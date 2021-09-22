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Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии

Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии (42 фото)

Автор:
22 сентября 2021 15:08
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: большое   гиганты   интересно   крупным планом   мегаломания   необычно   размер имеет значение   фото   
2464
42
Мегалофобия - это страх перед большими предметами. Если вы ею страдаете, немедленно отойдите от экранов! Потому что сейчас мы посмотрим на штуки по-настоящему огромные.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большое   гиганты   интересно   крупным планом   мегаломания   необычно   размер имеет значение   фото   
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15  комментариев
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18k
SolomonA Час назад
"Рыба-луна - крупнейшая костяная рыба в мире"
Костяная нога у Бабы Яги, а рыба - костная...
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9k
Andrey 14 минут назад
О, консервы подогнали))))

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4k
ayekaramba 17 минут назад
"К поселку подошел корабль, сравнимый с ним по размерам"

Подошел??? Это Pasha Bulker, который штормом выбросило на мель в Австралии в 2007 году
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304k
Booharik 24 минуты назад

Это не шахта, а карьер "Мир" в кимберлитовой трубке.
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23k
Sergey Полчаса назад
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1k
Карандаш 2,0 53 минуты назад
Д-а-а-а! Выбор ракурса - большое искусство.
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16k
Serg2001 56 минут назад
Интересно, а в какой стране это "современное шоссе"?
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793
vasilykopkov 56 минут назад
Башня короля Альфреда, а не Алберта...
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12k
uutb Час назад
Комментарий к фото
Скелет рыбы-луны
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6k
hairov Час назад
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10k
котегRUS Час назад
Россия - самая большая страна в мире!

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2k
александр Час назад
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3k
Горожанин 2 часа назад
Ну, так-то неплохая ливневка, конечно. Сойдет.

"Это не дворец. Это противопаводковый коллектор в Токио"

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