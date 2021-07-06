30 фотоснимков, о которых мечтает каждый турист

Отправляясь в новые края каждый мечтает привезти оттуда фотографию-шедевр, глядя на которую, друзья будут завидовать не только твоему отдыху, но и твоему мастерству фотографа. Но удается это не всем. А этим счастливчикам удалось!

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Венеция с высоты птичьего полета 0 Источник:

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"Я мечтал сделать такое фото Сан-Франциско, но даже не надеялся,что солнце мне так здорово подыграет" 0 Источник:

"Вот они, настоящие городские джунгли.Это Тайпей, Тайвань" 0 Источник:

"Мой город - Горнинген, на севере Нидерландов. Это мой вид из окна" 0 Источник:

Осенний Лондон 0 Источник:

"Мексиканский город Пачука - словно одна большая фреска" 0 Источник:

Рейкьявик в снегу 0 Источник:

Лхаса, Тибет 0 Источник:

Рио-де-Жанейро под необычным углом зрения 0 Источник:

С новым годом, Москва! 0 Источник:

Тишина Дрездена 0 Источник:

Берн, Швейцария 0 Источник:

Нью-Йорк, Нью-Йорк 0 Источник:

Вупперталь, Германия. Надземное метро" 0 Источник:

"Чудесная ночь на Ломбард-стрит в Сан-Франциско" 0 Источник:

Алезунд, Норвегия: рождественский пейзаж 0 Источник:

"Когда я впервые приземлялся в Чикаго, мне казалось, чтоя лечу прямиком в Матрицу!" 0 Источник:

"Токио - это словно иная планета" 0 Источник:

"Туман над Дубаем" 0 Источник:

"На коньках в Торонто" 0 Источник:

"Мой друг снял блэкаут в Нью-Йорке" 0 Источник:

Нью-Орлеан, французский квартал 0 Источник:

"Сент-Луис, штат Миссури, во время метели" 0 Источник:

"Ирландский город Корк под снегом" 0 Источник:

"Касабланка, Марокко. Вид сверху" 0 Источник:

"Это фото с крыши Хард Рок отеля - лучшее из тех, что я сделал в Чикаго" 0 Источник:

"Вид из моего номера в Чикаго. Когда вернусь домой,буду по нему скучать" 0 Источник:

"Граница между Скоттсдейлом, Аризона, и индейской резервацией Солт Ривер" 0 Источник:

"Небоскреб "Утюг" в Нью-Йорке" 0 Источник: