30 фотоснимков, о которых мечтает каждый турист

Автор:
06 июля 2021 08:30
Отправляясь в новые края каждый мечтает привезти оттуда фотографию-шедевр, глядя на которую, друзья будут завидовать не только твоему отдыху, но и твоему мастерству фотографа. Но удается это не всем. А этим счастливчикам удалось!
Венеция с высоты птичьего полета
"Я мечтал сделать такое фото Сан-Франциско, но даже не надеялся,что солнце мне так здорово подыграет"
"Вот они, настоящие городские джунгли.Это Тайпей, Тайвань"
"Мой город - Горнинген, на севере Нидерландов. Это мой вид из окна"
"Мексиканский город Пачука - словно одна большая фреска"
Рио-де-Жанейро под необычным углом зрения
Вупперталь, Германия. Надземное метро"
"Чудесная ночь на Ломбард-стрит в Сан-Франциско"
Алезунд, Норвегия: рождественский пейзаж
"Когда я впервые приземлялся в Чикаго, мне казалось, чтоя лечу прямиком в Матрицу!"
"Токио - это словно иная планета"
"Мой друг снял блэкаут в Нью-Йорке"
Нью-Орлеан, французский квартал
"Сент-Луис, штат Миссури, во время метели"
"Ирландский город Корк под снегом"
"Касабланка, Марокко. Вид сверху"
"Это фото с крыши Хард Рок отеля - лучшее из тех, что я сделал в Чикаго"
"Вид из моего номера в Чикаго. Когда вернусь домой,буду по нему скучать"
"Граница между Скоттсдейлом, Аризона, и индейской резервацией Солт Ривер"
"Небоскреб "Утюг" в Нью-Йорке"
Центральный парк, Нью-Йорк
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— переведено специально для fishki.net
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