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15 познавательных снимков, которые помогут взглянуть на мир по-новому

15 познавательных снимков, которые помогут взглянуть на мир по-новому (16 фото)

Автор:
08 сентября 2021 23:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Познавательные   Редкие   вещи   взглянуть   мир   снимки   
829
16

В этом посте собраны занимательные фотографии, которые видели не так уж много людей. Вот они - самые необычные ракурсы и редкие вещи, которые можно найти на Земле.

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* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Необычные   Познавательные   Редкие   вещи   взглянуть   мир   снимки   
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233
Бухтей Час назад
> Остров в Малайзии, где на самом деле живут люди
Какой еще остров?
То, что это народ от наводнения на бугор взобрался - не очевидно, бл.?

> Здесь просто была грязь
Не грязь. Это отходы от производства алюминия, ядовитая дрянь. Это в Венгрии плотину отстойника прорвало недавно, в 2010. Память короткая?

> Голова Медузы*, вырезанная из нефрита, до нашей эры
Современная работа.
Мог бы и сам догадаться. Древние артефакты не сохраняются в таком качестве никогда.
А вот автор


> Экскаватор Bagger 288 - крупнейший в мире наземный транспорт
это, бл, не транспортное средство, это экскаватор
а крупнейшим наземным _транспортом_ являются австралийские сверхдлинные ж/д составы.
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
"Медуза признана судом России иноагентом"
Ну ясен пень - иностранка, Древняя Греция, дочь Форкия и Кето... Тогда не то что России, Руси еще не было...
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65k
Hе шути с Пушкиным. 3 часа назад
Серферша Понравилась..
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