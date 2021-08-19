После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров

По данным ученых, "новый остров" долго не протянет. Если он состоит из непрочной породы (например, из вулканического пепла), его быстро уничтожат волны. Подобные острова появлялись после извержений в 1904, 1914 и 1986 годах, но вскоре исчезали из-за эрозии. Выживет Ниидзима или нет, также будет во многом зависеть от того, как долго продлится извержение.