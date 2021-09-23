18 фотографий популярных актёров и их дублёров

Боевые сцены, трюки и другие адреналиновые моменты добавляют фильмам необходимую долю энергии. Но при этом снимать такие кадры бывает опасно для обычных актёров, поэтому им на смену приходят дублёры и каскадёры. Их лица не появляются в кадре, но их всё равно стараются сделать как можно более похожими на персонажей.

1. Александр Скарсгард и его дублёр в фильме «Тарзан. Легенда»