Что такое покер? «Карточная игра» — таким будет в своем большинстве ответ на этот вопрос. Справедливо. Однако возьмем на себя смелость заявить, что это много больше, чем просто игра. Для многих это увлекательное и доходное хобби, а для некоторых — образ жизни.

Авантюризм, тонкое знание психологии, наблюдательность, расчет — вот самый краткий список качеств, которыми обладает хороший игрок в покер и которые привлекают в стан ценителей этой игры все большее количество людей самых разных возрастов и социального статуса. Для них наш вводный курс, в котором мы рассмотрим определяющие правила покера для новичков. Ориентироваться же мы будем на самый распространенный и популярный вид современного покера — Техасский Холдем.

ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ПОКЕРА ДЛЯ НОВИЧКОВ

Как и в любой игре, борьба здесь идет между игроками за выигрыш. В покере это банк, который собирается по ходу игры (раздачи) за счет ставок игроков. Обладателем банка становится тот, кто собрал более «старшую» комбинацию или же единственный оставшийся с картами на руках по окончании раздачи (игры). К слову, в случае с комбинациями победителей может быть несколько — об этом вы сможете прочитать далее в нашем обзоре.

Несмотря на то, что здесь мы говорим об общих определениях и правилах покера для новичков, остановимся все же на некоторых особенностях, которые важны для понимания начинающими игроками сути и стратегии этой игры.

В классический Техасский Холдем играют колодой из 52 карт. Это спектр карт от Туза (А) до двойки в каждой масти, а их, кто не знает, четыре – ♠, ♣, ♥, ♦. Новичкам стоит обратить особое внимание на то, что А в покере не всегда самая старшая карта, иногда Туз может выполнять функцию самой младшей. Но сейчас не об этом. Поговорим на эту тему чуть ниже. Хотя соответствующую засечку в памяти сделать все же рекомендуем. Пусть это будет одно из первых правил покера для новичков.

От количества карт — к количеству игроков за столом. В Техасском Холдеме их должно быть минимум двое, а максимум — десять человек.

Раздачу карт игрокам по часовой стрелке осуществляет дилер (D). Если вы играете в кругу знакомых и друзей, то функции дилера переходят по очереди к каждому игроку, сидящему следующим слева от D. Если же вы играете в покерном клубе или казино, то обслуживать каждую раздачу будет лицензированный дилер из числа сотрудников заведения.

За два круга раздачи каждый игрок получает по 1 карте рубашкой вверх. В итоге каждый получает по 2 карты, которые в покере называют «карманными». Их видит и соответственно знает только сам игрок.

В каждой раздаче кроме D автоматически определяются также блайнды — малый (Small Blind — SB) и большой (Big Blind — BB). Малый блайнд — тот, кто сидит первым слева от В (к нему соответственно в следующей раздаче перейдет функция D). Большой блайнд — игрок, находящийся на следующей позиции после младшего. Начиная вникать в правила покера для новичков, следует запомнить следующее. Оба блайнда делают обязательные слепые ставки (blind – слепой (англ.). SB – минимальную ставку раздачи, BB — ставку размером в два раза выше. Как только эти ставки появились на столе, считайте, что банк начал формироваться.

Это первые азы и понятия правил покера для новичков. Двигаемся дальше!

ПОКЕРНЫЕ КОМБИНАЦИИ

В покере всего 10 комбинаций. Запомнить их несложно, да и ориентироваться в их иерархии вы научитесь довольно быстро при условии, если будете играть в покер не раз в полгода, а хотя бы раз в неделю. Какие-то из комбинаций вы запомните быстрее, так как они будут чаще формировать вашу «руку», другие будут для вас более редкими, а оттого и более желанными «гостями». Перечень покерных комбинаций в рамках обзора правил покера для новичков начнем со старших и будем двигаться к самым младшим.

«РОЯЛ ФЛЕШ» (ROYAL FLUSH)

Сильнейшая комбинация в покере, которую формируют пять старших карт одной масти: 10, J (Валет), Q (Дама), K (Король), A (Туз). Если вы собрали «Роял Флеш», знайте, достойных конкурентов конкретно в этой раздаче у вас нет!

«СТРИТ ФЛЕШ» (STRAIGHT FLUSH)

Эта комбинация тоже из числа редких «гостей», о которых мы говорили выше. Является второй по силе «рукой» в покере. В ее состав также входят одномастные карты, но уже меньшим рангом. Например, от 5 до 9 или от 3 до 7. Несмотря на то, что эта комбинация весьма редко появляется на «руках» у игроков, история покера знает случаи, когда «Стрит Флеш» собирали два игрока в рамках одной раздачи. В этой ситуации по правилам покера для новичков, и по правилам покера вообще сильнее рука будет у того игрока, у которого комбинация сформирована из из более старших по рангу карт. Разъясним: «Стрит Флеш» от 7 до J будет слабее «Стрит Флеш» от 9 до К.

«КАРЕ» (FOUR OF A KIND)

Тот, кто соберет четыре карты разных мастей, но одного ранга, может с гордостью называть себя обладателем «Каре». Пусть это будут четыре 2 или четыре дамы (Q). В любом случае это будет «Каре». Правда, старшей комбинацией из этих двух является «Каре» сформированное из дам. Здесь старшинство определяет ранжир. Бывает и такое, что «Каре» появляется на столе в результате раздачи «общих» карт. В такой ситуации победителем становится игрок, имеющий в числе «карманных» наиболее сильную. Туз (А) при таких обстоятельствах — идеальный вариант.

«ФУЛЛ ХАУС» (FULL HOUSE)

Этот набор предполагает «руку», которая соберет три карты разной масти, но одного достоинства (триплет) и две разномастные карты одного ранга (пара). Пример: 555АА или JJJ99 и т. д. Значимость комбинации «Фулл Хаус» определяет именно триплет. В нашем случае сильнее будет JJJ99. Если же триплет одинаков, то исход спора решает пара — в войне ККК55 и ККК88 выигрышной будет последняя.

«ФЛЕШ» (FLUSH)

С этой схемой проще. По сути это набор из пяти одномастных карт без привязки к их рангу. 3569J червовой масти — это такой же «Флеш» как и 4579К трефовый. Разница лишь в том, что «Флеш», собранный в трефах, сильнее. Победу определила старшая карта в комбинации — К (Король).

«СТРИТ» (STRAIGHT)

Эта комбинация — сочетание пяти разномастных карт, которые собраны последовательно согласно их достоинству. При нескольких «Стритах» на руках верховенство определяют по старшей карте в комбинации. И здесь, говоря об основах правил покера для новичков, уместно будет сказать о двойственности А (Туза), о которой мы говорили в дебюте материала. Именно в «Стрите» Туз может быть как самым старшим — образно говоря с «номиналом» в 11 единиц, так и самым младшим — соответственно с «номиналом» в 1 единицу. В первом случае речь идет о максимальном «Стрите» под названием «Бродвей» – от 10 до А, а во втором о минимальном под названием «Колесо» – от А до 5.

«СЕТ» (THREE OF A KIND)

Об этой комбинации мы уже говорили: «Сет» – это тот же триплет. Поэтому, думаем, должно быть понятно, что «Сет» представляет собой комбинацию трех карт разных мастей, но одного достоинства. Велика вероятность появления такого набора сразу у нескольких игроков за столом. В такой ситуации победителя определят кикеры — две карты, оставшиеся за бортом «Сета», ведь каждая покерная комбинация учитывает пять карт. И это еще одна аксиома, которая входит в правила покера для новичков! Таким образом в споре равных триплетов сильнее окажется тот, у кого выше кикер. Если одинаковыми окажутся и первые кикеры, то окончательную ясность внесут вторые.

«ДВЕ ПАРЫ» (TWO PAIR)

Само название диктует, что это набор из двух карточных дуэтов. Каждый из них состоит из разномастных, но одинаковых по достоинству карт — QQ55, 2299, QQJJ, KK33 и т. д. Лидер выявляется по старшинству пар. Из комбинаций QQ77 и JJ77 сильнее будет первая. Если же у двух игроков сложились абсолютно одинаковые по рангу комбинации, последнее слово за кикером.

«ПАРА» (ONE PAIR)

Самая элементарная комбинация в покере — дуэт карт разной масти одного ранга. Если у нескольких игроков зарегистрированы одинаковые пары, то победу определят старшие кикеры.

«СТАРШАЯ КАРТА» (HIGH CARD)

Весьма часто встречающаяся у игроков в покер «комбинация», о которой нельзя умолчать, говоря о правилах покера для новичков. Хозяином такой комбинации является тот игрок, которому волей покерных богов не удалось собрать ни одну из перечисленных выше. Довольно часто с таким скудным «уловом» оказываются все игроки за столом. Счастливчиком выступает держатель самой старшей по рангу карты. Туз (А) здесь сильнейший. Далее ранжир идет по нисходящей — соответственно K, Q, J, 10, 9 и т. д.

Это были все существующие комбинации классического Техасского Холдема. На следующем этапе правил покера для новичков рассмотрим те игровые условия, при которых эти комбинации собираются и при которых формируется банк — главная цель борьбы игроков за покерным столом.

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ИГРЫ, ОЧЕРЕДНОСТЬ СТАВОК

Будем считать, что первые базовые понятия об покере мы более или менее доступно обрисовали. Теперь вы знаете, как раздавать карты, кто такие дилер, малый и большой блайнды, имеете представление о разнообразии и старшинстве существующих комбинаций. Переходим к собственно процессу игры.

ПРЕФЛОП (PRE FLOP)

Помните о «слепых» ставках блайндов, из которых начинает складываться банк раздачи? Как раз здесь и начинается префлоп — стадия, которая во многом определяет дальнейший ход игры, так как она дает старт торговле (ставкам). Учтите, если, как мы говорили выше, свои ставки блайнды вносят в обязательном порядке, то у остальных игроков за столом есть возможность делать ставки или отказаться от дальнейшей торговли, ознакомившись со своими «карманными» картами. Каким будет ваше действие? В рамках нашего обзора правил покера для новичков ниже мы рассказываем о всех возможных путях, по которым можно будет двигаться дальше:

1

Фолд (fold) – пас, выход из раздачи. Подобное развитие событий последует при том условии, когда вы понимаете, что дальнейшее пребывание в раздаче не сулит вам ничего, кроме проигрыша. То есть фолд является отражением бесперспективности вашей руки.

2

Ставка (bet) — противоположность фолду. Если вы стали обладателем хорошей «руки», сулящей сбор сильной комбинации, и никто из предшествующих игроков за столом не делал ставок, то сделать ставку можете вы. Другие игроки, если хотят продолжить участие в раздаче (игре), должны поддержать вашу ставку — выставить минимум то количество фишек, которое поставили вы. Правда, их ставка может выше вашей, но не ниже. Будьте готовы и к ситуации, когда кто-либо из игроков пойдет в олл-ин (All-In) – ва-банк по-нашему. То есть игрок поставит на результат раздачи все свои фишки. Чтобы делать такой bet нужно иметь весьма хорошую комбинацию. Есть и другая особенность ставки олл-ин. Тот, кто сразу поставил всё, останется в раздаче до ее завершения — независимо от того, перебьет ли кто-нибудь из игроков его ставку, поставив большее количество фишек.

3

Колл (call) — поддержка последней ставки, озвученной за столом кем-либо из игроков. Сделав колл, одновременно вы обязаны внести в общий банк столько фишек, сколько внес игрок, чью ставку вы уравниваете. По правилам покера продолжить игру вы сможете только внеся соответствующее количество фишек.

4

Рейз (rаise) – увеличение ставки. Предположим, кто-то из игроков уже поставил 50 фишек. Вы же уверены, что ваша комбинация в итоге будет самой сильной в раздаче и хотите выжать из нее по-максимуму. В этом случае вы увеличиваете ставку, внося не 50 фишек, а к примеру, уже 100. Остальные игроки должны будут вносить уже минимум по 100 фишек или повышать (перебивать) уже вашу ставку. Для менее самоуверенных тоже есть выход — фолд.

5

Чек (check) – это просто передача хода. Иными словами, если никто до вас не ставил, а вы желаете остаться в игре, но не считаете нужным делать bet, объявляйте чек. Равнозначным обозначением чека являются два не сильных, но слышных другим игрокам удара фишкой или пальцами по поверхности стола. Это будет тем же самым, если вы вслух огласите «Сheck».

Здесь мы считаем необходимым ознакомить начинающих игроков с одним из нюансов, который вы вряд ли найдете в каком-либо пособии, объясняющем правила покера для новичков. Старайтесь всегда учитывать свою позицию за столом! От того, какое место в игре вы занимаете, зависит многое. К примеру, находясь на позиции одного из блайндов, на префлопе вы будете принимать решение после всех игроков, то есть оценивая их ставки и приблизительно зная расклад сил. Новичкам в покере мы рекомендуем разыгрывать или повышать ставки только с сильными «карманными» картами. К таковым относятся пары типа AA, KK, QQ. В этот же ряд можно поставить так называемые «коннекторы». Так называют сочетание старших карт одной или разных мастей, следующих пусть и не в прямой, но и не слишком дальней последовательности по достоинству. Обещающим стартом могут стать «карманные» карты типа AK, AQ, KQ, KJ.

Описанные «карманные» карты — практически идеальная база для начала торгов за покерным столом. Но это ни в коей мере не говорит о том, что играть следует лишь с такими руками. Между тем хотим предостеречь новичков от продолжения игры, к примеру, с «карманными» 3 ♣8♦, 2 и 7 одной масти. Модель поведения за столом и стратегию игры с подобными картами на руках вы выработаете впоследствии — все придет с практикой. Пока же старайтесь дольше оставаться в игре, чтобы впитывать ее особенности.

Учтите еще один нюанс. Бывает, что по итогам раздачи карты не удовлетворяют ни одного из игроков. Каждый начинает фолдить уже на стадии префлопа. В такой ситуации пусть и минимальный, но все же банк достается последнему оставшемуся игроку с картами в руках.

ФЛОП (FLOP)