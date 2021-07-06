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30 фотоснимков, о которых мечтает каждый турист

30 фотоснимков, о которых мечтает каждый турист (31 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: дальние страны   красота   пейзаж   путешествия   райские уголки   фото   фотографии   фоторафы   
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Отправляясь в новые края каждый мечтает привезти оттуда фотографию-шедевр, глядя на которую, друзья будут завидовать не только твоему отдыху, но и твоему мастерству фотографа. Но удается это не всем. А этим счастливчикам удалось!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дальние страны   красота   пейзаж   путешествия   райские уголки   фото   фотографии   фоторафы   
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4k
samsr 11 минут назад
Красиво, но лучше в горы...
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11k
net 4 секунды назад
Спасибо тем профи, кто делает нам классные фото известных мест. Когда я путешествую, то не пытаюсь ничего фоткать, только чутка себя и семью на память. А всякие Эйфелевы башни можно скачать у профессиональных фотографов.
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