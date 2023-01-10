Мошенница из Рыбинска создала финансовую пирамиду и кинула вкладчиков на ₽300 млн

Гениальный инвестор из-за угроз уже сама просится в тюрьму.
Блогерша из Рыбинска смогла построить финансовую пирамиду и обманула своих подписчиков в запрещенном в России "Инстаграме" на 300 миллионов рублей. Действовала 26-летняя Таня Фомичёва по классике — каждому вкладчику обещала за несколько недель/месяцев безумную выгоду в 35-60%.
И девушке верили благодаря раскрученной страничке, где она представлялась супер успешным инвестором. Инвестиций, конечно, никаких не было, а была пирамида. Первые вкладчики получили свои проценты и очарованные честностью гениального инвестора привлекали родственников и друзей. А потом деньги закончились — ведь Фомичёва ни в чём себе не отказывала — купила квартиру, "Мерседес", ездила за 300 километров в столичный ЦУМ за брендовыми тряпками и вообще жила на широкую ногу.
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Разгневанные вкладчики быстро нашли мошенницу и потребовали вернуть украденные сбережения. Под угрозами подписчиков ей пришлось продать всё имущество, но этих денег не хватило, чтобы расплатиться со всеми. Сейчас девушка согласна сесть в тюрьму, чтобы ответить за мошенничество и остаться в живых — девушка опасается, что обманутые вкладчики претворят некоторые свои обещания в жизнь.
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В итоге Фомичёва оказалась не умнее своих подписчиков, поскольку люди, создающие подобные мошеннические схемы, наперёд знают, чем всё закончится, а потому успевают или хотя бы пытаются сбежать за границу. Скорее всего, в этой истории есть ещё один человек, который надоумил девушку и помог ей создать пирамиду. Впрочем, это уже совсем другая история, в которой будут разбираться следователи.
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<<...она представлялась супер успешным инвестором...>>
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Каким местом думали, и думали ли вообще, подписчики этой пучеглазой, облезлой ман_енки, когда доверяли ей свои средства?