Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей

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Дама действовала через соцсети. Причем мужчины давали ей деньги сами, поведясь на трогательную историю.
Общаясь в соцсетях с девушкой, убедитесь, что за экраном монитора не дедушка. Или, по крайней мере, именно та красотка, чьи фото стоят в ее профиле.
40-летняя дама из Иркутска за пару лет сумела развести доверчивых мужчин на полтора миллиона рублей.
Используя фото симпатичной девушки, она создавал фейковые аккаунты и начинала общаться с мужчинами, а спустя некоторое время, когда "клиент дозревал", жаловалась на тяжелую жизнь и больного ребенка, лечение которого обходится слишком дорого. Отказать милой пассии было сложно, и ее собеседники перечисляли солидные суммы на реабилитацию крошки. Получив искомое, незнакомка сворачивала общение и удаляла свой аккаунт. Таким образом она сумела почистить кошельки мужчин в самых разных регионах России: доверчивые люди нашлись в Астраханской, Иркутской, Читинской и Калужской областях.
Используя фото симпатичной девушки, она создавал фейковые аккаунты и начинала общаться с мужчинами, а спустя некоторое время, когда "клиент дозревал", жаловалась на тяжелую жизнь и больного ребенка, лечение которого обходится слишком дорого. Отказать милой пассии было сложно, и ее собеседники перечисляли солидные суммы на реабилитацию крошки. Получив искомое, незнакомка сворачивала общение и удаляла свой аккаунт. Таким образом она сумела почистить кошельки мужчин в самых разных регионах России: доверчивые люди нашлись в Астраханской, Иркутской, Читинской и Калужской областях.
При обыске в квартире аферистки нашли и изъяли банковские и сим-карты, сотовые телефоны, ноутбук и другие предметы. Сейчас даму обвиняют в мошенничестве. Ведется следствие. Возбуждено несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ. Напомним, что самое мягкое наказание за подобное преступление – штраф, самое суровое – тюремный срок до 10 лет. Кстати, несовершеннолетних и, тем более, больных детей у дамы нет. Так что судьи вряд ли будут снисходительными.
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