18 снимков фотографа, который находит забавные совпадения на улицах города

По-настоящему хороших уличных фотографов отличает умение вовремя заметить хороший кадр, а также быстрая реакция и ловкие пальцы, которые тут же достают камеру и делают снимок. Всем этим может похвастаться Эдас Вонг из Гонконга. Эдас умудряется заметить интересные сюжеты там, где другие люди просто пройдут мимо. Здесь собраны несколько кадров от этого фотографа, который точно знает, куда смотреть в большом городе.

1. Человек-жук