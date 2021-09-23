Искусство рисовальщика: графические наброски Достоевского на страницах его рукописей

Федор Михайлович Достоевский (11 ноября 1821 - 9 февраля 1881) делал свои наброски исключительно для личного пользования, а не для всеобщего обозрения. Его графика не иллюстрирует соответствующие романы, а представляет собой графические заметки, которые связывают или лишь предлагают линию мысли или развития персонажа. Многие из этих набросков до сих пор не интерпретированы и являются предметом изучения специалистов.