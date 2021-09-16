В Telegram-канале Управлении ОБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана сообщается, об успешно проведённой операции по пресечению валютной сделки, в ходе которой фигурировала купюра достоинством в 1 миллион денежных единиц Соединённых Штатов Америки.

Нет - правонарушители, как могли бы подумать читатели, не были фантазёрами-фальшивомонетчиками и не рисовали, приписывая нули к номиналу меньшего достоинства. Эта нумизматическая редкость, каким-то образом заблудившаяся в Узбекистане, действительно настоящая. Выпуск подобных купюр осуществлялся в США, в 1988 году. Они снабжены уровнем защиты, сопоставимым с официальными американскими денежными знаками, и высоко ценятся среди коллекционеров. Но оставшись всего лишь супердорогим сувениром, потому что, так и не были приняты в качестве денежной единицы.