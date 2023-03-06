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Японские обычаи, которые могут показаться нам необычными

Японские обычаи, которые могут показаться нам необычными

Автор:
06 марта 2023 15:40
Сообщество : Факты
Метки: Факты о Японии   Япония   жизнь в Японии   интересные факты о японии   культурный код   культурный шок   тиктокер   япония интересные факты   
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Американец по имени Райан живёт в Токио и рассказывает в своём TikTok о своих впечатлениях. Его видеопроект под названием «Вещи в Японии, от которых американец впал бы в кому» очень популярен: парень делится своими эмоциями и, так сказать, культурным шоком. Ну надо же, в Японии всё не так, как дома!

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Дети начинают ходить в школу и обратно без сопровождения взрослых (пешком, а может и на общественном транспорте) в возрасте пяти-шести лет. Так что, если вы видите ребенка, гуляющего в одиночестве, с ним всё в порядке. Обычно он просто идёт в школу или из школы.


Когда вы снимаете жильё, вам выдают целый календарь по сбору мусора. У меня шесть разных мусорных баков, каждый для отдельного вида мусора, и все они выбрасываются в разные дни. И это работает везде — на улице, в кафе. Когда к этому привыкаешь, то обычный подход к сбору мусора начинает казаться расточительным.


В Японии до сих пор везде носят маски. Да, даже когда люди выходят прогуляться по своему району, в 99% случаев они будут в масках. Ковидные правила давно отменили, но это настолько укоренилось в культуре, что люди отказываются снимать маски, опасаясь осуждения. Очевидно, это также просто забота о других людях: японцы очень внимательны к своему ближнему.


У каждого телефона в Японии есть звук затвора, когда вы делаете снимок, и его нельзя отключить. Это из-за запрета на фотографирование людей без их ведома. Поэтому, если вы пойдете в какое-то место, например, в музей или что-то в этом роде, вы просто постоянно будете слышать звук затвора. Чтобы обойти это правило, придётся купить смартфон за границей (некоторые так и поступают).


У большинства вокзалов есть музыкальная тема. Например, я часто бываю в районе Такаданобаба, и они играют музыкальную тему из аниме Astro Boy, потому что Такаданобаба — место рождения Astro Boy.


Если поезд задерживается, персонал приносит вам densha chien shoumeisho, свидетельство об опоздании. Однако такое случается крайне редко, поскольку общественный транспорт в Японии обычно работает как часы. Но если вы опаздываете на работу или в школу по вине общественного транспорта, у вас должна быть справка, которая это подтверждает.


Такое в Японии на каждом шагу. Когда я впервые увидел эту картину, то страшно удивился. Но это нормальная практика для детских садов. Такие тележки используют для того, чтобы доставить куда-то малышей из детского сада или просто прогуляться по окрестностям.


После окончания фильма японцы молча сидят на своих местах и ждут, пока пройдут титры. Сразу вставать и выходить из зала не принято, это неуважение к тем, кто ещё сидит. А мешать людям нельзя.


Если вы иностранец, вас очень часто приглашают побыть моделью парикмахера. Особенно если вы находитесь в таких местах, как Сибуя, Харадзюку или Омотесандо. Парикмахеры просто подходят и спрашивают, не хотите ли подстричься бесплатно, потому что им нужны модели для портфолио.


Японцы очень много работают и мало отдыхают. Некоторые трудятся с 9 утра до 10 вечера. Поэтому очень часто можно увидеть людей, спящих в поезде. Иногда они даже засыпают у вас на плече и каким-то волшебным образом просыпаются на своей остановке.


В любом кафе и ресторане вам всегда дадут то, что называется ошибори, что-то вроде мокрого полотенца. Даже в Starbucks. И это очень мило, потому что иногда от сухой салфетки нет никакого толка.

Мужчины, в основном служащие, после рабочего дня идут в район Сибуя, чтобы расслабиться и выпить, и там могут заснуть где угодно. Это называется «кризисом Сибуя». Последний поезд отходит в 12 ночи, а следующий только в 5 утра. Так что если вы опоздали, то остаётесь в Сибуя. Люди спят там буквально на улицах, в самых случайных местах. А потом просыпаются и идут домой (или сразу на работу).


Если вы иностранец и ищете съёмное жилье в Японии, то будьте готовы к сюрпризу. Из 10 вариантов, которые вам понравятся, вам будут доступны лишь парочка. Остальные не согласятся сдать вам квартиру, потому что вы иностранец. И даже то, что вы говорите по-японски, не поможет.


Когда вы сняли квартиру в Японии, вы должны заплатить нечто, называемое «рейкин», деньги за ключ. Их также называют подарочными деньгами. Потому что это в буквальном смысле подарок вашему арендодателю за то, что он позволил вам жить в этой квартире. Сумма эквивалентна месячной арендной плате и это не залог, вы никогда не получите её обратно. Вы просто говорите владельцу квартиры спасибо.

Вот так выглядят наши заправки. Здесь нет насосов на земле, наверное, для безопасности. Но я не слишком уверен. И некоторые из них находятся так высоко, что приходится привязывать верёвки, чтобы их можно было спустить вниз. Но ко всему привыкаешь!


В основном все счета по-прежнему приходится оплачивать вручную. То есть они приходят по почте и нужно с ними идти и оплачивать их наличными. Где-то уже есть возможность делать это онлайн, но не везде. К тому же это всё на японском языке и довольно сложно ориентироваться.


Многоразовые полотенца используют даже на работе и в общественных местах. Да, у нас есть сушилки для рук в туалетах, но у меня ощущения, что в Японии они все вышли из строя с начала пандемии. Они все не работают.


Я не шучу, 25 декабря люди буквально выстраиваются в очередь. Причина, по которой они это делают, заключается в том, что американцы едят индейку на День Благодарения, а в Японии индейку купить нельзя. Таким образом, они ассоциируют американцев с курицей, поэтому с 80-х годов стало традицией покупать курицу именно в KFC на Рождество.


Отдельные машины для сушки белья есть, наверное, только у богатых. Да и то, скорее всего, это стиральные машины с функцией сушки, а это не так уж хорошо. Стиральные машины часто стоят на балконе, вот как у меня. Места для сушки белья мало и приходится как-то извращаться. А когда на улице холодно, сушка одежды занимает намного больше времени, чем летом.


Это так же, как со съемом квартиры. Даже когда обращаешься в приют, тебе не разрешают официально взять животное. Мне повезло: я нашёл понимающего человека, который мне помог. А вообще с этим проблемы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Факты о Японии   Япония   жизнь в Японии   интересные факты о японии   культурный код   культурный шок   тиктокер   япония интересные факты   
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21  комментарий
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24k
Павел Плеханов Час назад
А каким боком к Японии относится дебильное существо в свитере не по размеру и с мимикой/жестами обезьяны на каждой второй фотке?
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4k
Старичок 9 минут назад
не "нам", а американцам
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6k
VL 12 минут назад
кто этот гомик , или кто оно там, на всех фото???
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329
ruslan d 13 минут назад
Из-за этого пацсана , даже не дочитал ...
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12k
Павел Бреусов 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
просто оставлю это тут, Шамову я уж как то больше доверяю.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Бредятина какая-то в основном. В стиле медведей, водки и балалаек, про описании России в лклассическом "западном" смысле.
Впрочем, источник переводой статейки сам за себя говорит. Желтейшая пресса.
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18k
Александр 38 минут назад
У нас дети сами ходят в школу с первого класса
Дебильную рожу не надо было совать
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14k
Majul 38 минут назад
Если бы не присутствие необезображенного интеллектом тикток имбецила на фото, было бы интересно. Неужели нельзя найти фото без этой идиотской ссылки на тикток?
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6k
sedoisever 47 минут назад
В Японии без сомнения полно самобытных традиций. Но в первый класс меня тоже никто за руку не водил.
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20k
What??? 52 минуты назад
"TikTok", дизлайк автоматом! Несмотря на содержимое!
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3k
Олег Данилов 55 минут назад
японцы забавные. один отряд 731 чего стоит ...

ах да не о том, фестиваль Канамара-мацури гуглите, фоточки там отпад. Я такое даже очкую постить ....
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Какое дебильное лицо у парнишки.
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8k
au3 Час назад
"17. У всех в Японии всегда есть многоразовые полотенца"

песец они необычные
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33k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Да похер
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Мультголова

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