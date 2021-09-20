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Гигантские соломенные скульптуры на японском фестивале искусств

Гигантские соломенные скульптуры на японском фестивале искусств (9 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 17:07
Сообщество : Фестивали мира
Метки: ynews   Япония   интересные факты о японии   искусство   познавательно   скульптуры из соломы   фестивали   фестивали японии   
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Каждый год на фестивале искусств Вара в японской префектуре Ниигита можно увидеть гигантские скульптуры, сделанные из рисовой соломы, известные как "вара". В прошлом году из-за пандемии фестиваль не проводился, но сейчас он открылся с новой коллекцией потрясающих работ.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Япония   интересные факты о японии   искусство   познавательно   скульптуры из соломы   фестивали   фестивали японии   
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