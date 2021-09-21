16 случаев, когда люди получили ответы на вопросы, о которых даже не задумывались

Что происходит со статуями, которые постоянно трогают для исполнения желаний или привлечения удачи? Что будет, если долго носить удостоверение в одном чехле? И что случится, если пролить жидкость для снятия лака на клавиатуру? Скорее всего вы не задавались этими вопросами, но ответы на них вы всё равно сейчас узнаете.

Вот что произошло с собакой, которую гладили сотни лет