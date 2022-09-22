15 интересных предметов и ситуаций, которые не встретишь каждый день

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Нам часто попадается много интересного и необычного, когда мы путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни это происходит редко. Это несложно исправить! В этом посте вы увидите всякие любопытные вещи, которыми поделились пользователи.
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Лиссабон состоит из 7 холмов. Чтобы облегчить передвижение жителей и туристов между различными районами, некоторые эскалаторы установлены на улице
Служащие японского транспорта всегда готовы прийти на помощь, и появляются буквально из стен
Источник:
АНТИФИШКИ
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