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15 поразительных вещей, которые возможны только в Дубае

15 поразительных вещей, которые возможны только в Дубае (18 фото)

Автор:
16 мая 2021 23:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Возможны   Поразительные   вещи   дубай   жители   местные   спецэффекты   
543
18

Для жителей Дубая все эти явления повседневны и обыденны, но нам они кажутся компьютерной графикой или голливудскими спецэффектами. В этом посте вы увидите удивительные вещи, которые могут себе позволить многие местные жители.

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Метки: Возможны   Поразительные   вещи   дубай   жители   местные   спецэффекты   
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2  комментария
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−56
vova old 4 минуты назад
гражданство могут иметь только те кто там родились, остальные Какие бы ни были заслуги не могут получить гражданства соответственно не могут купить землю+ любая иностранная компания работающая Там должна иметь генерального директора с самой большой зарплатой из местных жителей и пофиг что он ничего не понимает, условия работы именно такое . А если говорить про погоду то будешь сидеть с утра до вечера под кондиционером. на любителя
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2k
glazz_19 Минуту назад
Вот прямо рай, казалось бы :) Все дорохо-бохато, но вот полочки с бесплатной едой все портят...
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