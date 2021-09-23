Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях

Сегодня утром на официальной страничке МВД России в "Твиттере" появилась социальная реклама, предупреждающая граждан о мошенничестве с банковскими картами. К созданию ролика подошли с юмором и креативом, вот только целевая аудитория этого не оценила.





Сюжет такой: знакомая, у которой "муженек свалил в Таиланд", зовет героиню ролика "потусить". Девушка радуется, как ребенок, и вместо такси вызывает карету. Сервис «Карета кар» предлагает ввести данные карты, а в это время мошенница мысленно подгоняет девушку: "Ну же, давай. Давай свои данные и код из СМС".





В итоге карета с белоснежной лошадью и кучером к девушке приезжает, но тут же превращается в тыкву с сидящим внутри грызуном, а деньги из сумочки героини "утекают" в ноутбук мошенницы.





"Оу ес! Пошли денежки", - радостно восклицает за кадром злоумышленница.