Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях

Видео вызвало настолько бурную реакцию, что ведомству пришлось его удалить.
Сегодня утром на официальной страничке МВД России в "Твиттере" появилась социальная реклама, предупреждающая граждан о мошенничестве с банковскими картами. К созданию ролика подошли с юмором и креативом, вот только целевая аудитория этого не оценила.
Сюжет такой: знакомая, у которой "муженек свалил в Таиланд", зовет героиню ролика "потусить". Девушка радуется, как ребенок, и вместо такси вызывает карету. Сервис «Карета кар» предлагает ввести данные карты, а в это время мошенница мысленно подгоняет девушку: "Ну же, давай. Давай свои данные и код из СМС".
В итоге карета с белоснежной лошадью и кучером к девушке приезжает, но тут же превращается в тыкву с сидящим внутри грызуном, а деньги из сумочки героини "утекают" в ноутбук мошенницы.
"Оу ес! Пошли денежки", - радостно восклицает за кадром злоумышленница.
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Ролик моментально стал вирусным. Сначала ведомство отключило к нему комментарии, а потом и вовсе удалило. Пользователи Сети назвали видео "кринжовым", "отвратительным" и настолько плохим, что это даже хорошо.
В МВД сообщили, что ролик, вызвавший такое бурное обсуждение, создавался волонтерами в рамках проекта "Мы вместе!", запущенного правоохранителями для информирования населения о мошеннических схемах. Ролик был опубликован в ТГ-канале проекта еще 3-го сентября, но как только его перепостило МВД, он превратился в ту самую тыкву из видео.
"Это делали оренбургские волонтёры, те же, кто помогает в проекте. То есть не мы ролик снимали, просто в рамках нашего проекта. Но это Оренбургская область. Мы у себя выставили его давно, но его никто не видел. Вся эта реакция пошла с того, что видеоролик наш был выложен в аккаунте МВД России", - сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.
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Вы, его не только не снимали, но судя по всему, даже не смотрели перед публикацией....
По другому дебилам, видимо, не понять
Не жизнь, а сказка просто