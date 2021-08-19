После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров

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На прошлой неделе в районе архипелага Огасавара в Японии зафиксировали подводное извержение вулкана. Как установили эксперты, в результате извержения появился новый остров в форме полумесяца - правда, говорят, он там ненадолго. Извержение было зафиксировано в 1200 км южнее Токио спутником Химавари 16 августа.
Подводное извержение вулкана Фукутоку-Оканоба в 1200 км южнее Токио создало новый остров в форме полумесяца. Ниидзима (Niijima), что в переводе означает "новый остров", имеет диаметр около 1 км и находится в 50 км от южных Бонинских островов в Тихом океане. По словам экспертов, это не первый случай, когда после извержения в японских архипелагах появляются острова.
По данным ученых, "новый остров" долго не протянет. Если он состоит из непрочной породы (например, из вулканического пепла), его быстро уничтожат волны. Подобные острова появлялись после извержений в 1904, 1914 и 1986 годах, но вскоре исчезали из-за эрозии. Выживет Ниидзима или нет, также будет во многом зависеть от того, как долго продлится извержение.
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Однако, бывали случаи, когда появившиеся после извержения острова никуда не исчезали. В 2013 году извержение одного вулкана в японском архипелаге образовало новый остров, который в конечном итоге слился с близлежащим островом Нисиносима. Учитывая эти случаи, ученые будут активно наблюдать за новым островом в ближайшие месяцы.
По данным Японского метеорологического агентства, извержение подводного вулкана Фукутоку-Оканоба стало первым за более чем десятилетие. Оно началось рано утром 13 августа. "Новый остров" офицеры японской береговой охраны впервые заметили два дня спустя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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