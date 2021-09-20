Как в разных регионах России играют в «Камень, ножницы, бумагу»?

Помните популярную в детстве игру на руках «Камень, ножницы, бумага»? Пользователь сети составил карту, которая показывает, как в разных регионах России заканчивают фразу про камень, ножницы и бумагу.
Вот вы машете рукой, сжатой в кулак, называете эти три слова, а дальше что? Цу-е-фа? Раз-два-три? В разных регионах людях говорят по-разному, и этими двумя вариантами дело не ограничивается. Как заканчивают фразу про камень, ножницы и бумагу, узнал пользователь Твиттера и поместил эти результаты на карту, чтобы наглядно показать популярность самых разных вариантов.
Пользователь Твиттера составил карту
Александр Куликов провёл опрос среди своих подписчиков из разных регионов России и на их основе составил карту игры в «Камень, ножницы, бумагу». В опросе приняли участие более 1100 человек, которые рассказали о том, что они предпочитают говорить: «Цу-е-фа» или «Раз-два-три». Нашлись и такие места страны, которые решили соригинальничать.
Европейская часть России почти всегда говорит «Цу-е-фа»
В отмеченных красным областях чаще всего используется именно эта концовка.
В центре страны самым популярным оказался вариант «Раз-два-три»
Жёлтые места на карте — это там, где чаще используют «Раз-два-три».
В восточной части России тоже побеждает вариант «Цу-е-фа»
Но есть и те места, которые решили выделиться ни на кого не похожими фразочками
В Мордовии, например, говорят «Цу-ли-фа». В Иваново — «Чи-чи-ко». На Сахалине взяли и решили выделиться своим «Эн-бен-цо». Отдельного упоминания стоит и омское «Ван-чу-вэс» с пермским «Бу-ци-фа». Но больше всех выделилась Камчатка и местное «Чин-гис-хан».
Посмотреть, какой вариант победил в вашей области, можно на этой карте.
Не стоит считать, что варианты, указанные на карте — единственно верные. За них просто проголосовало большее количество людей
Естественно, каждый стоит за свою версию до последнего
А как говорили у вас в городе? Делитесь своими вариантами в комментариях!
Источник:
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