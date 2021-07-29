18 сумасшедших вещей, которые не ожидаешь встретить в аэропорту

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Аэропорт - это мир со своими правилами и необычными происшествиями. Здесь можно увидеть кого и что угодно, и попасть в действительно забавные ситуации. В этом посте вы сможете убедиться в этом воочию.
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