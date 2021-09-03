Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей

40-летняя дама из Иркутска за пару лет сумела развести доверчивых мужчин на полтора миллиона рублей.



Используя фото симпатичной девушки, она создавал фейковые аккаунты и начинала общаться с мужчинами, а спустя некоторое время, когда "клиент дозревал", жаловалась на тяжелую жизнь и больного ребенка, лечение которого обходится слишком дорого. Отказать милой пассии было сложно, и ее собеседники перечисляли солидные суммы на реабилитацию крошки. Получив искомое, незнакомка сворачивала общение и удаляла свой аккаунт. Таким образом она сумела почистить кошельки мужчин в самых разных регионах России: доверчивые люди нашлись в Астраханской, Иркутской, Читинской и Калужской областях.