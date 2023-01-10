Мошенница из Рыбинска создала финансовую пирамиду и кинула вкладчиков на ₽300 млн

Блогерша из Рыбинска смогла построить финансовую пирамиду и обманула своих подписчиков в запрещенном в России "Инстаграме" на 300 миллионов рублей. Действовала 26-летняя Таня Фомичёва по классике — каждому вкладчику обещала за несколько недель/месяцев безумную выгоду в 35-60%.



И девушке верили благодаря раскрученной страничке, где она представлялась супер успешным инвестором. Инвестиций, конечно, никаких не было, а была пирамида. Первые вкладчики получили свои проценты и очарованные честностью гениального инвестора привлекали родственников и друзей. А потом деньги закончились — ведь Фомичёва ни в чём себе не отказывала — купила квартиру, "Мерседес", ездила за 300 километров в столичный ЦУМ за брендовыми тряпками и вообще жила на широкую ногу.