FISHKINET
Сообщество Юмор 12761 пост • 2703 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 самых безумных историй из практики адвокатов по разводам

20 самых безумных историй из практики адвокатов по разводам (21 фото)

Автор:
31 августа 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   адвокатские истории   адвокаты   забавно   интересно   развод   случаи из практики   смешно   
297
21
Свернуть все комментарии под фото
У адвокатов по разводам работа еще та - они знают самые интимные тайны, роются в чужом грязном белье и, в общем, этих прожженных профессионалов трудно чем-нибудь удивить. Но иногда даже они могут лишь развести руками.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   адвокатские истории   адвокаты   забавно   интересно   развод   случаи из практики   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Albigoec 20 минут назад
Сколько страсти и долбоё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
noName 12 минут назад
Комментарий к фото
Это ужасно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото "Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Такие кадры редко увидишь! Такие кадры редко увидишь! 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Люди, у которых день сложился хуже, чем у вас Люди, у которых день сложился хуже, чем у вас
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367499



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
0
63
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних питомцах
2
75
Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних...
Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя
Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
8
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#фотографии#кино#искусство#прикол#милота#Разное#gif
#интересно#животные#люди#подборка#сша#позитив#фильм#прошлое#жизнь#дети
#Юмор#картинки#СССР#афганистан#Россия#прикольные#мемы#познавательно#актеры#дтп

На что жалуетесь?

Вернуться