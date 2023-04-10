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Все - как на ладони: в России сняли социальную рекламу, которая убеждает отказаться от VPN

Все - как на ладони: в России сняли социальную рекламу, которая убеждает отказаться от VPN

Автор:
10 апреля 2023 09:05
Сообщество : Жить в России
Метки: VPN   видео   интернет   интернет-безопасность   персональные данные   слив   социальная реклама   утечка персональных данных   хакеры   
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В качестве аргумента против VPN называют незащищённость персональных данных. Стоп, а как же слитые в сеть данные банков и популярных сервисов от "Госуслуг" до "Яндекс.Еды"? Или это другое?

Многие популярные соцсети и сайты сейчас можно посетить только с помощью сервисов VPN. Однако бесплатные Virtual Private Network могут быть опасны для пользователей, о чём заботливо предупреждает социальная реклама, ролики которой завирусились в соцсетях. На этих видео несознательные граждане внезапно обнаруживают, что их данные известны даже кассирам в супермаркетах, курьерам и барменам.


Возраст, номер карты, место регистрации и даже - о, ужас! - имя любовницы и размер полового органа - абсолютно всё, что хотелось бы сохранить в тайне, может утечь в сеть и стать достоянием общественности, если вы пользуетесь VPN. Эти ужасные сценарии из роликов соцрекламы, наверное, должны предостеречь россиян.


Однако как быть с теми фактами, что персональные данные граждан РФ то и дело утекают в сеть? В начале марта это случилось с сервисом "Яндекс.Еда" - тогда на одном из сайтов были опубликованы имена, полные адреса и телефоны семи миллионов пользователей сервиса. Сообщалось, что масштабная утечка не затронула данных о платежных средствах и документах, но и того, что оказалось в сети, было достаточно.


Ранее, в августе 2022, в сети появились данные пользователей "Почты России", в декабре 2022 в

свободном доступе оказались файлы с адресами и номерами карт клиентов ретейлера «Вкусвилл». Кроме этого, "рассекреченными" оказались пользователи Mail.ru. А ведь при этом и речи про VPN не идет. Так что рациональное зерно в соцрекламе про Virtual Private Network безусловно есть, однако демонизировать эти сервисы довольно глупо, учитывая количество сливов хакерами персональных данных россиян за последние годы.


Источник:

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Метки: VPN   видео   интернет   интернет-безопасность   персональные данные   слив   социальная реклама   утечка персональных данных   хакеры   
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22  комментария
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10k
ron 50 минут назад
как я понял, потуги с блокировкой впн оказались безуспешными? Ладно, ребята, мы не смогли, но вы, пожалуйста, сами его отключите ))))
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5k
jfk 5 минут назад
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1k
neutrino 17 минут назад
Ну ничего. Сейчас Китай с железным фаерволом поможет. Они в этом деле сильно опытные.
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8k
SuperTroll 23 минуты назад
Конечно не буду пользоваться VPN... Сразу на любой сайт заход через родимые госуслуги, одобренные роскомнадзором, с кучей @лядской дзен рекламы. Ага, да...
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616
alex72 24 минуты назад
первое, что пришло в голову - чтобы прекратили пользоваться торрентами
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9k
Oleg 24 минуты назад
Хорошая попытка роскомпозор, но нет. Есть кучка простых сервисов для поднятия своего собственного впн-а. И уж очевидно, что даже те, кто пользуют сервисы бесплатные или там какие-то платные, они их используют для подключения ко всяким инст****м -ам, букам дя кучке пиратских ресурсов. А ни как не для оплаты и прочего. Так что очередная уета, на которой кто-то особо высоко патриотичный состриг бабла.
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1k
Mil-ast Полчаса назад
Между пользованием VPN и утечкой данных сервисов нет абсолютно никакой связи. От слова "СОВСЕМ." Данные с яндекса и других сервисов утекают/сливают с их серверов, а не с персональных телефонов.
VPN призван защитить именно канал связи между сервером и телефоном/компом, чтобы никто не мог получить доступ к этому трафику.
И VPN повсеместно используется и в крупных компаниях, чтобы дать сотрудникам защищенный доступ во внутренние ресурсы компании.
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16k
sonic24a Полчаса назад
Судя по рекламе что-то опять не получилось.
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24k
Михаил Сметанкин 36 минут назад
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258
Вася Пупкин 39 минут назад
Если не передавать свои данные кому попало, то и сливать нечего будет. В магазине требуют номер телефона для скидочной карты,но если вы этим магазином пользуетесь раз год, то зачем она вам нужна? Ожидаемо потом телефон потом завален спамом. И так далее... Через открытые сети тоже не факт, что данные не попадут к мошенникам.
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3k
* You All 41 минуту назад
Миллиард херов им за щеку, а не отказаться. Нехер сайты блокировать, тогда и нужда отпадёт в впн
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−8
цеховик 41 минуту назад
даешь чебурнет!
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28
Имя Пользователя 42 минуты назад
Надо больше запретов и увеличить штат Роскомнадзора. Каждому гражданину по персональному надзорнику!
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25k
Matrosskin 48 минут назад
Не призываю к отказу от ВПН, да и сам, конечно, пользуюсь, но таки речь немного о другом. И это крайне тупо, уровень детского сада прямо - аргумент "а вот там тоже сливают". Ровно как повесить ключ от входной двери снаружи квартиры и аргументировать, мол - а сосед закрывал и ключ уносил, а его всё равно обокрали. Есть разница между тем, что данные откуда-то украли - всё таки это к счастью пока исключение ( хотя реакция правоохранителей мне не понятна - все эти сервисы, допустившие такое должны быть жёстко взяты за нежные тестикулы, а штраф должен быть таким, чтоб больше неповадно было), и тем потоком информации которые сами пользователи сливают непойми кому
Есть такое понятие - "цифровая гигиена", и в 2023 году уже надо уметь её применять на практике. Понимать что вся инфо, идущая на любые сайты может быть слита.
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667
ruslan d 53 минуты назад
хорошая попытка , но нет ...
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