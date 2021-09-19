15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день

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Мы не так часто, как хотелось бы, отправляемся в путешествие и видим много нового и интересного вокруг. Поэтому не стоит упускать возможность взглянуть на фотографии всяких необычностей.
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Соленое озеро посреди пустыни, Оазис Сива, Египет. Содержание соли такое высокое, что кажется, что вы левитируете
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