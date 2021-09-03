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Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей

Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   афера   видео   деньги   мошенничество   полиция   развод   соцсети   
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Дама действовала через соцсети. Причем мужчины давали ей деньги сами, поведясь на трогательную историю.

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Метки: Иркутск   афера   видео   деньги   мошенничество   полиция   развод   соцсети   
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961
Электрик 6 минут назад
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閃光 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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Воронихин А.Н. Полчаса назад
Лох не мамонт, не вымрет.
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7k
Pillin Alex Полчаса назад
Ух какая знойная женщина!
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2k
satra 38 минут назад
Хуже внезапного бородатого дядьки в интернете может быть вот такая бородатая тетка.
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32k
Опаньки 39 минут назад
Ахаха, штраф )) Ну вот при таком наказании чего бы ей этим не заниматься ? ))
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363
Mowgley 41 минуту назад
Судя по ряхе, роковая красотка действительно не бедствовала
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