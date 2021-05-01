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15 увлекательных снимков необычных вещей

15 увлекательных снимков необычных вещей (16 фото)

Автор:
01 мая 2021 23:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   вещи   окружают   посмотреть   снимки   увлекательные   
1185
16

Мы часто забываем, что нас окружают поразительные пейзажи и удивительные вещи. Нужно только внимательно посмотреть вокруг, или пролистать фотографии в этом посте.

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Метки: Необычные   вещи   окружают   посмотреть   снимки   увлекательные   
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5  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Я в шоке,никогда не мог бы подумать,что в Англии водятся такие пи@з@датенные утки
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4k
virol virol 2 часа назад
Это не кактус.
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155
Роман virol virol Полчаса назад
Да, вы правы. Это литопс. Эти растения так же называют "живые камни".
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Маленький клочок чистого неба скорее всего искусственного происхождения - от самолёта, пролетевшего через слой облаков и локально повысившего температуру воздуха в этом месте. Изредка можно увидеть такие дыры поблизости от аэропортов, чаще они имеют вид двух сливающихся кругов.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Забавненько. И даже слегка познавательненько. ;)
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DarSie

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