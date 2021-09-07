В Кемеровской области задержали убившего двух школьниц педофила

Вчера в Киселевске (Кузбасс) две 10-летние школьницы не вернулись домой после школы. Поздно вечером их родители забили тревогу и обратились в полицию. Искать девочек снарядились добровольцы, но ночные поиски к успеху не привели.





Просмотр записей с видеокамер наружного наблюдения показал, что со школьницами был неизвестный мужчина. В одном из магазинов он накупил девочкам сладостей. Причем все выглядело пристойно: продавец сообщил следователям, что дети называли своего спутника "дядей Витей" и никаких подозрений он не вызывал.