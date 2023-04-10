Все - как на ладони: в России сняли социальную рекламу, которая убеждает отказаться от VPN

В качестве аргумента против VPN называют незащищённость персональных данных. Стоп, а как же слитые в сеть данные банков и популярных сервисов от "Госуслуг" до "Яндекс.Еды"? Или это другое?
Многие популярные соцсети и сайты сейчас можно посетить только с помощью сервисов VPN. Однако бесплатные Virtual Private Network могут быть опасны для пользователей, о чём заботливо предупреждает социальная реклама, ролики которой завирусились в соцсетях. На этих видео несознательные граждане внезапно обнаруживают, что их данные известны даже кассирам в супермаркетах, курьерам и барменам.
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Возраст, номер карты, место регистрации и даже - о, ужас! - имя любовницы и размер полового органа - абсолютно всё, что хотелось бы сохранить в тайне, может утечь в сеть и стать достоянием общественности, если вы пользуетесь VPN. Эти ужасные сценарии из роликов соцрекламы, наверное, должны предостеречь россиян.
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Однако как быть с теми фактами, что персональные данные граждан РФ то и дело утекают в сеть? В начале марта это случилось с сервисом "Яндекс.Еда" - тогда на одном из сайтов были опубликованы имена, полные адреса и телефоны семи миллионов пользователей сервиса. Сообщалось, что масштабная утечка не затронула данных о платежных средствах и документах, но и того, что оказалось в сети, было достаточно.
Ранее, в августе 2022, в сети появились данные пользователей "Почты России", в декабре 2022 в
свободном доступе оказались файлы с адресами и номерами карт клиентов ретейлера «Вкусвилл». Кроме этого, "рассекреченными" оказались пользователи Mail.ru. А ведь при этом и речи про VPN не идет. Так что рациональное зерно в соцрекламе про Virtual Private Network безусловно есть, однако демонизировать эти сервисы довольно глупо, учитывая количество сливов хакерами персональных данных россиян за последние годы.
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VPN призван защитить именно канал связи между сервером и телефоном/компом, чтобы никто не мог получить доступ к этому трафику.
И VPN повсеместно используется и в крупных компаниях, чтобы дать сотрудникам защищенный доступ во внутренние ресурсы компании.
Вообще то передача частных данных это уголовка, 137 статья.
Проблема не в том, что люди передают свои данные, а в том, что конторы-пи..расы эти данные сливают за бабки.
Если бы давали десятку тюрьмы или 20-30 лямов штрафа, никто бы не рискнул подобным заниматься.
Предлагаешь это дерьмо оставить на всеобщее обозрение?
Только тут же уметь надо пользоваться интернетом как и любым инструментом, а не пытаться запрещать все что можно.
Это как с молотком - кто-то им может по башке долбануть, а кто-то с его помощью дом построить может, но это не значит, что молотки надо запретить, т.к. часть им пользуется не по назначению.
Учиться надо пользоваться информацией как и любым прибором.
Есть такое понятие - "цифровая гигиена", и в 2023 году уже надо уметь её применять на практике. Понимать что вся инфо, идущая на любые сайты может быть слита.