15 увлекательных снимков необычных вещей

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Мы часто забываем, что нас окружают поразительные пейзажи и удивительные вещи. Нужно только внимательно посмотреть вокруг, или пролистать фотографии в этом посте.
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На этом черепе инков была выполнена трепанация, и в качестве имплантата использовали золотую пластину, которая показывает четкую реконструкцию кости
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