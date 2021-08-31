20 самых безумных историй из практики адвокатов по разводам

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У адвокатов по разводам работа еще та - они знают самые интимные тайны, роются в чужом грязном белье и, в общем, этих прожженных профессионалов трудно чем-нибудь удивить. Но иногда даже они могут лишь развести руками.
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Однажды я представлял мужа, разводящегося с женой после 35 лет брака. Им было далеко за 60. В течение 30 минут они легко разделили активы на полтора миллиона долларов. А затем они потратили 2,5 часа на борьбу за пару бокалов и вилочку. Они потратили более $1000 на гонорары адвокатам, решая, кому они достанутся.
Через 3 месяца они снова поженились.
Через 3 месяца они снова поженились.
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"Коллега вел дело, в котором предметом спора были дети. Ни один из родителей не хотел, чтобы они жили с ним".
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"Один из наших клиентов думал, что у его жены роман. На самом деле она просто часами каталась на машине по ночам, играя в Pokémon Go.
Они все же развелись".
Они все же развелись".
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"Пара развелась из-за кошки. Жена звала ее Снежкой из-за белого меха и хотела, чтобы она ела только кошачьи консервы или куриную грудку. Муж называл кошку Лили, тоже из-за белой шерсти, и полагал, что ей следует есть только сухой корм. Эти двое целый год спорили из-за опеки над кошкой, но им было наплевать на своих троих человеческих детей в возрасте 15 месяцев, 4 года и 6 лет."
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"Мой друг развелся со своей тогдашней женой, потому что она говорила по-французски только тогда, когда приезжала ее семья. Она была испанкой, как и ее семья. Ее родные говорили на английском, французском и испанском языках, а он мог говорить только на испанском и английском".
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"Прожив в браке всего два года, супружеская пара разорвала отношения, потому что муж не переставал кормить собаку. Собака невероятно располнела, и жена мысленно провела параллель между собакой и будущими детьми".
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"Муж и жена бились за пепельницу, которую они купили в Вегасе (как ни странно, ни один из них при этом не курил). Он потратил почти $5000 долларов на меня и другого адвоката, чтобы отстоять дело в суде. Перед тем как продолжить, я объяснил, во что обойдется спор о такой глупости, и что он может дать мне $2500 , и я полечу в Вегас на выходные и куплю ему такую же. Он сказал, что его не волнуют расходы, потому что он намеревался разбить пепельницу о ступеньки здания суда перед ней, если мы выиграем. Мы выиграли, и он сделал, как обещал. После чего засмеялся и сказал, что выражение ее лица в тот момент стоит гораздо больше, чем $2500".
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"У пары ушло два часа, чтобы решить, кому достанутся продукты в холодильнике. Ориентировочная стоимость продуктов составляла около $40. Два часа моего времени, время адвоката противной стороны и время посредника в сумме составили около $1000. Главным призом выступала банка с арахисовым маслом".
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"Подруга моей мамы развелась со своим мужем, потому что его мать все еще нянчилась с ним в 40 лет, причем с его согласия. Они жили с его матерью (обычное дело в Азии). После того, как он выходил из душа, она шла прямо в их комнату и пудрила ему спину. Они не могли запереть дверь спальни, потому что его мать приходила, когда хотела. Если они запирали дверь, она постоянно стучала, спрашивая, что они делают".
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"Это была классика: богатому парню надоели жена и дети, и он хочет развода, чтобы сбежать с молодой и горячей. Его жена хотела крови. Она пришла к посреднику с возмутительными требованиями относительно денег и имущества, которые она получит. Посредник упорно трудился в течение долгого дня посредничества, но не сдвинулся ни на миллиметр. В конце концов, ближе к ночи муж вскинул руки и сказал: «К черту все, дайте ей все, о чем она просит, и давайте покончим с этим».
Посредник вернулся в конференц-зал жены, чтобы поделиться хорошими новостями о том, что муж пошел ей навстречу, Но она раскричалсь, пылая яростью от мысли, что ее муж готов заплатить поистине безумную компенсацию, чтобы покончить с ней и уехать со своей юной подружкой".
Посредник вернулся в конференц-зал жены, чтобы поделиться хорошими новостями о том, что муж пошел ей навстречу, Но она раскричалсь, пылая яростью от мысли, что ее муж готов заплатить поистине безумную компенсацию, чтобы покончить с ней и уехать со своей юной подружкой".
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"46-летний брак распался потому что его старая школьная подруга вновь стала незамужней. Позже я узнал, что он женился на своей бывшей девушке в тот же день, когда завершился его развод".
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"Пара спорила о деталях опеки над своим сыном. Я думал, что это обычное «я не позволю тебе увидеть его, кусок дерьма», но нет: оказалось, мама хочет, чтобы папа проводил больше времени на каникулах вместе с ними, втроем, и папа хочет делать то же самое, только чаще. В конце концов они примирились и согласились на терапию для пар, прежде чем процедура развода пошла дальше. Затем они вернулись через месяц, чтобы отозвать дело о разводе".
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"У меня была клиентка, чей будущий бывший муж зарегистрировал ее адрес электронной почты и номер телефона на всех известных ему сайтах, где шла речь о банковских продуктах, ссудах религии и даже психических заболеваниях. Она была измучена звонками от людей, которые связывались с ней по поводу ее якобы интереса к их продуктам или услугам. Он даже разместил рекламу сексуальных услуг на Craigslist с ее информацией. Самое интересное в том, что она действительно встречалась с парнем, который связался с ней!"
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"Жена хотела развестись с мужем, потому что он продолжал гулять с их собаками, пока она была на работе, из-за чего (непреднамеренно) они предпочитали ластиться к мужу, а не у ней после рабочего дня".
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Я знал парня, работавшего в средней школе, который развелся с женой через два месяц поле свадьбы, Причина была проста: она спала с ночником, А он мог спать только в полной темноте. Он так ненавидел ее ночник, что вместо этого часто спал на диване, а иногда забирал кровать себе и запирал ее на ночь в спальне".
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"Мой отец был адвокатом по разводам. У него была клиентка, которая хотела развестись с мужем по 2 причинам: во-первых, у него на груди было мало волос, а во-вторых, он водил машину недостаточно быстро".
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Мужчина научил попугая ругательствам, чтобы он дразнил его бывшую жену. Ха-ха: теперь попугай будет жить с ним по решению суда".
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"За обеденным столом громко жевал. У нее развился комплекс, и она буквально голодала, потом что не могла есть с ним".
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"Во время учебы в колледже я работал в юридической фирме, и у нас был клиент, который только что вернулся домой после двухнедельного отпуска со своей женой и получил документы о разводе и временный запретительный судебный приказ, запрещающий ей появляться в его доме. Как только они подъехали к дому, жена, не говоря ни слова, просто вошла в их дом. Бедный парень пришел прямо к нам в офис, потому что, мягко говоря, сильно растерялся."
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"Ко мне попало распоряжение суда, в котором отцу прямо запрещалось играть в Minecraft со своим сыном через интернет, потому что бывшая жена утверждала, что игровой чат был формой неправильного контакта, который не был описан в их плане опеки и посещения".
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