Самые быстрые "американские горки" в мире оказались опасны для здоровья пассажиров

Американские горки До-Додонпа в 2017 году прошли техническую реновацию, в результате которой их скорость выросла со 170 до 180 километров в час. В своей самой высокой точке американские горки возвышаются на 49 метров над землей, а большая петля имеет диаметр 39 метров, что делает их одними из самых больших в мире.

Японская газета "Майничи" сообщила, что четыре человека в возрасте от 30 до 50 лет, которые катались на "До-Додонпе", сломали кости шеи и спины, что потребовало нескольких месяцев лечения. Представители парка в ответ заявили, что после сообщений о травмах аттракцион был остановлен, но настаивали на том, что "причинно-следственная связь между травмами и аттракционом еще не подтверждена".