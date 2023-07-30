В Вене прошел митинг с требованием ремиграции

Странные они, конечно, эти европейцы, сначала встречали с распростертыми объятиями, а теперь митинги проводят. Фу, такими быть!
В столице Австрии местные жители несколько устали от мигрантов и вышли на улицы города с плакатами, призывающими всех понаехавших отправить обратно на их историческую родину. Они-де повышают уровень преступности, нифига не ассимилируются, чихать хотели на местные законы и, вообще, коренные жители Европы стали чувствовать себя, как бы это помягче сказать, второсортными.
Ультраправые активисты требуют положить конец политике "Великой замены", они утверждают, что уже сейчас исконные австрийцы находятся в меньшинстве.
Организатор акции Гернот Шмидт заявил журналистам, что целью этой акции было "сформулировать концепции и сделать их достаточно популярными, чтобы они были подхвачены крупными правыми партиями, такими как FPÖ и AfD, а затем претворены в жизнь парламентскими средствами. Ремиграция - это решение проблемы "Великой замены", которая представляет собой эмпирически доказуемый факт, что австрийцы стали меньшинством в своей стране из-за неконтролируемой массовой миграции и рождения большего числа детей мигрантами и беженцами”.
Черно-желтые флаги заполонили улицы старинного города, как бы намекая на нифига неоптимистичное настроение радикально настроенных граждан. Они надеются, что термин "ремиграция" станет "более популярным, чем Coca-Cola" в следующем году.
Официально Австрия не собирает данные об этнической или расовой принадлежности своих граждан. По данным УВКБ ООН, в настоящее время в стране насчитывается около 146 000 беженцев. Общая численность населения страны составляет примерно 8,9 миллиона человек.
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Демократия - это власть демократов, как уже писал, а "понаехавшие" - их нынешний электорат, потому - навезут еще больше и навяжут аналоги BLM, чтобы даже пикнуть не смели.
"Черно-желтые заполонили улицы старинного города"
С отменой рабства та же история...
Почему завозят мигрантов? Да потому что новые люди не рождаются, некому голосовать.