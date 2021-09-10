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"Что это, черт побери, было?": жители KZ недовольны героем-геем из мультсериала про шпионов Q-Force

"Что это, черт побери, было?": жители KZ недовольны героем-геем из мультсериала про шпионов Q-Force (7 фото + 2 видео)

Автор:
10 сентября 2021 12:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Netflix   Q-Force   видео   мультфильм   соцсети   
1004
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А все потому, что персонаж разговаривает по-казахски. В соцсетях считают это пощечиной для страны. И Бората-то едва перенесли, а тут новая напасть от Нетфликс!

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Метки: Netflix   Q-Force   видео   мультфильм   соцсети   
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11  комментариев
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6k
Фельдъегерь 55 минут назад
как педиков говорящих по русски показывать так ничего, а как их самих за педиков посчитали так заголосили, лицемеры
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20k
Ватаку Накомоде 16 минут назад
Если мне не нравится что в фильме педики, негры или ещё какие меньшинства, я просто не смотрю этот фильм. Благо никто не заставляет, и ещё есть что много чего посмотреть и без педиков. Чего и всем перевозбудившимся желаю. Не будете смотреть - нетфликс не получит денег и может рано или поздно задумается, что не надо прогибаться под всех недовольных, а снимать то, что нравится большинству.
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6k
Николай 17 минут назад
Вообще бы не рекомендовал мусолить эти темы, только реклама для этих меньшинств...
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24k
Батончик с маком 24 минуты назад
А чё удивительного. Видимо уже везде знают тост "когда в Казахстане рождается пацан, то садят дерево. Если он становится педерастом, то дерево срубают. Так выпьем за бескрайние степи Казахстана."
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1k
閃光 Полчаса назад
Ну... как бы... За что боролись, на то и напоролись. Пусть "спасибо" скажут, что все серии на казахский не перевели.
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602
Руслан 40 минут назад
Слабо казахам этот говно-канал (Нетфликс) блокирнуть?
Как на русскоязычных наезжать, так херои, млять, а тут скулежом в соцсетях ограничатся? Хотя, после наездов на наших людей, персонаж казах-пид@ор выглядит реалистично вполне
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20k
Мерзавец... 47 минут назад
А что тут не так?
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8k
insaider 55 минут назад
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