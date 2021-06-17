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Невероятные фото охотника за бурями

Невероятные фото охотника за бурями (45 фото)

Автор:
17 июня 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джастин Снид   бури   грозы   красота   сила природы   фото   фотограф   фотографии   
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Фотограф Джастин Снид живет в городе Маккоул знаменитого округа Мальборо. Но его редко можно застать дома: в последние годы он постоянно охотится за бурями, грозами и ураганами по всей Америке. Его фотографии вгоняют в священный трепет перед мощью природы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джастин Снид   бури   грозы   красота   сила природы   фото   фотограф   фотографии   
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Женя 19 минут назад
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Sergey 12 минут назад
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