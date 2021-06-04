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Повседневная жизнь в Азии: 30 потрясающих фотографий Рёсукэ Косуге

Повседневная жизнь в Азии: 30 потрясающих фотографий Рёсукэ Косуге (31 фото)

Автор:
04 июня 2021 13:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: азия   городской пейзаж   красота   пейзажи   путешествия   страны азии   фотограф   
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Японский фотограф Рёсукэ Косуге любит путешествовать по Азии - Японии, Тайваню, Китаю, Вьетнаму. Он складывает в свою котомку путешественника настоящие фотожемчужины, а потом делится ими с остальным миром. Предлагаем посмотреть на лучшие снимки из коллекции!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: азия   городской пейзаж   красота   пейзажи   путешествия   страны азии   фотограф   
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