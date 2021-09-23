"Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов, которые доказывают, что мир полон открытий

"Сегодня я узнал, что Нидерланды ежегодно дарят Канаде 20 тысяч тюльпанов в знак благодарности за защиту нидерландской королевской семьи во Второй мировой войне"
"Сегодня я узнал, что чем более мы осознанны психологически, тем меньше мы склонны совершать социальные ошибки, но тем больше вероятность того, что мы будем мучить себя из-за прошлых ошибок"
Тигры почти невидимы для некоторой добычи, ведь многие животные не различают оранжевый цвет - он видится им зеленым
Семья Овиц - не только самая большая семья карликов, но и самая большая семья (12 человек), выжившая в Освенциме
Британский ученый Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину в 1989 году. Ему не нравилось то, что приходилось опрашивать всех коллег о том, какие программы имеются на их компьютерах - и он создал систему, которая и привела к созданию WWW
Тупак переименовал свою компанию с Ghetto Gospel на Joshua's dream (мечта Джошуа) после встречи с 11-летним мальчиком Джошуа, больным саркомой. Тот умер через 45 минут после того, как Тупак исполнил его мечту и пришел к нему в больницу
Сигаретные фильтры были разработаны с использованием химических веществ, которые изменяют цвет - чтобы создать иллюзию, что они "отфильтровывают" токсины
В Индии обитает вид гигантской белки с мехом различных оттенков оранжевого, бордового и фиолетового. Их длина составляет около 90 см от головы до хвоста
Туллимонстр - странное вымершее существо без конечностей. Несмотря на наличие тысяч окаменелостей, люди до сих пор не знают, было ли оно позвоночным или беспозвоночным. К тому же, останки этого существа нашли только в одном месте в мире
Некоторые люди страдают "головной болью выходного дня" из-за снижения стресса от отсутствия работы
Актер Харрисон Форд хотел, чтобы в "Звездных войнах" Хана Соло убили в конце пятого эпизода, так как не планировал играть его снова. В итоге персонажа Форда решили на всякий случай "заморозить"
Самая долгая операция в мире длилась 103 часа и выполнялась 20 врачами. Это было разделение сросшихся близнецов в Сингапуре в 2001 году
Вопреки разным мнениям, вампиров не вдохновляли летучие мыши. Кровососущих мышей обнаружили в Латинской Америке в 16 веке, а самые ранние истории о вампирах датируются 12 веком
Из-за того, что большую часть жизни белые медведи проводят на морском льду, их классифицируют как морских млекопитающих
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Эффект Пуркине - феномен, при котором человеческий глаз воспринимает цвета иначе при понижении освещённости объектов
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что-то не особо ценят его... Вон, пару волос видно. Или дрочат?
Название статьи в яндекс вбейте и все поймете
Вообще то только приютили в канаде, когда сбежали из своей страны
На весеннем параде тюльпанов в Нидерландах используют до 10 млн. цветов, потому что цветок тюльпана - это побочный продукт при производстве луковиц, они не знают куда их столько девать. Так что 20 тыс тюльпанов для них ничего не стоят...