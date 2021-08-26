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Самые быстрые "американские горки" в мире оказались опасны для здоровья пассажиров

Самые быстрые "американские горки" в мире оказались опасны для здоровья пассажиров (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Fuji-Q   ynews   До-Додонпа   Япония   американские горки   аттракционы   новости   травмы   
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Американские горки с самым большим в мире ускорением "До-Додонпа" были закрыты после того, как несколько посетителей обратились в больницу с переломами различной степени тяжести. Администрация японского парка развлечений Fuji-Q, где работал аттракцион, заявляет, что "прямой связи между американскими горками и переломами у посетителей парка пока не обнаружено".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Fuji-Q   ynews   До-Додонпа   Япония   американские горки   аттракционы   новости   травмы   
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