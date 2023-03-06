Японские обычаи, которые могут показаться нам необычными

Отдельные машины для сушки белья есть, наверное, только у богатых. Да и то, скорее всего, это стиральные машины с функцией сушки, а это не так уж хорошо. Стиральные машины часто стоят на балконе, вот как у меня. Места для сушки белья мало и приходится как-то извращаться. А когда на улице холодно, сушка одежды занимает намного больше времени, чем летом.