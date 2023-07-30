В Вене прошел митинг с требованием ремиграции

Ультраправые активисты требуют положить конец политике "Великой замены", они утверждают, что уже сейчас исконные австрийцы находятся в меньшинстве.

Организатор акции Гернот Шмидт заявил журналистам, что целью этой акции было "сформулировать концепции и сделать их достаточно популярными, чтобы они были подхвачены крупными правыми партиями, такими как FPÖ и AfD, а затем претворены в жизнь парламентскими средствами. Ремиграция - это решение проблемы "Великой замены", которая представляет собой эмпирически доказуемый факт, что австрийцы стали меньшинством в своей стране из-за неконтролируемой массовой миграции и рождения большего числа детей мигрантами и беженцами”.