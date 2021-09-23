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Дети женщин с низкой социальной ответственностью не спят

Дети женщин с низкой социальной ответственностью не спят (3 фото)

Автор:
23 сентября 2021 11:32
Метки: карта   мошенники   развод   
3558
3

Всяких разводов куча, но этот выделятся своей тупостью.

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Метки: карта   мошенники   развод   
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25  комментариев
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713
Отец Пигидий 8 часов назад
И не лень было по ссылке переходить. Адекватному человеку и так уже все понятно было.
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7k
Мистер Фикс 6 часов назад
А самое главное, такая шняга часто на ютубе вываливается. Типа, Путин подписал... а дальше фантазия создателя, но смысл один - развести на бабки
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1k
gizmo gizmo 7 часов назад
кто на это покупается?
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14k
Граммар-наци 7 часов назад
А где CVV код?
Если мне не изменяет память, без него с карты хрен что снимешь.
Или я ошибаюсь?
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45k
zloykoyot 7 часов назад
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47k
noName 7 часов назад
Не верьте автору,он врёт!Мне об этом рассказал покойный родственник из Африки,который мне лярд баксов в наследство оставил золотом Колчака!
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4k
rutt 7 часов назад
300 ре. Не дорого за урок. Расчитано на супер доверчивых
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9k
Lev Asriev 8 часов назад
Забавно. Сегодня на почту упало:

Поступило 47 337 руб.

Для получения данных средств, Вам необходимо подтвердить готовность к их зачислению. Для этого нажмите на эллектронный адрес: sl.uzhba.p.od.der.zh.ky@gmail.com и в открывшемся окне отправьте ответное письмо(с любым содержанием и темой).

Наш автоматический помощник в течении 5 минут рассмотрит Вашу завку, и отправит на вашу почту необходимые рекомендации по зачислению указанных средств на вашу карту или электронный кошель.

! Обратите внимание, если в течении 5 минут к вам не почту не поступит сообщение от нашей службы поддержки, проверьте папку спам.
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