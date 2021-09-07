В Кемеровской области задержали убившего двух школьниц педофила

Подозреваемый ранее отбывал срок за сексуальное насилие. В преступлении он уже признался.
Вчера в Киселевске (Кузбасс) две 10-летние школьницы не вернулись домой после школы. Поздно вечером их родители забили тревогу и обратились в полицию. Искать девочек снарядились добровольцы, но ночные поиски к успеху не привели.
Просмотр записей с видеокамер наружного наблюдения показал, что со школьницами был неизвестный мужчина. В одном из магазинов он накупил девочкам сладостей. Причем все выглядело пристойно: продавец сообщил следователям, что дети называли своего спутника "дядей Витей" и никаких подозрений он не вызывал.
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К утру 7 сентября девочек так и не нашли, но опознали и допросили мужчину, с которым их видели в последний раз. Им оказался 41-летний Виктор Пестерников ранее судимый за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Поначалу Пестерников настаивал, что после покупки сладостей и семечек отпустил школьниц домой.
Но буквально через несколько часов Пестерников признался, что изнасиловал и задушил девочек и показал, где спрятал тела 10-летних Ульяны Дектярь и Насти Феслер.
Преступление было совершено в заброшенном доме на улице Дружбы. В нем правоохранители проводят следственные действия:
Пестерников освободился из тюрьмы строгого режима, где провел 10 лет (статья 132 УК), два года назад. У педофила есть жена и двое детей-подростков. И скорее всего, свободу он больше не увидит никогда - Пестерников пока обвиняется по п. «а», «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Учитывая, что это рецидив, насильник получит пожизненное заключение.
Следственный комитет также завел уголовное дело о халатности в отношении полицейских. После выхода на свободу Пестерников должен был 8 лет находиться под надзором, но не встал на учет и переехал из города Мыски в Киселевск.
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При попытке к бегству - расстрелять!
Но вот я все таки не понимаю как дети так спокойно идут с этим чудным дядей... Понятно что 10 лет, наивные и т.д., но какое-то чувство самосохранения должно быть...
Какое бы наказание не придумали для педофилов, чтобы его наказать этими страшными мучениями, он должен кого-то убить/изнасиловать, само наказание не предотвращает преступление. Поэтому родители должны очень жестко объяснять детям, что нельзя знакомится и гулять с первыми встречными дядями. Там явно никакого насилия и принуждения. Дети идут с ним как с приятелем. Как в наши дни можно быть такими беспечными... Кошмар...
Первое. Он должен держаться подальше от детишек если бы исправился, должен был понимать сам.
Второе, почему он их после магазина не отпустил на все четыре стороны,не говоря уж о том чтобы отвести в полицию или по домам?
Т.е,совсем слабо выглядит отмазка от педофила,мол просто так пошел с детьми в тихое место. Кофейку попить? Шашлычку пожарить? Дядя добрый и любит тишину.
Дети из нормальных семей пойдут помогать, спасать кого-нибудь.
Какую свободу????
Свиньям заживо скормить эту падаль
Где таких детей находят, да еще и двух сразу, что запросто пошли с каким то мужиком, еще и пропитым насквозь, явно маргиналом . Куда смотрят родителе неужели таких элементарных вещей не объясняют детям?
И может и райончик еще тот, если уж там дядя Витя обитал.
И в школе по ходу с ними беседы не проводили.
Хотя,черт его знает это же дети.
Ну, а педофилия это не член, педофилия это от головы и от этой фигни посадкой в тюрягу не излечишь. Остается только пожизненное.
Или остров с рудниками и копями где нет детей.
Его надо сначала кастрировать без наркоза, потом загнать под каждый ноготь раскалённые иглы, потом влить в горло расплавленный свинец, а потом постепенно отрубать по одному пальцу и запихивать их в распоротый живот пока не сдохнет и труп скормить бродячим собакам.