Самые грандиозные вулканы планеты

Этот щитовой вулкан на французском острове Реюньон - один из самых активных вулканов в мире. Его название можно перевести как "духовой шкаф". Извергается он очень часто, последнее извержение произошло в октябре 2019 года. Несмотря на это, вулкан - популярный туристический объект, на вершину которого ходят экскурсии. Это щиитовой вулкан - то есть, вулкан с низким широким профилем с пологими склонами, образовавшийся с течением времени в результате повторяющихся выбросов относительно жидкой лавы, обычно базальтовой. Щитовые вулканы характеризуются низкой взрывоопасностью и отсутствием пирокластического материала.