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17 татуировок, за которыми скрываются важные события и воспоминания

17 татуировок, за которыми скрываются важные события и воспоминания (18 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: воспоминание   интересно   истории   люди   подборка   татуировка   
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18

Не все люди делают татуировки для красоты и чтобы выделиться из толпы. Для некоторых это способ помнить о чём-то важном.

Многие хотят, чтобы вместе с ними всегда оставалось напоминание о ценном событии, второй половинке или любимом питомце. Так и выходит, что вполне обычный на вид рисунок на самом деле несёт в себе большой смысл и становится целой историей. Вот несколько примеров таких душевных и осмысленных татуировок.

Так выглядит смех моей мамы, скончавшейся в 2017 году от рака. Всегда можно посмотреть, улыбнуться и вспомнить хорошие времена

×

В знак того, что я электрик. А раз уж я зарабатываю руками, где же лучшее место для тату?

Собираю коллекцию марок из всех путешествий!

Увековечил своё любимое место для рыбалки

Прошёл год с операции на открытом сердце

И две вещи, которые я люблю больше всего: музыка и футбол!

Я выжила в шторме

Были тяжёлые времена. Вот портрет того, кто смог меня вытащить

В память об отце слова, которые он написал мне: «Я так тобой горжусь. С любовью, папа»

Родимое пятно моей дочки и моя новая татуировка

Пять с половиной часов, и любимая дедушкина машина всегда со мной

Так вышло, что я обзавёлся протезом, а заодно и новой татуировкой

Сейчас я отлично себя чувствую, а татуировка радует своим видом!

Солнце — это моя невеста

Когда я был ребенком, я не умел раскрашивать рисунки внутри линий. Оказалось, что это пограничное расстройство личности.

Моя первая татуировка — в честь пересадки сердца

Портрет моего пса, а сверху отпечаток его лапы

Можно носить фото в бумажнике, а можно сделать так

Парные татуировки для мамы и сына

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: воспоминание   интересно   истории   люди   подборка   татуировка   
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5  комментариев
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23k
932
Mowgley Полчаса назад
В память о велосипеде

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16k
Пумба 55 минут назад
Ну здесь хоть какие-то более-менее вменяемые поводы для тату... Хотя все равно нахер надо.
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28k
Игорь Час назад
"Для некоторых это способ помнить о чём-то важном."
==============
Если начинаются проблемы с памятью, то первая тату должны быть напоминанием о том, что перед тем как садиться срать - нужно снять штаны.
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14k
Граммар-наци Час назад
М-да уж.....
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