы можете заложить недвижимость. Для начала продайте все отели и дома одной цветовой группы. Банк выдаст сумму, равную 1/2 стоимости закладываемого участка.

Заложенная недвижимость по-прежнему принадлежит вам. Другие игроки не имеют права выкупить ее у вас или у банка. Если в будущем вы захотите вернуть имущество, придется заплатить банку всю ее стоимость, плюс 10% сверху.

Банкротство

Если вы должны игрокам «Монополии» сумму, превышающую доход от активов, вы банкрот и выбываете из игры. При долгах банку он получает всю вашу недвижимость и деньги, выставляя их в свободную продажу. Также в банк возвращаются карты освобождения от тюрьмы.

Если ваше банкротство обусловлено долгами другого человека, все ваше имущество передается банку. Оно также поступает в свободную продажу.

Также стать банкротом можно, если вовремя не выполнить заданное игровое действие.

Полезные советы

Существует множество секретов того, как играть в «Монополию». Ниже приведены некоторые из них:

Чем быстрее вы проходите круг по игровому полю, тем больше возможностей для успешных покупок. Наиболее выгодные приобретения совершаются за первые 2–3 круга.

Выкупайте всю недвижимость, на которой оказывается ваша фишка. Чем больше объектов собственности вы накопите, тем выше доход от сдачи их в аренду другим игрокам.

Скупайте железные дороги. В начале игры они приносят много прибыли.

Приобретайте объекты, необходимые конкурентам для образования монополии. В дальнейшем вы сможете обменять их по выгодной цене.

На этапе покупки участков старайтесь не попасть в тюрьму. Оказавшись в заключении, примите все меры, чтобы выйти на свободу. Если же вы успели купить здания, можно пропустить ход-другой. Так вы избежите банкротства.

Объединитесь против сильных соперников. Создайте команду и заключите устную договоренность до начала игры. Так вы обанкротите конкурента, лишив его возможности создания монополии.

В том, как играть в «Монополию», помогут разобраться описанные рекомендации. Чтобы победить, требуется изучить правила и разработать крепкую стратегию. Внимательно следите за игроками, которые допускают ошибки. В таких случаях применимы дополнительные штрафы.