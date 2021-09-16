В Ташкенте сотрудниками правоохранительных органов были задержали двое граждан, пытавшихся сбыть купюру достоинством в один миллион долларов США.
В Telegram-канале Управлении ОБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана сообщается, об успешно проведённой операции по пресечению валютной сделки, в ходе которой фигурировала купюра достоинством в 1 миллион денежных единиц Соединённых Штатов Америки.
Нет - правонарушители, как могли бы подумать читатели, не были фантазёрами-фальшивомонетчиками и не рисовали, приписывая нули к номиналу меньшего достоинства. Эта нумизматическая редкость, каким-то образом заблудившаяся в Узбекистане, действительно настоящая. Выпуск подобных купюр осуществлялся в США, в 1988 году. Они снабжены уровнем защиты, сопоставимым с официальными американскими денежными знаками, и высоко ценятся среди коллекционеров. Но оставшись всего лишь супердорогим сувениром, потому что, так и не были приняты в качестве денежной единицы.
Узбекские правоохранители подчеркнули, что продавцы купюры столь крупного номинала были задержаны не за факт её продажи, а за то, что получили её «путём обмана и злоупотребления доверием» и попытались сбыть за 40 тысяч долларов (более 2,9 миллиона рублей). В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.
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