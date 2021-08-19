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После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров

После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров (6 фото)

Автор:
19 августа 2021 20:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Япония   вулкан   извержение вулкана   мир   новости   события   фото   
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На прошлой неделе в районе архипелага Огасавара в Японии зафиксировали подводное извержение вулкана. Как установили эксперты, в результате извержения появился новый остров в форме полумесяца - правда, говорят, он там ненадолго. Извержение было зафиксировано в 1200 км южнее Токио спутником Химавари 16 августа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Япония   вулкан   извержение вулкана   мир   новости   события   фото   
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8  комментариев
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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Юра Гагарин 5 минут назад
Япония прирастает
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SAndre 14 минут назад
а вот и "северные территории", ёпта!
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КакогоХу 38 минут назад
Какой- нибудь рекламный баннер туда сразу поставить. Например: "Американцы, убирайтесь с Окинавы"
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20k
hebpat Час назад
В детстве смотрел фильм - "Гибель Японии" -походу начинается
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16k
Maks Es 2 часа назад
Земля-матушка просыпается.
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Sanar 2 часа назад
Держите ускоглазые вам сдачу за Курилы, всё вопрос закрыт)))
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