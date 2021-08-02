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Необыкновенное путешествие из южного Вьетнама в северный в 30 фотографиях

Необыкновенное путешествие из южного Вьетнама в северный в 30 фотографиях (31 фото)

Автор:
02 августа 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Вьетнам   атмосфера   интересно   красота   путешествия   фотограф   фотографии   экзотика   
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Фотограф Дима Гилитука всегда мечтал проехать по Вьетнаму. Чтобы исполнить мечту, он продал часть фотографического оборудования и зарегистрировался в стоковом фотобанке, решив, что покроет затраты продажей снимков. Затея удалась! Великолепные атмосферные снимки Вьетнама стали профессиональной гордостью фотографа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   атмосфера   интересно   красота   путешествия   фотограф   фотографии   экзотика   
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