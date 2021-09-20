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Как в разных регионах России играют в «Камень, ножницы, бумагу»?

Как в разных регионах России играют в «Камень, ножницы, бумагу»? (11 фото)

Автор:
20 сентября 2021 08:33
Метки: бумага   игра   интересно   камень   карта   люди   ножницы   прикол   
1245
11

Помните популярную в детстве игру на руках «Камень, ножницы, бумага»? Пользователь сети составил карту, которая показывает, как в разных регионах России заканчивают фразу про камень, ножницы и бумагу.

Вот вы машете рукой, сжатой в кулак, называете эти три слова, а дальше что? Цу-е-фа? Раз-два-три? В разных регионах людях говорят по-разному, и этими двумя вариантами дело не ограничивается. Как заканчивают фразу про камень, ножницы и бумагу, узнал пользователь Твиттера и поместил эти результаты на карту, чтобы наглядно показать популярность самых разных вариантов.

Пользователь Твиттера составил карту

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Александр Куликов провёл опрос среди своих подписчиков из разных регионов России и на их основе составил карту игры в «Камень, ножницы, бумагу». В опросе приняли участие более 1100 человек, которые рассказали о том, что они предпочитают говорить: «Цу-е-фа» или «Раз-два-три». Нашлись и такие места страны, которые решили соригинальничать.

Европейская часть России почти всегда говорит «Цу-е-фа»

В отмеченных красным областях чаще всего используется именно эта концовка.

В центре страны самым популярным оказался вариант «Раз-два-три»

Жёлтые места на карте — это там, где чаще используют «Раз-два-три».

В восточной части России тоже побеждает вариант «Цу-е-фа»

Но есть и те места, которые решили выделиться ни на кого не похожими фразочками

В Мордовии, например, говорят «Цу-ли-фа». В Иваново — «Чи-чи-ко». На Сахалине взяли и решили выделиться своим «Эн-бен-цо». Отдельного упоминания стоит и омское «Ван-чу-вэс» с пермским «Бу-ци-фа». Но больше всех выделилась Камчатка и местное «Чин-гис-хан».

Посмотреть, какой вариант победил в вашей области, можно на этой карте.

Не стоит считать, что варианты, указанные на карте — единственно верные. За них просто проголосовало большее количество людей

Естественно, каждый стоит за свою версию до последнего

А как говорили у вас в городе? Делитесь своими вариантами в комментариях!

Источник:

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Метки: бумага   игра   интересно   камень   карта   люди   ножницы   прикол   
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21  комментарий
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28k
Антон Час назад
В самом деле, что за "цу-е-фа"? Никогда в жизни не слышал.
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568
Dalekiy Poskot 5 минут назад
"Камстри". Одесса.
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34
Михайло Потапыч 5 минут назад
Сик-сак-сук и раз-два-три. Ленинград-Петербург.
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−1
ядоми ягр 8 минут назад
Су -е -фа а не цуефа .
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7k
Алеksей 10 минут назад
ещё был "камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода"
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2k
Андрей 15 минут назад
У нас с медведем, строители с овцами, враги с гендерами.
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260
Bender Rodriguez 43 минуты назад
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536
basil pupkin 46 минут назад
В Сибири Е-ша-чок
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73
А А 46 минут назад
В 80-х «Уефа» говорили мы всегда в Мск. Сейчас дети «цуефа» говорят. Эволюционировала считалка))))
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9k
Lev Asriev 47 минут назад
Говорили "камень ножницы бумага" и все. С цуефой я уже при своих детях познакомился.
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6k
Мистер Фикс 58 минут назад
Раз-два-три. Бывало ай-цвай-драй. Иногда У-е-фа. Но никаких ЦУ. Москва, середина-конец 80-х
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70
Mosgaz Час назад
Хрюша, Филя и Степашка Му Да Ки!!! - Всегда было в Брянске, что это за цу е фа, может УЕФА?
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167
Вжик Час назад
Ку-Е-Та.
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