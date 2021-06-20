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15 увлекательных фотографий интересных вещей

15 увлекательных фотографий интересных вещей (16 фото)

Автор:
20 июня 2021 00:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занимательные   Необычные   вещи   места   увлекательные   фотография   явления   
373
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В мире полным-полно занимательных явлений, которые, несмотря на то, что они действительно необычны, могут остаться тайной для большинства. В этом посте вы сможете увидеть самые любопытные и увлекательные изображения необычных вещей и мест.

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Метки: Занимательные   Необычные   вещи   места   увлекательные   фотография   явления   
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Corvus Corax Час назад
"Плотоядные растения Венеры имеют цветы. Они растут высоко, чтобы не попасть в свои собственные ловушки"
На Венере есть растения? И даже живой образец добыли?
Аффтар, перевод промтом делался? Венерина мухоловка и растение с Венеры - две большие разницы... И цветы не могут попасть в ловушку, по определению... Высоко - чтобы мухи и прочие опылители не попались в ловушку.
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