Гигантские соломенные скульптуры на японском фестивале искусств

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Каждый год на фестивале искусств Вара в японской префектуре Ниигита можно увидеть гигантские скульптуры, сделанные из рисовой соломы, известные как "вара". В прошлом году из-за пандемии фестиваль не проводился, но сейчас он открылся с новой коллекцией потрясающих работ.
Среди представленных в парке Увасекигата соломенных творений есть огромные орел, медведь, морж, бегемот и другие животные.
Первоначально это была идея, возникшая у фермеров из прихода Нисикан, которые искали способ избавиться от излишком соломы после сбора урожая риса. И эта идея в конечном итоге привела к сотрудничеству с Университетом искусств Мусасино.
Учащиеся университета создают эскизы крупногабаритных шедевров, а мастера из прихода Нисикан воплощают их в жизнь, используя сложные деревянные конструкции и большое количество соломы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Япония интересные факты о японии искусство познавательно скульптуры из соломы фестивали фестивали японии
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