Необыкновенное путешествие из южного Вьетнама в северный в 30 фотографиях

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Фотограф Дима Гилитука всегда мечтал проехать по Вьетнаму. Чтобы исполнить мечту, он продал часть фотографического оборудования и зарегистрировался в стоковом фотобанке, решив, что покроет затраты продажей снимков. Затея удалась! Великолепные атмосферные снимки Вьетнама стали профессиональной гордостью фотографа.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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