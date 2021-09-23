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Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях

Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 18:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   мвд   мошенничество   социальная реклама   соцсети   
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Видео вызвало настолько бурную реакцию, что ведомству пришлось его удалить.

Сегодня утром на официальной страничке МВД России в "Твиттере" появилась социальная реклама, предупреждающая граждан о мошенничестве с банковскими картами. К созданию ролика подошли с юмором и креативом, вот только целевая аудитория этого не оценила.


Сюжет такой: знакомая, у которой "муженек свалил в Таиланд", зовет героиню ролика "потусить". Девушка радуется, как ребенок, и вместо такси вызывает карету. Сервис «Карета кар» предлагает ввести данные карты, а в это время мошенница мысленно подгоняет девушку: "Ну же, давай. Давай свои данные и код из СМС".


В итоге карета с белоснежной лошадью и кучером к девушке приезжает, но тут же превращается в тыкву с сидящим внутри грызуном, а деньги из сумочки героини "утекают" в ноутбук мошенницы.


"Оу ес! Пошли денежки", - радостно восклицает за кадром злоумышленница.

Ролик моментально стал вирусным. Сначала ведомство отключило к нему комментарии, а потом и вовсе удалило. Пользователи Сети назвали видео "кринжовым", "отвратительным" и настолько плохим, что это даже хорошо.


В МВД сообщили, что ролик, вызвавший такое бурное обсуждение, создавался волонтерами в рамках проекта "Мы вместе!", запущенного правоохранителями для информирования населения о мошеннических схемах. Ролик был опубликован в ТГ-канале проекта еще 3-го сентября, но как только его перепостило МВД, он превратился в ту самую тыкву из видео.


"Это делали оренбургские волонтёры, те же, кто помогает в проекте. То есть не мы ролик снимали, просто в рамках нашего проекта. Но это Оренбургская область. Мы у себя выставили его давно, но его никто не видел. Вся эта реакция пошла с того, что видеоролик наш был выложен в аккаунте МВД России", - сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

Источник:

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Метки: видео   мвд   мошенничество   социальная реклама   соцсети   
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5k
maclay 2 часа назад
Ссылка coub.com
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14k
Михаил Гривин 24 минуты назад
Во всём виноват Оренбург! Сейчас МВД там разберётся как следует и накажет кого попало!
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5k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Бабушка, которая овладела хромакеем лучше сделала бы!
Ссылка www.youtube.com
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9k
Cornho 39 минут назад
Сперва подумал, что показалось. Пересмотрел - нет. Мда... Кто мне объяснит, почему в последнее время люди с упорством идиотов стали писать приставки отдельно??

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1k
Oldman 52 минуты назад
"То есть не мы ролик снимали, просто в рамках нашего проекта."
Вы, его не только не снимали, но судя по всему, даже не смотрели перед публикацией....
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14k
Booka1a 57 минут назад
да просто на ролик выделили n-ую сумму, но кому-то в карман "пошли денежки", а на ролик уже не осталось, вот и наняли "спецов" подешевле на фрилансе
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537
cana61s Час назад
€ба.нина редкостная, как будто автор "Бесогона" снимал
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17k
KOSTELLO Час назад
Ну, с учетом того, какие идиоты ведутся на подобные разводы, ролик вполне себе соответствует.
По другому дебилам, видимо, не понять
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99
Max Час назад
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21k
Russo Turisto 2 часа назад
Да уж, с технологиями пока полицаи не дружат. Сняли бы лучше про классику - про наперсточников. Длинный рубль можно оставить.

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48
Kirill Samuilov 2 часа назад
Да ладно, на обзорах у бэда люди со схожими актерскими "талантами" миллионы пилят на деньги из фонда кино который расходует деньги налогоплательщиков, а тут бригада волнтеров.
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257
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
ролик делали явно парни из гнк.
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19k
Юрий 2 часа назад
"муженек свалил в Таиланд" - муженька не Степаном кличут?
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29k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Ролик - нормальный. Только вот CVC-код - это не "код из SMS", это код с обратной стороны карты.
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Мало того что карета в тыкву превратилась. Так еще и муж с рогами приедет

Не жизнь, а сказка просто
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35k
Alex 2 часа назад
Ролик как ролик, че такого?
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