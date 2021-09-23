17 татуировок, за которыми скрываются важные события и воспоминания

Многие хотят, чтобы вместе с ними всегда оставалось напоминание о ценном событии, второй половинке или любимом питомце. Так и выходит, что вполне обычный на вид рисунок на самом деле несёт в себе большой смысл и становится целой историей. Вот несколько примеров таких душевных и осмысленных татуировок.

Так выглядит смех моей мамы, скончавшейся в 2017 году от рака. Всегда можно посмотреть, улыбнуться и вспомнить хорошие времена