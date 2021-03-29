Самые грандиозные вулканы планеты

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Извержение вулкана - зрелище, которое знает мало равных по величественности. Фотограф изСША Роберт Форд собрал впечатляющую коллекцию фотографий вулканов со всей планеты. Некоторые из них активны, другие давно затихли, но и те, и другие наглядно воплощают собой мощь природных сил.
Вулкан Пуеуэ, Чили
После 51года затишья вулкан Пуеуэ начал извергаться в 2011-2012 годах. Его извержение стало крупнейшим на планете в XXI веке. В воздух поднялось около 100 миллионов тонн пепла и песка. Олако было настолько громадным, что, понемногу рассеиваясь в атмосфере, оно накрыло практически все континенты Земли.
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Лагоа де Сантьяго, остров Сен-МСигель, Азорские острова, Португалия
Это древний стратовулканический комплекс на западном побережье Сен-Мигеля.Воронка спящего вулкана превратилась в озеро. Согласно местным легендам, это и соседнее озера - слезы влюбленных, которым жестокий король зпретил видеть друг друга.
Вулкан Сент-Элен, Вашингтон, США
В 1980 году в результате землетрясения на горе Сент-Эленслучился мощный оползень, после которого вулкан проснулся и начал извергать потоки лавы. Извержение было столь мощным, что наплощади в 62 квадратных километра вокруг вулкана все оказалось засыпано многометровым слоем пепла и грязи. Как оказалось, оползень уничтожил всю северную сторону горы, и теперь жерло вулкана видно практически от его подножия.
Ол Долнио Ленгаи, Танзания
Это очень активный вулкан, попеременно извергающий то потоки лавы,то огромные облака пепла. Последний сильный взрыв, выбросивший тонны пепла в атмосферу, случился в2007 году. Пепел вылетал из жерла на тысячи метров вверх, заставляя местных жителей в ужасе бежать. Извержение пепла продолжалось ив 2008-м, в результате конус на вершине горы за счет грязи и пепла стал на 100 метров выше.
Везувий, Кампанья, Италия
Древний Везувий - единственный вулкан на европейском континенте, который извергался за последние сто лет, чем немало тревожит европейцев. Последнее извержение Везувия случилось в 1944 году, и если вулкан захочет повторить, то под ударом окажутся около 3 миллонов жителей Неаполя.
Гора Дьявола, Вайоминг, США
Эти места считали священными индейцы северных равнин, а Стивен Спилберг использовал ее для создания фантастического пейзажа в "Близких контактах третьей степени". Гора - бывшее жерло древнего вулкана, в котором понемногумрастворяются осадочные породы, тсавляя лишь монолит.
Бардарбунга, национальный парк "Ватнайокулл", Исландия
Бардарбунга - подледный вулкан, расположившийся под ледяным конусом самого большошо в Исландии ледника Ватнайокулл. После последнего извержения 2014 - 2015 годов диаметр жерла вулкана уменьшился до65 метров, а его активность, напротив, слегка подупала.
Котопакси, Эквадор
Этот вулкан довольно активен, он извергался в 1742, 1744, 1768 и 1877 годах. Последние из извержений было таким мощным, что ледяная шапка горы полностью растаяла, и грязевые потоки в результате донесло до самого Тихоло океана, на расстояние около 100 километров.
Тейде, Тенерифе, Канарские острова
Высота вулкана Тейде - 3718 метров, это самая высокая точка острова Тенерифе. Этот вулкан - по сути, фундамент острова: от самой высокой вершины до долин и пляжей, остров тысячелетиями складывался на основании, образованном магматическими породами.
Зендан-и-Сулейман, Иран
Полый конус Зендан-и-Сулейман - это древний потухший вулкан высотой 107 метров, образованный, в основном, кальциевыми отложениями. На склонах можно увидеть развалины древних храмовых построек, окружающих вершину. Кратер шириной 65 метров и глубиной 85 метров много веков назад был заполнен водой, но уже давно высох. Гора получила свое название - «Тюрьма Соломона» - от библейского царя Соломона в честь местной легенды, рассказывающей о том, как легендарный царь заточил монстров в глубине горы.
Этна, Италия
На этом потрясающем фото вулкан Этна дымится на фоне античного театра Таормины. Гора Этна состоит из двух вулканов: щитовой вулкан, начавшийизвергаться 500 000 лет назад, закрывает собой 35000-летний стратовулкан. Извержения Этны проходят как в форме выбросов пепла, так и в форме потоков лавы.
Питон -де-ла-Фурнез, остров Реюньон
Этот щитовой вулкан на французском острове Реюньон - один из самых активных вулканов в мире. Его название можно перевести как "духовой шкаф". Извергается он очень часто, последнее извержение произошло в октябре 2019 года. Несмотря на это, вулкан - популярный туристический объект, на вершину которого ходят экскурсии. Это щиитовой вулкан - то есть, вулкан с низким широким профилем с пологими склонами, образовавшийся с течением времени в результате повторяющихся выбросов относительно жидкой лавы, обычно базальтовой. Щитовые вулканы характеризуются низкой взрывоопасностью и отсутствием пирокластического материала.
Вулкан Дамаванд, Иран
Дамаванд - самый высокий вулкан Азии высотой 5610 м. Первое извержение вулкана произошло почти 1,78 миллиона лет назад. Несколько извержений, случившихся примерно 600 000 и 280 000 лет назад, создали вулкану крутую коническую вершину, образованную застывшими потоками пепла и лавы. Последнее извержение Дамаванда произошло около 5300 г. до н.э. На вершине вулкана находится небольшой кратер, а рядом находятся фумаролы, горячие вулканические минеральные источники. Их наличие показывает, что Дамаванд - это потенциально активный вулкан.
Эль-Мисти, Перу
Долгая история извержений вулкана Мисти и соседних с ним Чачани и Пичу-Пичу обеспечила необычайноеплодородие почв вэтих местах и сделала их центром сельского хозяйства Перу. Из белой вулканической породы в близлежащем городе Арекипа построено множество зданий, в результате чего Арекипу прозвали "белым городом".
Ринджани, Индонезия
Это второй по высоте вулкан Индонезии высотой 3726 метров. Его кальдера образовалась в результате извержения Самаласа в 1257 году, ставшего одним из крупнейших вулканических событий с момента окончания последнего ледникового периода 11 500 лет назад. Вероятно, именно оно спровоцировало период глобального похолодания и неурожаев. Кальдера Ринджани заполнена водами озера Сегара Анак. Постепенно, в результате извержения 1994 и 1995 годов, лава заполнила часть озера, и в нем появился новый конус, известный как Гунунг Бару Яри.
Анак Кракатау, ИНдонезия
Третий из четырех крупных взрывов извержения Кракатау 1883 года был слышен на расстоянии 4 780 километров, а его ударная волна несколько раз обошла Землю. По некоторым свидетельствам, она стала причиной разрыва барабанных перепонок у моряков, находящихся на расстоянии 64 километра. Даже через год после извержения на побережье Восточной Африки все еще продолжало выбрасывать тела погибших.
Даймонд Хед, Гавайские острова
Конус Даймонд Хед сложен из вулканического туфа и пепла. Такие образования появляются в результате того, что магма превращает воду в пар, вызывая взрыв горных пород и мощные выбросы. Образовавшийся в результате пирокластический материал и выбросы, собственно, образуют конус. Даймонд Хед - не единственный древний вулкан на острове, покрытом многочисленными конусами и жерлами, возраст которых - 400 000–500 000 лет.
Фуэго, Гватемала
Ранее периодические извержения Фуэго представляли собой классическую картину вулканзма - небольшие, но сильные взрывы с плотными облаками, содержащими пепел, газ и камни, с потоками магмы. Они продолжались от нескольких часов до нескольких дней. Однако с 2002 года у Фуэго начался период почти постоянной активности с непрекращающимися выбросами пепла и лавы. Кульминацией стало неожиданное мощное извержение в 2018 году, которое уничтожило несколько деревень и унесло жизни почти 200 человек.
Руапеху, Новая Зеландия
Серия мощных извержений вулкана Руапеху произошла примерно 26000 - 10000 лет назад, утверждают ученые. С тех пор вулкан демонстрирует активность лишь одного небольшого кратера на Кратерном озере, недалеко от вершины. В современную эпоху извержения Руапеху происходят примерно каждые 50 лет, а в промежутках между ними Кратерное озеро наполняется теплой водой с высокими показателями кислотности.
Арарат, Турция
Гора Арарат - вулканическая и состоит из двух вулканов: Большой Арарат и Малый Арарат. Большой Арарат - самыйвысокий пик Турции с высотой 5137 метров. Арарат - сложный или составной вулкан: это означает, что за время своего существования он изменил либо форму извержения, либо местоположение основного жерла. По легенде, Арарат считается местом, где спрятан Ноев ковчег.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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