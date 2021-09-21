16 случаев, когда люди получили ответы на вопросы, о которых даже не задумывались

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Что будет, если пролить жидкость для снятия лака на клавиатуру? Как будет выглядеть валяющаяся на дороге маска, если её заасфальтируют? Данная подборка фотографий без лишних слов даёт ответ на вопрос «что будет, если…».
Что происходит со статуями, которые постоянно трогают для исполнения желаний или привлечения удачи? Что будет, если долго носить удостоверение в одном чехле? И что случится, если пролить жидкость для снятия лака на клавиатуру? Скорее всего вы не задавались этими вопросами, но ответы на них вы всё равно сейчас узнаете.
Вот что произошло с собакой, которую гладили сотни лет
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Вот что произошло с монеткой, которая застряла в стиральной машинке на годы
Из-за сломанного колеса робот-пылесос застрял и нарисовал свой автопортрет
Что будет с валяющейся на дороге маской, если её заасфальтируют
Что будет, если случайно забыть печёные бобы в микроволновке на 4 дня
Если вы когда-нибудь задумывались о том, что произойдёт, если вы прольёте жидкость для снятия лака на клавиатуру
Вот что произойдёт, если вы оставите железную лестницу в минеральном источнике
Что происходит, когда вы фотографируете вращающуюся пластинку со вспышкой
Моё удостоверение так долго хранилось в пластиковом чехле, что на нем запечатлелось призрачное изображение моего лица
Я просто случайно уронил на песок свои AirPods, и вот что случилось
Вот что происходит при перекрёстном опылении цукини и тыквы
Для сравнения рядом стоит стул.
Вот что происходит, когда вы срезаете верхушку суккулента
Вот что происходит, когда в ёмкость доливают мыло другого цвета
Когда не было крышки и дату напечатали прямо на сметане
Тень от фонаря периодически падала на траву, и это помогло цветам выжить
Когда я вставлял диск, чернила ещё не высохли, и вот что произошло
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