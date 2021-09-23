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Интересные детали в фильмах и мультфильмах, которые многие могли не заметить

Интересные детали в фильмах и мультфильмах, которые многие могли не заметить (15 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:42
Сообщество : Кино
Метки: детали   интересно   кино   факты   фильм   
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Детали и скрытые смыслы, которые многие зрители не заметили при просмотре известных фильмов и мультфильмов.

Кинопроизводство — это кропотливый процесс, где важна каждая деталь: от актёрской игры и режиссуры до мельчайших аксессуаров и предметов интерьера. Именно поэтому действительно хорошие фильмы, сериалы и мультики оказываются до краёв наполнены интересными моментами самого разного масштаба. Разглядеть их во время просмотра бывает непросто.

В мультфильме «Геркулес» приёмная мать даёт главному герою шаль. Через некоторое время он начинает носить её уже в качестве плаща

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На здании в «Служебном романе» можно заметить вывески с неожиданными названиями учреждений

«Нии Чего», «Главбурение», «Управление Внешних Сношений», «Главрыба» и другие вывески.

В начале «Довода» Кристофера Нолана наше внимание постоянно обращено на главного героя, хотя его нам ещё не представили

Делается это с помощью небольших хитростей. Главный герой — единственный с чистым забралом среди всего отряда. Также на персонажа указывают две линии подсветки на потолке.

В мультике «В поисках Немо» мальчик читает комикс о Мистере Исключительном. Мультфильм «Суперсемейка» с ним выйдет год спустя

Новозеландский комик Брэт МакКензи снялся в массовке «Властелина колец» в роли безымянного эльфа, но так понравился зрителям, что он позже появился и в других фильмах

Фанатам так понравился персонаж Брэта, что ему дали имя Фигвит. Питер Джексон, режиссёр трилогии, даже добавил его в фильм «Властелин колец: Возвращение короля». Позже Брэт снова появился в роли эльфа, но уже в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие».

В фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» на правом плече персонажа Киллиана Мёрфи можно заметить прорывающиеся части костюма его альтер эго, Пугала

В «Корпорации монстров» Бу передаёт Салли игрушку в виде рыбки Немо, мультик о котором выйдет 2 года спустя

В фильме «Баллада Бастера Скраггса» один из героев отказывается играть в покер, когда обнаруживает, что ему попалась комбинация из тузов и восьмёрок

Согласно легенде, комбинация из тузов и восьмёрок чёрных мастей (пик или треф) была в руках известного стрелка Дикого Билла Хикока, когда его застрелили. С тех пор такая комбинация карт называется «Рука мертвеца» и считается несчастливой.

Подсвечник в «Похождениях императора» — это персонаж, которого вырезали из мультика. Он должен был быть советником императора Кузко

В фильме «Константин: Повелитель тьмы» дома у главного героя можно заметить много бутылок с водой, расставленных вдоль стен

По сюжету Константин борется с нечистью, а чтобы враги не доставали его дома, он заполнил бутыли святой водой и расставил их вдоль стен.

В мультике «Город героев» котик на фотографии одет в костюм Стича из мультфильма «Лило и Стич»

Пёс по кличке Дружок появлялся и в фильме «Сказка о потерянном времени», и в «Морозко»

В фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» корона злой королевы постепенно тает со временем, так как её власть слабеет

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Метки: детали   интересно   кино   факты   фильм   
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Protey Полчаса назад
«Титаник».
В конце фильма Роуз вспоминает всех, кого она встречала на борту. Когда доходит очередь до Джека, мы видим, что часы позади него показывают ровно 02:20. Это точное время, когда «Титаник» ушел под воду.
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Игорь 9 минут назад
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