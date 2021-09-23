Дети женщин с низкой социальной ответственностью не спят

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Всяких разводов куча, но этот выделятся своей тупостью.
Авторский пост
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Если мне не изменяет память, без него с карты хрен что снимешь.
Или я ошибаюсь?
Не заметил...
Поступило 47 337 руб.
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