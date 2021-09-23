FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4059 постов • 964 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
"Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов, которые доказывают, что мир полон открытий

"Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов, которые доказывают, что мир полон открытий (31 фото)

Автор:
23 сентября 2021 09:24
Сообщество : Факты
Метки: жизнь   интересно   интересное   интересные факты   подборка   полезные факты   факты   фото   
5106
31
Узнавать что-то новое - всегда приятно, а еще и полезно для мозга. Сообщество на форуме Reddit по названием "Сегодня я узнал, что.." собирает самые интересные, быстрые и любопытные факты совершенно обо всем - пользователи делятся тем, что они все это время не знали, но неожиданно открыли для себя. Ловите порцию интересностей.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: жизнь   интересно   интересное   интересные факты   подборка   полезные факты   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
zloykoyot 2 часа назад
Фуфло. Никаких химических веществ не надо. Пропустите сигаретный дым через простую белую тряпку или кусок ваты, поменяют цвет без проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Василий Сургайло 13 минут назад


Что-то не особо ценят его... Вон, пару волос видно. Или дрочат?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Will2006 24 минуты назад
Про Принглз - если считать, что картофельная мука и картофельный крахмал - картофель, то Принглз - картофельные. Если же вспомнить про усилители вкуса и ароматизаторы и таки не считать муку и крахмал картошкой, то - нет. Скорее всего, загвоздка в формулировках: "сделано из картофеля" может скрывать под собой всё, что угодно, от самогона и до биопластика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Brawl Dd Полчаса назад
Статью нужно было назвать так, сегодня я научился [мат] чужой бред и выдавать его за свою правду

Название статьи в яндекс вбейте и все поймете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
au3 Час назад
"Сегодня я узнал, что Нидерланды ежегодно дарят Канаде 20 тысяч тюльпанов в знак благодарности за защиту нидерландской королевской семьи во Второй мировой войне"

Вообще то только приютили в канаде, когда сбежали из своей страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Петрович Час назад
Не самые веселые 40 сек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Очевидное-Невероятное Час назад
"Сегодня я узнал, что Нидерланды ежегодно дарят Канаде 20 тысяч тюльпанов..."
На весеннем параде тюльпанов в Нидерландах используют до 10 млн. цветов, потому что цветок тюльпана - это побочный продукт при производстве луковиц, они не знают куда их столько девать. Так что 20 тыс тюльпанов для них ничего не стоят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rodaslav 2 часа назад
Чёт очень сомневаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
Тварь Rodaslav 14 минут назад
Им, наверное, сказали, что шансы 50/50, но не уточнили, что 50 % погибнуть от разгерметизации, а другие 50 % - от взрыва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний Любопытные факты, которые пополнят вашу копилку знаний 20+ любопытных фотографий обо всем на свете 20+ любопытных фотографий обо всем на свете 20 различий между Западом и Востоком в ярких иллюстрациях 20 различий между Западом и Востоком в ярких иллюстрациях 10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней 10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней 20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни 20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394158



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 удивительных и забавных привычек домашних животных
1
19
15 удивительных и забавных привычек домашних животных
Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии
7
86
Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ynews#люди#прикол#фотографии#аварии#в мире#СССР#авто аварии#звезды
#интересно#подборка#автомобили#история#Россия#кино#знаменитости#факты#фильм#дети
#фото#животные#автомир#дтп#интересное#сша#картинки#шоу бизнес#неудача#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться