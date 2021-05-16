15 поразительных вещей, которые возможны только в Дубае

543
18
Для жителей Дубая все эти явления повседневны и обыденны, но нам они кажутся компьютерной графикой или голливудскими спецэффектами. В этом посте вы увидите удивительные вещи, которые могут себе позволить многие местные жители.
×
А для тех, у кого достаточно денег, есть масса способов их потратить. Например, закажите десерт со съедобным золотом за 1000 долларов
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 ответов на вопрос "Как это отличается"
- 15 увлекательных фотографий необычных вещей
- 15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг
- Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
- 15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию
13
Понравилось13
Новости партнёров