15 поразительных объектов, которые мало кто видел воочию

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Этот мир полон необычных вещей, и каждый раз, когда мы видим что-то необычное, мы удивляемся, так как думали, что такого просто не может быть. В этом посте вы увидите фотографии, которые докажут, что на нашей планете еще есть что посмотреть.
Интерьер часового механизма, созданного Патеком Филиппом, признанного самым талантливым часовщиком в истории
Бумажные скульптуры, которые кажутся сделанными из камня
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Мускатный орех, самый старый кот в мире, празднует свой 31-й день рождения (141 год в человеческом возрасте)
Умопомрачительный деревянный шкаф Ферруччо Лавиани. Спроектирован так, что выглядит как цифровой глюк
Стекло "муррин" изготовлено художником Лореном Стампом. Каждый разноцветный слой в куске был тщательно распределён, чтобы создать этот "каравай". Каждый кусочек продавался за 5000 долларов
Симон Бергер создает картины, раскалывая стеклянные панели молотком, медленный и точный процесс
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