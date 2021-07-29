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18 сумасшедших вещей, которые не ожидаешь встретить в аэропорту

18 сумасшедших вещей, которые не ожидаешь встретить в аэропорту (19 фото)

Автор:
29 июля 2021 22:10
Сообщество : Путешествия
Метки: Забавные   Необычные   аэропорт   вещи   встретить   правила   сумасшедшие   
1962
19

Аэропорт - это мир со своими правилами и необычными происшествиями. Здесь можно увидеть кого и что угодно, и попасть в действительно забавные ситуации. В этом посте вы сможете убедиться в этом воочию.

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Метки: Забавные   Необычные   аэропорт   вещи   встретить   правила   сумасшедшие   
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6  комментариев
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1k
Alex Belarus Час назад
Мои самые замечательные впечатления от аэропортов - это ночлеги в позе эмбриона с ручной кладью под головой. Никакие фото не передадут этих ощущений...
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18k
Сталкер Полчаса назад
Это ж как нужно любить эту работу, чтоб таскать с собой ЭТО!

Машинка нифига не лёгкая!

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14k
Hairy. 41 минуту назад
Куцый бутер и стакан чая за косарь.
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460
Римма 59 минут назад
В 2012 почти 8 часов провели в Домодедово,транзитом из Уфы в Киев.Детская комната это было супер!Смотрела мультики,пока моя с другими ребятишками общалась,все удобства,миникухня.Сейчас ребёнок вырос,таких ништяков уже не будет))
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460
Римма Сталкер 14 минут назад
Не.Лучше в общем зале посижу.
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