15 интересных предметов и ситуаций, которые не встретишь каждый день

Нам часто попадается много интересного и необычного, когда мы путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни это происходит редко. Это несложно исправить! В этом посте вы увидите всякие любопытные вещи, которыми поделились пользователи.

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Учебный тренажёр стоматологов 0 Источник:

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Эта птичка села мне на рубашку и заснула 0 Источник:

Лиссабон состоит из 7 холмов. Чтобы облегчить передвижение жителей и туристов между различными районами, некоторые эскалаторы установлены на улице 0 Источник:

Кто-то нарисовал очень реалистичного котика в дереве 0 Источник:

Поезда в метро в Сан-Паулу в масках 0 Источник:

Амиши переносят дом на новое место 0 Источник:

Я нашёл очень странную палку, рядом не было похожего дерева 0 Источник:

На крыше этой электростанции в Копенгагене есть лыжный склон 0 Источник:

Служащие японского транспорта всегда готовы прийти на помощь, и появляются буквально из стен 0 Источник:

Чудесное преображение 0 Источник:

Линзовидные облака 0 Источник:

Древний храм в Сигирии, Шри-Ланка 0 Источник:

Пещера Утроба, в Родопах, Болгария. Вырезано вручную более 3000 лет назад 0 Источник:

Юкатан, Мексика 0 Источник: