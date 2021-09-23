18 фотографий популярных актёров и их дублёров

Актеры не всегда способны и хотят самостоятельно выполнять сложные трюки в фильмах. Им на помощь приходят дублеры - герои киноиндустрии, готовые выполнить сложный и эффектный трюк и остаться в тени. Порой совместные фотографии актеров и их дублеров выглядят как снимки дальних родственников.
Боевые сцены, трюки и другие адреналиновые моменты добавляют фильмам необходимую долю энергии. Но при этом снимать такие кадры бывает опасно для обычных актёров, поэтому им на смену приходят дублёры и каскадёры. Их лица не появляются в кадре, но их всё равно стараются сделать как можно более похожими на персонажей.
1. Александр Скарсгард и его дублёр в фильме «Тарзан. Легенда»
2. Сложно понять, где здесь Джейсон Момоа, а где его дублёр
Подсказка — Момоа справа, а дублёр слева.
3. На съёмках фильма «Джон Уик 3»
Справа Холли Берри, а слева её дублёрша.
4. Актёры сериала «Локи» со своими дублёрами
5. Кит Харингтон (справа) и его дублёр (слева) для роли Джона Сноу в «Игре престолов»
6. Дублёр Дуэйна Джонсона — его двоюродный брат Таноай Рид
7. Слева — дублёрша и Бри Ларсон, справа — Мэрилин Бретт и её двойник
На съёмках фильма «Капитан Марвел».
8. За кадром фильма «Александр»
Дублёр Роули Ирлам и Колин Фаррелл.
9. Сразу две Харли Квинн в одном кадре
Слева — дублёрша, справа — Марго Робби.
10. Кэрри Фишер и её дублёрша в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»
11. Харрисон Форд и с дублёром для «Бегущего по лезвию»
12. Сможете быстро найти оригинального Марти из «Назад в будущее»?
13. Хасит Савани и Мена Массуд для «Аладдина» Гая Ричи
14. Дублёр Бобби Холланд Хантон и Крис Хемсворт за кадром фильма «Белоснежка и охотник 2»
15. Каскадёр Джейкоб Томури и актёр Том Харди на съёмках «Легенды»
16. Джареда Падалеки и его дублёра легко можно перепутать
17. Ума Турман и каскадёр Зои Белл в перерыве между съёмками фильма «Убить Билла»
18. Сразу два Красных Черепа за кадром «Первого мстителя»
Источник:
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