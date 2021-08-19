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Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов

Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов (3 фото + 2 видео)

Автор:
19 августа 2021 17:37
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   депортация   драка   мвд   мигранты   
1724
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2

Еще столько же трудолюбивых гостей ждут своей очереди в Центре временного содержания.

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Метки: Москва   видео   депортация   драка   мвд   мигранты   
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55  комментариев
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5k
Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Очень правильная реакция. Хотите работать? Работайте! А ножами и дома помахать можно.
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5k
Андрей Крылов 2 минуты назад
Браво! Бис! А лучше депортировать до того, как начали бедокурить. Понаехало столько всяких среднеазиатов, "бывших наших" что сил нет! Хотят в Россию? Пусть просятся на правах автономной республики обратно. Нет? Пошли на...! Отделились? Стройте в своих псевдостанах Рай на земле! Чего в России всяких разных больше, чем на типа Родине? Слабо стало без хозяина что-то сделать дома? Тьфу. Противно.
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7k
trak 9 минут назад
Хорошо , но мало .
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2k
VPJ 12 минут назад
То, что выгнали это очень хорошая новость. НО? Где зануды, которые следят за кол-вом запятых, и т.д. и т.п. Почему они не обращают внимание на заголовок. "Почти пятьдесят..." Это как?....сорок шесть побитых, и из частей тел, конечностей, кишок на вес набросали, зубы с тротуара подобрали, и вот вам результат - почти пятьдесят?
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2k
Буратино Полчаса назад
Прям роковые женщины
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29
Flexx U 42 минуты назад
Хосподя что за новость тысячи то остались и приезжают
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16
Михаил Гребенюк Flexx U 11 минут назад
не тысячи,а миллионы.в москве только офф.3 млн
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1k
ДоХтУрСтоун 50 минут назад
Что с одной стороны средневековые обезьяны, что с другой. Первые: какое им нах дело с кем там их соплеменницы, которых они даже не знают, гуляют?! Им не жениться на них. Сейчас 21ый век а не 11ый.
Вторые: агрессивные гопари тоже. Вместо того что б просто повернуться к первым гопарям спиной и уйти - повелись на провокации и начали кровавую поножовщину в "лучших традициях" гопоты с гор. А потом и вовсе обезьянное побоище с двух сторон "обиженок" устроили....
Всех идиотов нелегалов нафиг депортировать, что б другим неповадно было. Распоясались чет уж слишком. Не у себя на родине-вот и моча в бошку бьёт от распущенности и считания вседозволенности. Свои дикие "законы аула" в чужую страну приносят и творят беспредел. Нах такое.
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595
Алексей Попов 57 минут назад
А за чей счет банкет с путешествиями?
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−5
Boris Час назад
Мало депортировали!!!! Тысяч 50 надо выкинуть на родину!!!
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1k
Laert Час назад
Долбачи... Тут они на границе с таджиками воюют, решили еще и в РФ продолжить... патриоты ху...вы
приехали на работу - работайте, из за таких вот "рембо азиатских", люди думают что все выходцы из Средней Азии дЭбилы...
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398
КакогоХу Час назад
Не депортировала, а выгнала хакуй
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58
Вадим Курбатов Час назад
Начались предвыборные шоу)
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57
Levaksinyak Sinyak 2 часа назад
ФСБ разнимает драку таджиков??? Им занятся больше не чем?
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209
阿鋒 2 часа назад
Просто не мешайте им самоутвержд... самоустраняться:)
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4k
tamin 2 часа назад
Красавцы! Пора образумить мигрантов. Хотите работать на благо России пожалуйста. Хотите пытаться стать гоажданами-учите язык, культуру, работайте. Хотите разборки, преступления-нах пошли отсюда
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69
Михайло Потапыч 2 часа назад
А чечены остались.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Новый паспорт там стоит порядка 200 баксов
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1k
Maxim 2 часа назад
Собственно, всё что надо - сделано.
Оставшимся - урок. Не сделают выводы, отправятся туда же.
На фото - сплошь молодые пиз#юки. Кровь кипит, мозгов нет. Гастеры постарше сами крутят у виска про таких. Они и так на птичьих правах, любой залёт к ментам и всё, досвидос, влачить нищенское существование на исторической родине, и на такое же обрекать свои семьи.
И если кто-то думает, что запрет на въезд для них это фикция, то глубоко заблуждаетесь. Даже если с большим трудом и весьма недёшево они сумеют снова попасть в Россию, то в выборе работы здесь будут уже очень сильно ограничены. Только сидеть тихо на жопе где-нибудь в е@енях, не показывая никуда носа. Любая встреча с ментами - это либо немалые финансовые потери, либо опять досвидос.
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19k
Ego sum qui sum 3 часа назад
но за это время приехало 5000 новых...
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15
Максим Максимов 3 часа назад
А ЗАЧЕМ депортировали то? Отправить этих узбекско-таджикских "соколов" на тушение пожаров и расчистку пожарищ в Якутии и Сибири. Больше пользы было б.
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10k
Иван Васильевич 3 часа назад
"«Нужны стране»: Путин пригласил мигрантов в Россию

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Российская экономика, получившая мощный удар от коронавируса и падения цен на нефть сможет восстановиться благодаря наплыву мигрантов. Страна крайне заинтересована в приезде гастарбайтеров, заявил в пятницу, 3 июля, президент Владимир Путин. В то же время в России число собственных безработных граждан к осени вырастет до 20 млн, считают эксперты."

https://www.gazeta.ru/business/2020/07/03/13140211.shtmlhttps://www.gazeta.ru/business/2020/07/03/13140211.shtml
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