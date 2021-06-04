Повседневная жизнь в Азии: 30 потрясающих фотографий Рёсукэ Косуге

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Японский фотограф Рёсукэ Косуге любит путешествовать по Азии - Японии, Тайваню, Китаю, Вьетнаму. Он складывает в свою котомку путешественника настоящие фотожемчужины, а потом делится ими с остальным миром. Предлагаем посмотреть на лучшие снимки из коллекции!
Жанр фотографии, в котором работает этот фотохудожник, - относительно новый и очень интересный. Рёсукэ Косуге считается одним из основателей жанра "Dense", который подчеркивает интенсивность и плотность азиатской городской жизни, поскольку фотографии кипят действием, изобилуют множеством деталей и рассказывают захватывающие истории.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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