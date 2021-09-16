FISHKINET
Сообщество Криминал 796 постов • 263 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Узбекистане мошенникам так и не удалось продать купюру в&nbsp;миллион долларов

В Узбекистане мошенникам так и не удалось продать купюру в миллион долларов (3 фото)

Автор:
16 сентября 2021 01:25
Сообщество : Криминал
Метки: 1 млн   usd   ОБЭП   задержание   купюра   мошенники   ташкент   узбекистан   
514
3

В Ташкенте сотрудниками правоохранительных органов были задержали двое граждан, пытавшихся сбыть купюру достоинством в один миллион долларов США.

В Telegram-канале Управлении ОБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана сообщается, об успешно проведённой операции по пресечению валютной сделки, в ходе которой фигурировала купюра достоинством в 1 миллион денежных единиц Соединённых Штатов Америки.


Нет - правонарушители, как могли бы подумать читатели, не были фантазёрами-фальшивомонетчиками и не рисовали, приписывая нули к номиналу меньшего достоинства. Эта нумизматическая редкость, каким-то образом заблудившаяся в Узбекистане, действительно настоящая. Выпуск подобных купюр осуществлялся в США, в 1988 году. Они снабжены уровнем защиты, сопоставимым с официальными американскими денежными знаками, и высоко ценятся среди коллекционеров. Но оставшись всего лишь супердорогим сувениром, потому что, так и не были приняты в качестве денежной единицы.

×

Узбекские правоохранители подчеркнули, что продавцы купюры столь крупного номинала были задержаны не за факт её продажи, а за то, что получили её «путём обмана и злоупотребления доверием» и попытались сбыть за 40 тысяч долларов (более 2,9 миллиона рублей). В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 1 млн   usd   ОБЭП   задержание   купюра   мошенники   ташкент   узбекистан   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
DNK 2 часа назад
Там на эту купюру полузбекистана купить можно было бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125
Вжик Час назад
Что-то президент не того пола...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
Сергей Сергеев 2 часа назад
Купюра Федеральной резервной системы приколов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Жители Ташкента спасли выпавшего из окна пятого этажа ребенка Жители Ташкента спасли выпавшего из окна пятого этажа ребенка В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру В гостиницу к лидеру группы Rammstein пришли полицейские В гостиницу к лидеру группы Rammstein пришли полицейские Полиция задержала мошенников, укравших миллионы рублей у дочери легендарного Валерия Чкалова Полиция задержала мошенников, укравших миллионы рублей у дочери легендарного Валерия Чкалова Обменял на пару кирпичей: житель Кудрово лишился Harley-Davidson, поверив покупателю с "Авито" Обменял на пару кирпичей: житель Кудрово лишился Harley-Davidson, поверив покупателю с "Авито"
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

158966



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях
5
53
Юмор за триста: самый отбитый пост о свиданиях
Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами
1
253
Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомобили#Россия#позитив#история#аварии#авто аварии#СССР#новости#полиция
#интересно#автомир#картинки#животные#Москва#дтп#подборка#факты#Разное#авария дня
#фото#прикол#люди#ynews#в мире#мигранты#кино#фотографии#интересное#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться