Самые быстрые "американские горки" в мире оказались опасны для здоровья пассажиров

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Американские горки с самым большим в мире ускорением "До-Додонпа" были закрыты после того, как несколько посетителей обратились в больницу с переломами различной степени тяжести. Администрация японского парка развлечений Fuji-Q, где работал аттракцион, заявляет, что "прямой связи между американскими горками и переломами у посетителей парка пока не обнаружено".
Работа самых быстро разгоняющихся американских горок в мире, "До-Додонпа" в парке развлечений Fuji-Q Highland в Японии, была приостановлена после того, как несколько посетителей аттракциона получили тяжелые травмы.
Рекламируемые как американские горки со "с суперужасной скоростью", "До-Додонпа" были впервые открыты в 2001 году. Они славятся сильнейшим в мире ускорением, разгоняясь от 0 до 180 километров в час всего за 1,56 секунды.
Рекламируемые как американские горки со "с суперужасной скоростью", "До-Додонпа" были впервые открыты в 2001 году. Они славятся сильнейшим в мире ускорением, разгоняясь от 0 до 180 километров в час всего за 1,56 секунды.
По меньшей мере шесть посетителей "До-Додонпы" получили переломы костей после катания на аттракционе у подножия горы Фудзи в период с декабря 2020 года по август 2021 года. Четверо из них заявили, что вынуждены были обратиться к медикам по поводу переломов шеи или спины.
После этого заявления аттракцион был закрыт для инспектирования руководством парка. Когда же через несколько дней информация о травмах у посетителя достигла местных властей, они полностью остановили аттракцион. По сообщениям, должностные лица парка были ошеломлены информацией о травмах, поскольку за два десятилетия эксплуатации аттракциона до сих пор никто из посетителей о травмах не упоминал.
После этого заявления аттракцион был закрыт для инспектирования руководством парка. Когда же через несколько дней информация о травмах у посетителя достигла местных властей, они полностью остановили аттракцион. По сообщениям, должностные лица парка были ошеломлены информацией о травмах, поскольку за два десятилетия эксплуатации аттракциона до сих пор никто из посетителей о травмах не упоминал.
Американские горки До-Додонпа в 2017 году прошли техническую реновацию, в результате которой их скорость выросла со 170 до 180 километров в час. В своей самой высокой точке американские горки возвышаются на 49 метров над землей, а большая петля имеет диаметр 39 метров, что делает их одними из самых больших в мире.
Японская газета "Майничи" сообщила, что четыре человека в возрасте от 30 до 50 лет, которые катались на "До-Додонпе", сломали кости шеи и спины, что потребовало нескольких месяцев лечения. Представители парка в ответ заявили, что после сообщений о травмах аттракцион был остановлен, но настаивали на том, что "причинно-следственная связь между травмами и аттракционом еще не подтверждена".
Японская газета "Майничи" сообщила, что четыре человека в возрасте от 30 до 50 лет, которые катались на "До-Додонпе", сломали кости шеи и спины, что потребовало нескольких месяцев лечения. Представители парка в ответ заявили, что после сообщений о травмах аттракцион был остановлен, но настаивали на том, что "причинно-следственная связь между травмами и аттракционом еще не подтверждена".
Официальные лица парказаявили, что "До-Додонпа" подвергает посетителей значительной физической нагрузке, и перед аттракционом установлены предупреждающие знаки, предписывающие катающимся сидеть в правильном положении.
Когда первая посетительница, женщина в возрасте 30 лет, сообщила о травме в декабре 2020 года, персонал проверил оборудование, но не обнаружил никаких проблем, и поэтому инцидент был расценен как единичная аномалия. После того как в мае и июне этого года было зарегистрировано еще несколько травм, парк проверил аттракцион вместе с производителями, чтобы убедиться, что оборудование работает бесперебойно, и по-прежнему никаких отклонений обнаружено не было.
Когда первая посетительница, женщина в возрасте 30 лет, сообщила о травме в декабре 2020 года, персонал проверил оборудование, но не обнаружил никаких проблем, и поэтому инцидент был расценен как единичная аномалия. После того как в мае и июне этого года было зарегистрировано еще несколько травм, парк проверил аттракцион вместе с производителями, чтобы убедиться, что оборудование работает бесперебойно, и по-прежнему никаких отклонений обнаружено не было.
Хотя сообщения о переломах костей во время катания на американских горках и другие ужасные истории о неисправных аттракционах отпугивают многих от катания, шансы получить травму на американских горках или аналогичном аттракционе на самом деле невероятно малы. Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов (IAAPA) сообщила в 2019 году, что шансы получить серьезные травмы во время поездки на аттракционе в США составляют 1 к 17 миллионам. В отчете IAAPA говорится, что большинство травм, полученных на таких аттракционах, происходит в результате неправильного поведения самих посетителей, а не из-за неисправного оборудования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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