"Что это, черт побери, было?": жители KZ недовольны героем-геем из мультсериала про шпионов Q-Force

В одном из эпизодов персонаж начинает флиртовать в баре с незнакомым мужчиной, по акценту понимает, что тот казах, и дальше разговор продолжается на казахском языке. Их диалог выглядит так:

— Вы из Казахстана?

— Редко встретишь кого-то, говорящего на казахском языке.

— Очень «rare» — прямо, как я готовлю говяжий стейк на ужин.

— Вы такой смешной. А я суровее, чем американская настольная игра «Монополия».

После этой прелюдии очарованный злодей просит парня в майке никуда не уходить, потому что хотел бы провести с ним время.