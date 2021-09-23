Интересные детали в фильмах и мультфильмах, которые многие могли не заметить

Кинопроизводство — это кропотливый процесс, где важна каждая деталь: от актёрской игры и режиссуры до мельчайших аксессуаров и предметов интерьера. Именно поэтому действительно хорошие фильмы, сериалы и мультики оказываются до краёв наполнены интересными моментами самого разного масштаба. Разглядеть их во время просмотра бывает непросто.

В мультфильме «Геркулес» приёмная мать даёт главному герою шаль. Через некоторое время он начинает носить её уже в качестве плаща