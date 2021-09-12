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Обменял на пару кирпичей: житель Кудрово лишился Harley-Davidson, поверив покупателю с "Авито"

Обменял на пару кирпичей: житель Кудрово лишился Harley-Davidson, поверив покупателю с "Авито" (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 21:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Harley-Davidson   авито   видео   кирпичи   мошенники   тест-драйв   
2952
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Тест-драйв обернулся пропажей мотоцикла. Телефон потенциального покупателя недоступен, а оставленная в качестве залога сумка, как оказалось, содержала совсем не деньги.

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Метки: Harley-Davidson   авито   видео   кирпичи   мошенники   тест-драйв   
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33  комментария
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53
Михайло Потапыч 2 часа назад
Мотоцикл не продавал. Машины продавал. За руль никогда не пускал. Чего и всем желаю.
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6k
Maximvs 8 минут назад
Продавал я как-то точно такой же В род. Документы показать - ок, завести и "порычать" (когда я верхом) - ок. Осмотр вблизи- только в выключенном состоянии. Показать в движении - только лично - смотри со стороны. Дать проехаться самому, если покупатель не друг - на№уй сразу. Разве что, на закрытой территории. И то, нафиг нафиг.
Так что, мужик лошара.
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11k
Великий Кормчий 13 минут назад
Старый добрый развод...
Сколко ЯВ так подрезано было. И не только ЯВ.
Божечки, лох - это судьба.
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5k
Ruk 13 минут назад
в Кудрово успешные люди не живут
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5k
Сергей 18 минут назад
Да найдет. Это уже не такая распространенная модель как какой-нить спортбайк. Эксклюзив легче искать - на каждом углу такие не ездят
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10k
Кыся Полчаса назад
Человек, у которого есть харлей, не купится на кирпичи. Разве что он сам его спёр.
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633
Paul Wood 56 минут назад
Фейк. Школьником состряпан.
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3k
Сергей 59 минут назад
Идиот..
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156
В пальто Час назад
Этот парень был из тех...
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5k
Bartello 2 часа назад
Не этот покупал?
Ссылка youtu.be
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44k
zloykoyot 2 часа назад
Два кирпича - это 9 килограмм. Почём он харли свой продать хотел? И сумка была чемоданом что-ли?
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29k
ACU900 2 часа назад
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553
Alex 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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228
vijilante 2 часа назад
. Если менты не затупят : Харлей не скейт,под кровать не спрячешь.
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
НУ ДЕБИЛ! Х-у-й он что уже найдет, а в Дагестане или Чечне кто-то убьётся об столб на В-РОДе с перебитыми номерами.
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278
Argon13 2 часа назад
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3k
RomaXz 2 часа назад
Нужно было документы в залог брать. По идее, шансы найти все таки есть, хоть и слабые
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225
SilentBob 2 часа назад
Харлей! Без Давидсона не обошлось...
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