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Мошенница из Рыбинска создала финансовую пирамиду и кинула вкладчиков на ₽300 млн

Мошенница из Рыбинска создала финансовую пирамиду и кинула вкладчиков на ₽300 млн

Автор:
10 января 2023 15:40
Сообщество : Криминал
Метки: Рыбинск   видео   вклады   инвестиции   мошенничество   пирамида   
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Гениальный инвестор из-за угроз уже сама просится в тюрьму.

Блогерша из Рыбинска смогла построить финансовую пирамиду и обманула своих подписчиков в запрещенном в России "Инстаграме" на 300 миллионов рублей. Действовала 26-летняя Таня Фомичёва по классике — каждому вкладчику обещала за несколько недель/месяцев безумную выгоду в 35-60%.

И девушке верили благодаря раскрученной страничке, где она представлялась супер успешным инвестором. Инвестиций, конечно, никаких не было, а была пирамида. Первые вкладчики получили свои проценты и очарованные честностью гениального инвестора привлекали родственников и друзей. А потом деньги закончились — ведь Фомичёва ни в чём себе не отказывала — купила квартиру, "Мерседес", ездила за 300 километров в столичный ЦУМ за брендовыми тряпками и вообще жила на широкую ногу.

Разгневанные вкладчики быстро нашли мошенницу и потребовали вернуть украденные сбережения. Под угрозами подписчиков ей пришлось продать всё имущество, но этих денег не хватило, чтобы расплатиться со всеми. Сейчас девушка согласна сесть в тюрьму, чтобы ответить за мошенничество и остаться в живых — девушка опасается, что обманутые вкладчики претворят некоторые свои обещания в жизнь.

В итоге Фомичёва оказалась не умнее своих подписчиков, поскольку люди, создающие подобные мошеннические схемы, наперёд знают, чем всё закончится, а потому успевают или хотя бы пытаются сбежать за границу. Скорее всего, в этой истории есть ещё один человек, который надоумил девушку и помог ей создать пирамиду. Впрочем, это уже совсем другая история, в которой будут разбираться следователи.

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Метки: Рыбинск   видео   вклады   инвестиции   мошенничество   пирамида   
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42  комментария
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Почему-то нисколько этих подпизчиков уже не жалко.
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51k
dima423 Минуту назад
какие же люди тупые...я поражаюсь))
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399
Flint 3 минуты назад
Выглядет как Маколей Калкин под креком...
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91k
sapér Vodička 8 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
beshh 11 минут назад
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7k
SuperTroll 24 минуты назад
Ну тут двоякое впечатление. То что она курва ушлая, то понятно. Но кто ей деньги переводил, совсем шпроты что ли?
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52k
smakido Полчаса назад
Сергей Мавроди перевернулся в гробу.
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40k
Сергей Полчаса назад
Не те сказки им мамка рассказывала на ночь!
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27k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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3k
АИД 46 минут назад
Не понимаю сравнения с Мавроди!? Мавроди гений, да жулик, да негодяй, но гений! У этой соски пучеглазой дальше мерседеса и квартиры ни на что ума не хватило... а потом её в аккурат кинули точно так же... небось её обарь кауказкий...
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2k
Вадим В. Новоженов 50 минут назад
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4k
Трям 50 минут назад
Забавно слушать лохов, когда они рассказывают как их доили. Да и эта песда пусть не хнычет! Когти тыщь за 5, а на карте 2000 у нее )))
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4k
solovei7 50 минут назад
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8k
Борис Карабанов 56 минут назад
Блин, смотрю на лицо "инвесторши", слушаю её "инвестиционные" рассуждения и не могу себе представить - кто они, эти её вкладчики? Финансово неграмотные бабушки отдавшие последние "гробовые"? Нет, конечно. Кто? Да такие же как она жадные, ограниченные молодые люди, жаждущие красивой жизни здесь и сейчас немедленно без затрат какого-либо труда. Чем же они лучше её? Очень бы хотелось поприсутствовать на допросах и послушать, как она будет объяснять куда "инвестировала" и как собиралась отдавать деньги. Подельник-организатор-он же_любовник по совместительству пообещал ей условку за сладкую жизнь? Ничего не понимаю.
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24k
Serg2001 56 минут назад
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11k
Sergey 57 минут назад
Так вам и надо, дебилы!
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5k
мемфрид 59 минут назад
Это не пирамида, это пестабольство. И толпа идиотов ей помогла. Всем поделом
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9k
Игорь Час назад
Да не могла эта овца одна такое дело провернуть. Кто-то с бабками соскочил вовремя
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14k
AzuveR Час назад
Дело Мавроди живёт.Лохи не переведутся никогда . Вкладчики дегенераты. Блхерша ,шкура.
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9k
Shtoppi Час назад
<<...26-летняя Таня Фомичёва...>>
<<...она представлялась супер успешным инвестором...>>
----------------------
Каким местом думали, и думали ли вообще, подписчики этой пучеглазой, облезлой ман_енки, когда доверяли ей свои средства?
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Сергей Час назад
без лоха жизнь плоха
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