17 татуировок, за которыми скрываются важные события и воспоминания

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Не все люди делают татуировки для красоты и чтобы выделиться из толпы. Для некоторых это способ помнить о чём-то важном.
Многие хотят, чтобы вместе с ними всегда оставалось напоминание о ценном событии, второй половинке или любимом питомце. Так и выходит, что вполне обычный на вид рисунок на самом деле несёт в себе большой смысл и становится целой историей. Вот несколько примеров таких душевных и осмысленных татуировок.
Так выглядит смех моей мамы, скончавшейся в 2017 году от рака. Всегда можно посмотреть, улыбнуться и вспомнить хорошие времена
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В знак того, что я электрик. А раз уж я зарабатываю руками, где же лучшее место для тату?
Собираю коллекцию марок из всех путешествий!
Увековечил своё любимое место для рыбалки
Прошёл год с операции на открытом сердце
И две вещи, которые я люблю больше всего: музыка и футбол!
Я выжила в шторме
Были тяжёлые времена. Вот портрет того, кто смог меня вытащить
В память об отце слова, которые он написал мне: «Я так тобой горжусь. С любовью, папа»
Родимое пятно моей дочки и моя новая татуировка
Пять с половиной часов, и любимая дедушкина машина всегда со мной
Так вышло, что я обзавёлся протезом, а заодно и новой татуировкой
Сейчас я отлично себя чувствую, а татуировка радует своим видом!
Солнце — это моя невеста
Когда я был ребенком, я не умел раскрашивать рисунки внутри линий. Оказалось, что это пограничное расстройство личности.
Моя первая татуировка — в честь пересадки сердца
Портрет моего пса, а сверху отпечаток его лапы
Можно носить фото в бумажнике, а можно сделать так
Парные татуировки для мамы и сына
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Если начинаются проблемы с памятью, то первая тату должны быть напоминанием о том, что перед тем как садиться срать - нужно снять штаны.