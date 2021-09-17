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15 вещей, которые нельзя делать в Японии

15 вещей, которые нельзя делать в Японии (16 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   запреты   нормы   поведение   познавательно   полезно   правила   путешествия   
4663
16
Япония - страна, которая живет в будущем, но нормы общежития там вполне консервативны. Если вы хотите комфортно чувствовать себя в Японии, следуйте правилам и не нарушайте запретов, которые существуют в обществе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   запреты   нормы   поведение   познавательно   полезно   правила   путешествия   
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47k
noName 2 часа назад
Ожидал бреда, а нет, в целом нормальные правила
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1k
Геннадьич 5 минут назад
Вот со сморканием не совсем понятно. А что же делать, когда у тебя насморк, не харкать же на улице. Или чтобы высморкаться надо заходить в туалет?
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25k
СергейРоманов 11 минут назад
Какая высокоморальная нация. Про автоматы по продаже ссаных трусов промолчу.
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121k
Игорь 19 минут назад
Вещи которые надо сделать в Японии - срыть нафиг Фудзияму, вырубить всю сакуру и вернуть России Хокайдо и острова Цусима.
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12k
Евгений 21 минуту назад
А ещё в Японии очень плохо относятся к исламу. Так что стрелять на ходу из приоры, резать баранов на детской площадке, делать намаз в автобусе - там тоже не рекомендуется.
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28k
Slonyash 22 минуты назад
Ну а харакири хоть можно сделать, не привлекая внимания?
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3k
Артур Гевондян 23 минуты назад
Не разговаривать по телефону в транспорте? Помню, как в в кафедральном храме Вены Штефансдоме во время службы японка трещала по телефону без перерыва так, что ТУРСТЫ ей сделали замечание. А что касается обуви в доме - так почему то нас за смену обуви критикуют, а японцами восхищаются.
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6k
Trenzel2003 24 минуты назад
Вот я приехал к ним в гости. Отлично. Я обязан соблюдать их правила.
Теперь вопрос.
Почему в моей стране, где тоже есть правила и ЗАКОНЫ, их почему то забывают соблюдать? И мало того, наши правоОХРЕнительные органы даже потворствуют что бы приезжие нарушали.
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3k
sergiy123 37 минут назад
средненький текст и идиотские фотографии
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148
ton 38 минут назад
Не все на 100% так, но с английским даже у служащих отелей часто проблемы
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54k
Алекс Юстасов 39 минут назад
Вполне разумные требования.
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6k
Nikolay 42 минуты назад
"Не заходите в жилой дом в обуви. Японцы всегда разуваются у порога - и вам придется делать то же самое, чтобы не прослыть невежей." Статья явно переводная, была написана для американцев. Это их фишка в обуви по дому бегать
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846
Лимонадный Джо Час назад
Жаль,что живу так далеко от Японии. И не смогу воспользоваться советами...
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1k
Lovels Travel Час назад
Неплохо бы перенять большинство правил
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387
piharev1 Lovels Travel 38 минут назад
особенно болтовню по телефону в транспорте
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1k
Bobbus Час назад
Ой ладно, ничего они говорить не будут, эта ация тихих зашореных людей. У них даже мальчики дрожат подойти познакомится с девочкой, а вы тут про отчитывание
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