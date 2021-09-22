Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии

Автор:
22 сентября 2021 15:08
Мегалофобия - это страх перед большими предметами. Если вы ею страдаете, немедленно отойдите от экранов! Потому что сейчас мы посмотрим на штуки по-настоящему огромные.
Нет, это не фотошоп. К поселку подошел корабль, сравнимый с ним по размерам
Гигантская статуя "Келпи" в Шотландии во время грозы
Так вот ты какое, красное дерево!
Гора Фудзи: вид из близлежащего городка
Астронавт Брюс Маккендлесс в автономном полете в космическом пространстве
"Каждый раз заново поражаюсь размерам американских авианосцев"
"Позавчера у нас был туман. Вот такую устрашающую сцену мне удалось в нем снять"
Школьный автобус на фоне карьерных самосвалов
Японский краб-паук - существо из кошмаров
Так выглядит якорная цепь
Статуя богини Каннон в городе Сэндай в Японии - самая высокая статуя богини в Японии и одна из пяти самых высоких статуй мира
Морской крокодил - самая крупная из современных рептилий
Меркурий на фоне Солнца. Не потеряйте! Черная точка Меркурия - почти у края солнечного диска
Айсберг у берегов Гренландии
Рыба-луна - крупнейшая костяная рыба в мире
Девушка позирует на фоне торнадо, находящегося в полутора километрах от нее
Каменоломня "Драконий глаз" в Британии. Нетрудно догадаться о происхождении названия
Башня короля Альберта. Человек у подножия - для масштаба
Если сравнить размер этого торнадо с ветряками у его подножия, становится жутко
Это не дворец. Это противопаводковый коллектор в Токио
Заброшенная кинодекорация в склепе, Польша
Склад пиломатериалов. Работа по складированию ведется полностью вручную
Парк скульптур в Ирландии
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Самая большая в мире алмазная шахта "Мир" в Якутии
Круглый небоскреб в Китае
Статуя Единства в честь Валлабхаи Пателя, одного из лидеров движения за независимость Индии
Извержение вулкана Сент-Элен, 1980 год
Эмпайр Стейт Билдинг над Нью-Йорком начала ХХ века
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— переведено специально для fishki.net
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Костяная нога у Бабы Яги, а рыба - костная...
Подошел??? Это Pasha Bulker, который штормом выбросило на мель в Австралии в 2007 году
Это не шахта, а карьер "Мир" в кимберлитовой трубке.
"Это не дворец. Это противопаводковый коллектор в Токио"