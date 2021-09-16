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18 снимков фотографа, который находит забавные совпадения на улицах города

18 снимков фотографа, который находит забавные совпадения на улицах города (19 фото)

Автор:
16 сентября 2021 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   интересно   люди   прикол   совпадение   фото   фотомир   
775
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Фотограф Эдас Вонг (Edas Wong) по-настоящему влюблен в уличную фотографию и умеет находить удачные ракурсы и самые неожиданные сочетания элементов. Предлагаю вам взглянуть на работы фотографа, в которых все случайности не случайны.

По-настоящему хороших уличных фотографов отличает умение вовремя заметить хороший кадр, а также быстрая реакция и ловкие пальцы, которые тут же достают камеру и делают снимок. Всем этим может похвастаться Эдас Вонг из Гонконга. Эдас умудряется заметить интересные сюжеты там, где другие люди просто пройдут мимо. Здесь собраны несколько кадров от этого фотографа, который точно знает, куда смотреть в большом городе.

1. Человек-жук

×

2. Попалась!

3. Идеальное совпадение на дороге

4. Свили гнёздышко

5. Ай!

6. Вот это ноги

7. А что это ты там такое смотришь?

8. Вкусняшка

9. Слишком ярко

10. Летящей походкой

11. Как братья-близнецы

12. Продолжение причёски

13. Расцвела

14. Хлопай крыльями и взлетай

15. Держите руки при себе

16. Роскошная причёска

17. Дай сюда!

18. Это любовь

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Метки: Юмор   интересно   люди   прикол   совпадение   фото   фотомир   
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