Невероятные фото охотника за бурями

195
45
Фотограф Джастин Снид живет в городе Маккоул знаменитого округа Мальборо. Но его редко можно застать дома: в последние годы он постоянно охотится за бурями, грозами и ураганами по всей Америке. Его фотографии вгоняют в священный трепет перед мощью природы.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Кого только не увидишь в метро в Нью-Йорке!
- Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми
- Магия заброшенных зданий
- Самые грандиозные вулканы планеты
- Фотографу понадобилось 12 лет, чтобы сделать впечатляющий снимок Млечного Пути
14
Понравилось14
Новости партнёров