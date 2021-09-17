15 вещей, которые нельзя делать в Японии

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Япония - страна, которая живет в будущем, но нормы общежития там вполне консервативны. Если вы хотите комфортно чувствовать себя в Японии, следуйте правилам и не нарушайте запретов, которые существуют в обществе.
Не кладите сумку на сиденье в транспорте, даже если желающих сесть пока не видно. За это вас могут отчитать как за неприличное поведение.
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Не примеряйте одежду без специальной маски. Она предотвращает окрашивание ткани косметикой. Такие маски есть в магазине, так что носить ее с собой не надо.
Не разговаривайте по телефону в общественном транспорте, если не хотите, чтобы на вас осуждающе смотрели все пассажиры.
Не толкайте двери такси, пытаясь их открыть, а то ее сломаете! Не забывайте, Япония уже давно живет в XXII веке, и двери такси здесь открываются автоматически.
На эскалаторе стойте слева, проходите справа. Дисциплинированные японцы соблюдают это правило неукоснительно.
Входя в общественный транспорт, снимайте рюкзак, иначе вам непременно сделают замечание, и вам все равно придется его снять - но уже под осуждающими взглядами пассажиров.
Не торгуйтесь. В отличие от других азиатских стран, в Японии цена на товар окончательная и обжалованию не подлежит.
Не рассчитывайте на то, что все японцы понимают английский. Если вы приехали в Японию надолго и хотите суметь объясниться в любом магазине или на остановке, выучите хотя бы основы японского.
Не заходите в жилой дом в обуви. Японцы всегда разуваются у порога - и вам придется делать то же самое, чтобы не прослыть невежей.
Не ощупывайте овощи или мясо в супермаркете. Японский сервис работает отлично, так что на прилавки попадают лишь спелые продукты без единого изъяна.
В Японии считается очень неприличным подать мелочь прямо в руки продавца или кассира, так что кладите ее на специальную тарелочку на кассе.
Не ходите в туалет босиком или в домашних тапочках. У японцев всегда есть в доме специальные туалетные тапочки, и гостям они их тоже предложат.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Теперь вопрос.
Почему в моей стране, где тоже есть правила и ЗАКОНЫ, их почему то забывают соблюдать? И мало того, наши правоОХРЕнительные органы даже потворствуют что бы приезжие нарушали.
Источник: boredpanda.com переведено специально для fishki.net