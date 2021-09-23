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18 фотографий популярных актёров и их дублёров

18 фотографий популярных актёров и их дублёров (19 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дублеры   знаменитости   интересно   кино   фильм   
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Актеры не всегда способны и хотят самостоятельно выполнять сложные трюки в фильмах. Им на помощь приходят дублеры - герои киноиндустрии, готовые выполнить сложный и эффектный трюк и остаться в тени. Порой совместные фотографии актеров и их дублеров выглядят как снимки дальних родственников.

Боевые сцены, трюки и другие адреналиновые моменты добавляют фильмам необходимую долю энергии. Но при этом снимать такие кадры бывает опасно для обычных актёров, поэтому им на смену приходят дублёры и каскадёры. Их лица не появляются в кадре, но их всё равно стараются сделать как можно более похожими на персонажей.

1. Александр Скарсгард и его дублёр в фильме «Тарзан. Легенда»

×

2. Сложно понять, где здесь Джейсон Момоа, а где его дублёр

Подсказка — Момоа справа, а дублёр слева.

3. На съёмках фильма «Джон Уик 3»

Справа Холли Берри, а слева её дублёрша.

4. Актёры сериала «Локи» со своими дублёрами

5. Кит Харингтон (справа) и его дублёр (слева) для роли Джона Сноу в «Игре престолов»

6. Дублёр Дуэйна Джонсона — его двоюродный брат Таноай Рид

7. Слева — дублёрша и Бри Ларсон, справа — Мэрилин Бретт и её двойник

На съёмках фильма «Капитан Марвел».

8. За кадром фильма «Александр»

Дублёр Роули Ирлам и Колин Фаррелл.

9. Сразу две Харли Квинн в одном кадре


Слева — дублёрша, справа — Марго Робби.

10. Кэрри Фишер и её дублёрша в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

11. Харрисон Форд и с дублёром для «Бегущего по лезвию»

12. Сможете быстро найти оригинального Марти из «Назад в будущее»?


13. Хасит Савани и Мена Массуд для «Аладдина» Гая Ричи

14. Дублёр Бобби Холланд Хантон и Крис Хемсворт за кадром фильма «Белоснежка и охотник 2»

15. Каскадёр Джейкоб Томури и актёр Том Харди на съёмках «Легенды»

16. Джареда Падалеки и его дублёра легко можно перепутать

17. Ума Турман и каскадёр Зои Белл в перерыве между съёмками фильма «Убить Билла»

18. Сразу два Красных Черепа за кадром «Первого мстителя»

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Метки: актеры   дублеры   знаменитости   интересно   кино   фильм   
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Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга Час назад
Ума Труман. Ха ха ха.
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Мефодий 3 минуты назад
Дуэйну Джонсону двоюродного брата миксанули с Юрием Гагариным...
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