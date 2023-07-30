FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10630 постов • 1445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Вене прошел митинг с требованием ремиграции

В Вене прошел митинг с требованием ремиграции

Автор:
30 июля 2023 09:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   австрия   вена   мигранты   митинг   ремиграция   
1314
1
3

Странные они, конечно, эти европейцы, сначала встречали с распростертыми объятиями, а теперь митинги проводят. Фу, такими быть!

В столице Австрии местные жители несколько устали от мигрантов и вышли на улицы города с плакатами, призывающими всех понаехавших отправить обратно на их историческую родину. Они-де повышают уровень преступности, нифига не ассимилируются, чихать хотели на местные законы и, вообще, коренные жители Европы стали чувствовать себя, как бы это помягче сказать, второсортными.



Ультраправые активисты требуют положить конец политике "Великой замены", они утверждают, что уже сейчас исконные австрийцы находятся в меньшинстве.

Организатор акции Гернот Шмидт заявил журналистам, что целью этой акции было "сформулировать концепции и сделать их достаточно популярными, чтобы они были подхвачены крупными правыми партиями, такими как FPÖ и AfD, а затем претворены в жизнь парламентскими средствами. Ремиграция - это решение проблемы "Великой замены", которая представляет собой эмпирически доказуемый факт, что австрийцы стали меньшинством в своей стране из-за неконтролируемой массовой миграции и рождения большего числа детей мигрантами и беженцами”.


Черно-желтые флаги заполонили улицы старинного города, как бы намекая на нифига неоптимистичное настроение радикально настроенных граждан. Они надеются, что термин "ремиграция" станет "более популярным, чем Coca-Cola" в следующем году.


Официально Австрия не собирает данные об этнической или расовой принадлежности своих граждан. По данным УВКБ ООН, в настоящее время в стране насчитывается около 146 000 беженцев. Общая численность населения страны составляет примерно 8,9 миллиона человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   австрия   вена   мигранты   митинг   ремиграция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
437
thrashbox Час назад
Но ничего у них не выйдет.
Демократия - это власть демократов, как уже писал, а "понаехавшие" - их нынешний электорат, потому - навезут еще больше и навяжут аналоги BLM, чтобы даже пикнуть не смели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ишты 21 минуту назад
То ли дело мы! И не звали никого, и не выгоняем. Вот только скоро походу нам насильно обрезание сделают и это будут не власти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 24 минуты назад
пришлось дважды прочитать

"Черно-желтые заполонили улицы старинного города"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi Полчаса назад
митинг который ни к чему не приведет. не нужно было изначально запускать болезнь, а теперь уже, как говорится: "поздно пить Боржоми", когда последствия уже наступили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
ну, теперь латшишам и пистонцам придётся их за долги принять
А что дальше.....сам Аллах не знает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Полчаса назад
Они стали что-то подозревать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
Liberman 43 минуты назад
Ну, вообще женщин уравняли в правах - только потому что это электорат. И была возможность у кого-то захватить власть в стране.
С отменой рабства та же история...
Почему завозят мигрантов? Да потому что новые люди не рождаются, некому голосовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Доктор Джонс 45 минут назад
Вас предупреждали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82967



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#кино#Юмор#забавно#Россия#мигранты#Прикол#пассажиры
#животные#СССР#автомир#новости#Москва#Автовсячина#драка#США#ДТП#соцсети
#люди#машина#в мире#сарказм#интересное#подборка#интересно#деньги#милота#алкоголь
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться