15 увлекательных фотографий интересных вещей

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В мире полным-полно занимательных явлений, которые, несмотря на то, что они действительно необычны, могут остаться тайной для большинства. В этом посте вы сможете увидеть самые любопытные и увлекательные изображения необычных вещей и мест.
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Четырехэтажный шведский кукольный домик с работающим лифтом, сделанным из металлических внутренностей часов, и электрическим освещением во всех комнатах. Сделано в 1912 году
Плотоядные растения Венеры имеют цветы. Они растут высоко, чтобы не попасть в свои собственные ловушки
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Новости партнёров
На Венере есть растения? И даже живой образец добыли?
Аффтар, перевод промтом делался? Венерина мухоловка и растение с Венеры - две большие разницы... И цветы не могут попасть в ловушку, по определению... Высоко - чтобы мухи и прочие опылители не попались в ловушку.