15 познавательных снимков, которые помогут взглянуть на мир по-новому

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В этом посте собраны занимательные фотографии, которые видели не так уж много людей. Вот они - самые необычные ракурсы и редкие вещи, которые можно найти на Земле.
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Побережье Капучино, которое выглядит так, как будто кто-то вылил тонны кофе и молока в океан, а затем включил гигантский блендер
Концерт Metallica в Москве, который состоялся всего за пару месяцев до распада Советского Союза на военном аэродроме (1991 г.). На концерте присутствовало 1,6 миллиона человек, и это один из самых посещаемых концертов в истории человечества
Ирландия. Лес, где много железа, проявляющегося при контакте с кислородом. Похоже, что земля в крови
* Медуза признана судом России иноагентом
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Новости партнёров
Какой еще остров?
То, что это народ от наводнения на бугор взобрался - не очевидно, бл.?
> Здесь просто была грязь
Не грязь. Это отходы от производства алюминия, ядовитая дрянь. Это в Венгрии плотину отстойника прорвало недавно, в 2010. Память короткая?
> Голова Медузы*, вырезанная из нефрита, до нашей эры
Современная работа.
Мог бы и сам догадаться. Древние артефакты не сохраняются в таком качестве никогда.
А вот автор
> Экскаватор Bagger 288 - крупнейший в мире наземный транспорт
это, бл, не транспортное средство, это экскаватор
а крупнейшим наземным _транспортом_ являются австралийские сверхдлинные ж/д составы.
Ну ясен пень - иностранка, Древняя Греция, дочь Форкия и Кето... Тогда не то что России, Руси еще не было...