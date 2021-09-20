Как в разных регионах России играют в «Камень, ножницы, бумагу»?

Но есть и те места, которые решили выделиться ни на кого не похожими фразочками

В Мордовии, например, говорят «Цу-ли-фа». В Иваново — «Чи-чи-ко». На Сахалине взяли и решили выделиться своим «Эн-бен-цо». Отдельного упоминания стоит и омское «Ван-чу-вэс» с пермским «Бу-ци-фа». Но больше всех выделилась Камчатка и местное «Чин-гис-хан».

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Не стоит считать, что варианты, указанные на карте — единственно верные. За них просто проголосовало большее количество людей