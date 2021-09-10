"Что это, черт побери, было?": жители KZ недовольны героем-геем из мультсериала про шпионов Q-Force

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А все потому, что персонаж разговаривает по-казахски. В соцсетях считают это пощечиной для страны. И Бората-то едва перенесли, а тут новая напасть от Нетфликс!
Зрители, посмотревшие первую серию нового мультсериала Netflix про гея-супершпиона, были удивлены, когда его герои (шпионы с нетрадиционной сексуальной ориентацией) внезапно заговорили по-казахски.
В одном из эпизодов персонаж начинает флиртовать в баре с незнакомым мужчиной, по акценту понимает, что тот казах, и дальше разговор продолжается на казахском языке. Их диалог выглядит так:
— Вы из Казахстана?
— Редко встретишь кого-то, говорящего на казахском языке.
— Очень «rare» — прямо, как я готовлю говяжий стейк на ужин.
— Вы такой смешной. А я суровее, чем американская настольная игра «Монополия».
После этой прелюдии очарованный злодей просит парня в майке никуда не уходить, потому что хотел бы провести с ним время.
— Вы из Казахстана?
— Редко встретишь кого-то, говорящего на казахском языке.
— Очень «rare» — прямо, как я готовлю говяжий стейк на ужин.
— Вы такой смешной. А я суровее, чем американская настольная игра «Монополия».
После этой прелюдии очарованный злодей просит парня в майке никуда не уходить, потому что хотел бы провести с ним время.
Первым на необычных мультперсонажей обратил внимание пользователь Сети с ником @taksoboy. "Что это, черт побери, было?" – удивился он.
Остальные казахстанцы восприняли этот эпизод менее позитивно. Обсуждение завязалось не только в социальных сетях, телеграм-каналах, но и в казахской прессе. Под статьей, размещенной изданием NurKz, многие пользователи оставили довольно резкие комментарии.
Кто-то усомнился, что разговор велся на казахском, не поняв ни слова из диалога мультперсонажей. Не все пользователи-казахстанцы оскорбились из-за появления соотечественника в Q-Force — нашлись и те, кто, напротив, испытал гордость за пиар страны, пусть и в такой форме. Пользователь в Твиттере с ником Alem, прокомментировал эту новость так: "Q-Force от Netflix, конечно, кринж и больше обижает своей карикатурностью, НО ТАМ БУКВАЛЬНО ЕСТЬ ПЕРС КАЗАХ И ОН ДАЖЕ ГОВОРИТ НА КАЗАХСКОМ))). Немножко гордость, может даже заценю". А некоторые просто посмеялись. В конце концов, после появления на экранах Бората тоже чуть ли не демонстрации устраивали. Что же касается сериала, то сейчас он состоит из 10 серий и представлен одним сезоном. Будет ли он продлен, пока неизвестно.
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Метки: Netflix Q-Force видео мультфильм соцсети
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