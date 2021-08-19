Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов

Москва, конечно, не Троя, а киргизы с таджиками далеко не воинственные греки, но их баталия произошла из-за прекрасных дам. Двое киргизов-курьеров увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание, что негоже им разгуливать не пойми с кем. Таджики обиделись и набросились на оппонентов с ножами.





Киргизы получили резанные раны рук и записали видео из кареты скорой помощи: