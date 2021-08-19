Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов

Еще столько же трудолюбивых гостей ждут своей очереди в Центре временного содержания.
В пресс-службе столичного главка МВД отчитались об очередном этапе депортации гастарбайтеров, устроивших массовую драку с поножовщиной у метро "Кузьминки" в ночь на 13 июля. Сегодня домой отправились еще 20 человек. Полицейские выдворили из России пока 46 гостей столицы. Всего планируется депортировать 87 "трудолюбивых" иностранцев.
Москва, конечно, не Троя, а киргизы с таджиками далеко не воинственные греки, но их баталия произошла из-за прекрасных дам. Двое киргизов-курьеров увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание, что негоже им разгуливать не пойми с кем. Таджики обиделись и набросились на оппонентов с ножами.
Киргизы получили резанные раны рук и записали видео из кареты скорой помощи:
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Этот ролик быстро разлетелся по чатам в WhatsАpp и киргизы решили устроить вендетту. В итоге все вылилось в массовую потасовку, в которой участвовало более 200 человек. Задерживать мигрантов приехали более 100 бойцов МВД и ФСБ. Им удалось "упаковать" лишь 102 гастарбайтера.
Почти всех, 87 человек, посадили в обезьянник на 15 суток и составлены в их отношении протоколы о выдворении и запрете въезда на территорию России. Еще 8 мигрантов заработали уголовные дела по статье "Хулиганство".
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Вторые: агрессивные гопари тоже. Вместо того что б просто повернуться к первым гопарям спиной и уйти - повелись на провокации и начали кровавую поножовщину в "лучших традициях" гопоты с гор. А потом и вовсе обезьянное побоище с двух сторон "обиженок" устроили....
Всех идиотов нелегалов нафиг депортировать, что б другим неповадно было. Распоясались чет уж слишком. Не у себя на родине-вот и моча в бошку бьёт от распущенности и считания вседозволенности. Свои дикие "законы аула" в чужую страну приносят и творят беспредел. Нах такое.
приехали на работу - работайте, из за таких вот "рембо азиатских", люди думают что все выходцы из Средней Азии дЭбилы...
О законопослушных речь не идёт.
Оставшимся - урок. Не сделают выводы, отправятся туда же.
На фото - сплошь молодые пиз#юки. Кровь кипит, мозгов нет. Гастеры постарше сами крутят у виска про таких. Они и так на птичьих правах, любой залёт к ментам и всё, досвидос, влачить нищенское существование на исторической родине, и на такое же обрекать свои семьи.
И если кто-то думает, что запрет на въезд для них это фикция, то глубоко заблуждаетесь. Даже если с большим трудом и весьма недёшево они сумеют снова попасть в Россию, то в выборе работы здесь будут уже очень сильно ограничены. Только сидеть тихо на жопе где-нибудь в е@енях, не показывая никуда носа. Любая встреча с ментами - это либо немалые финансовые потери, либо опять досвидос.
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Российская экономика, получившая мощный удар от коронавируса и падения цен на нефть сможет восстановиться благодаря наплыву мигрантов. Страна крайне заинтересована в приезде гастарбайтеров, заявил в пятницу, 3 июля, президент Владимир Путин. В то же время в России число собственных безработных граждан к осени вырастет до 20 млн, считают эксперты."
https://www.gazeta.ru/business/2020/07/03/13140211.shtmlhttps://www.gazeta.ru/business/2020/07/03/13140211.shtml