Обменял на пару кирпичей: житель Кудрово лишился Harley-Davidson, поверив покупателю с "Авито"

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Тест-драйв обернулся пропажей мотоцикла. Телефон потенциального покупателя недоступен, а оставленная в качестве залога сумка, как оказалось, содержала совсем не деньги.
Попытка продать свой байк обернулась для жителя Ленобласти настоящим провалом. Мужчина дал объявление на популярном сайте и вскоре встретился с покупателем, которому приглянулся "Харлей". Прежде чем отдать деньги за мотоцикл, мужчина захотел прокатиться на нем. Просьба адекватная, тем более, что в залог покупатель оставил свою сумку с наличными.
Владелец ждал укатившего с ветерком полчаса, но так и не дождался. Телефон покупателя был отключен, а в сумке оказались два кирпича.
Потерявший мотоцикл обратился в полицию и разместил объявление с просьбой о помощи в поиске угнанной техники в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб " в ВК.
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Так что, мужик лошара.
Сколко ЯВ так подрезано было. И не только ЯВ.
Божечки, лох - это судьба.
Ну... он скажет примерено следующее: "Спасибо что нашли и вернули документы, а то тиснули на рынке барсетку... там еще 50 тысяч лежало, надо бы и их вернуть... а я, так уж и быть пару штук отстегну, как вознаграждение..."
Если человек оставит документы и попытается что то угнать, то продавец идёт в полицию, рассказывает им о том, какой идиот-угонщик попался, и они, смеясь в голос, едут у нему домой, задерживать.