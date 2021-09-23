Искусство рисовальщика: графические наброски Достоевского на страницах его рукописей

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Более 200 листов записных тетрадей и рукописей Федора Михайловича Достоевского содержат рисунки, сделанные его рукой. Среди них в основном портреты, эскизы готических окон и арок, арабески и каллиграммы.
Федор Михайлович Достоевский (11 ноября 1821 - 9 февраля 1881) делал свои наброски исключительно для личного пользования, а не для всеобщего обозрения. Его графика не иллюстрирует соответствующие романы, а представляет собой графические заметки, которые связывают или лишь предлагают линию мысли или развития персонажа. Многие из этих набросков до сих пор не интерпретированы и являются предметом изучения специалистов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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