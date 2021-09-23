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Искусство рисовальщика: графические наброски Достоевского на страницах его рукописей

Искусство рисовальщика: графические наброски Достоевского на страницах его рукописей (15 фото)

Автор:
23 сентября 2021 14:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Достоевский   Ф.М. Достоевский   Федор Достоевский   Фёдор Михайлович Достоевский   интересно   наброски   рисунки на полях   рукописи   
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Более 200 листов записных тетрадей и рукописей Федора Михайловича Достоевского содержат рисунки, сделанные его рукой. Среди них в основном портреты, эскизы готических окон и арок, арабески и каллиграммы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Достоевский   Ф.М. Достоевский   Федор Достоевский   Фёдор Михайлович Достоевский   интересно   наброски   рисунки на полях   рукописи   
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39k
dima423 2 часа назад
у меня все тетрадки в таких набросках были в школе и в институте)))
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SerGProS Полчаса назад
На мои лекции очень похоже.Одно отличие - разобраться в написанном можно
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