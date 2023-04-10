Все - как на ладони: в России сняли социальную рекламу, которая убеждает отказаться от VPN

Однако как быть с теми фактами, что персональные данные граждан РФ то и дело утекают в сеть? В начале марта это случилось с сервисом "Яндекс.Еда" - тогда на одном из сайтов были опубликованы имена, полные адреса и телефоны семи миллионов пользователей сервиса. Сообщалось, что масштабная утечка не затронула данных о платежных средствах и документах, но и того, что оказалось в сети, было достаточно.

Ранее, в августе 2022, в сети появились данные пользователей "Почты России", в декабре 2022 в

свободном доступе оказались файлы с адресами и номерами карт клиентов ретейлера «Вкусвилл». Кроме этого, "рассекреченными" оказались пользователи Mail.ru. А ведь при этом и речи про VPN не идет. Так что рациональное зерно в соцрекламе про Virtual Private Network безусловно есть, однако демонизировать эти сервисы довольно глупо, учитывая количество сливов хакерами персональных данных россиян за последние годы.