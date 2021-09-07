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В Кемеровской области задержали убившего двух школьниц педофила

В Кемеровской области задержали убившего двух школьниц педофила (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 14:26
Сообщество : Криминал
Метки: kiselevsk   Кемеровская область   видео   полиция   убийство   школьницы   
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Подозреваемый ранее отбывал срок за сексуальное насилие. В преступлении он уже признался.

Вчера в Киселевске (Кузбасс) две 10-летние школьницы не вернулись домой после школы. Поздно вечером их родители забили тревогу и обратились в полицию. Искать девочек снарядились добровольцы, но ночные поиски к успеху не привели.


Просмотр записей с видеокамер наружного наблюдения показал, что со школьницами был неизвестный мужчина. В одном из магазинов он накупил девочкам сладостей. Причем все выглядело пристойно: продавец сообщил следователям, что дети называли своего спутника "дядей Витей" и никаких подозрений он не вызывал.

К утру 7 сентября девочек так и не нашли, но опознали и допросили мужчину, с которым их видели в последний раз. Им оказался 41-летний Виктор Пестерников ранее судимый за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.


Поначалу Пестерников настаивал, что после покупки сладостей и семечек отпустил школьниц домой.

Но буквально через несколько часов Пестерников признался, что изнасиловал и задушил девочек и показал, где спрятал тела 10-летних Ульяны Дектярь и Насти Феслер.

Преступление было совершено в заброшенном доме на улице Дружбы. В нем правоохранители проводят следственные действия:

Пестерников освободился из тюрьмы строгого режима, где провел 10 лет (статья 132 УК), два года назад. У педофила есть жена и двое детей-подростков. И скорее всего, свободу он больше не увидит никогда - Пестерников пока обвиняется по п. «а», «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Учитывая, что это рецидив, насильник получит пожизненное заключение.

Следственный комитет также завел уголовное дело о халатности в отношении полицейских. После выхода на свободу Пестерников должен был 8 лет находиться под надзором, но не встал на учет и переехал из города Мыски в Киселевск.

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Метки: kiselevsk   Кемеровская область   видео   полиция   убийство   школьницы   
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6k
Игорь Мочалов Полчаса назад
Смертная казнь... Да в коментах кузбасских пабликов некоторые люди не лучше. Там уже и родителей обвинили, и мать девочек алкашкой неработающей обозвали, причем не имея представления о их реальной жизни... Девчонок жалко, у меня у самого пацан в третий класс пошел, от новости не по себе. И до какого класса детей под конвоем водить? Кто-то говорит, мол, я своим детям постоянно говорю, чтобы с незнакомыми не разговаривал... Да вы по триста раз в день можете ему говорить, он вам триста раз кивнет головой, что понял, а коснись реальности-и вы никогда не предугадаете, как отреагирует десятилетний. Здесь одних слов мало. Проводите тренировки подобных ситуаций, привлекайте знакомых, которых ребенок не знает. Если есть возможность-отправляйте ребенка с кем-нибудь из знакомых, если по пути. Сами смотрите-с кем разговаривает соседский пацан, с кем идет соседская девочка, видели ли вы раньше этих людей? Не надо следить-просто обращайте внимание. Идет по улице бомжеватого вида мужик, с ним опрятный пацан-почему такой контраст? Разговаривает из машины кто-то с маленькой девочкой на тротуаре-о чем идёт речь? Если это адекватный родственник, он только спасибо скажет за бдительность. А, возможно, завтра так кто-то спасет и вашего ребенка.
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188
MakoHunt 7 минут назад
В разделе "адок", был ролик про наркобарыгу, который натравил собачек покушать причинное место, я бы желал этому существу такую же участь...
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5k
Максус 13 минут назад
отдайте отцам девочек эту падаль. Его нужно очень медленно казнить,да так,чтобы казнь в фильме "Законопослушный гражданин" показалась детской забавой.
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13k
Совранский 14 минут назад
Зачем задерживали?
При попытке к бегству - расстрелять!
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9k
harlamov 14 минут назад
Люди в комментах чудные. Каждый изгаляется, придумывая какие-то муки ада для педофила: сжечь, кастрировать, четвертовать... Если честно, то бред. Есть закон, следственные органы разберутся, скорее всего это пожизненное и больше никто от него слава богу не пострадает.
Но вот я все таки не понимаю как дети так спокойно идут с этим чудным дядей... Понятно что 10 лет, наивные и т.д., но какое-то чувство самосохранения должно быть...
Какое бы наказание не придумали для педофилов, чтобы его наказать этими страшными мучениями, он должен кого-то убить/изнасиловать, само наказание не предотвращает преступление. Поэтому родители должны очень жестко объяснять детям, что нельзя знакомится и гулять с первыми встречными дядями. Там явно никакого насилия и принуждения. Дети идут с ним как с приятелем. Как в наши дни можно быть такими беспечными... Кошмар...
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3k
БешанаяБелкО 15 минут назад
главное, чтоб следствие не "ошиблось" и этот чел был реально виновен...а не так что, пресанули и он во всем сознался...чтоб не получилось, что реальная тварь гуляет на свободе...у самой ребенку 10 лет...как подумаю, шерсть дыбом...
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−31
ann Полчаса назад
Ниде некоторые возмущаются. Нет ну а как тут родителей то не обвинить? Сложно представить что современный ребенок которым хотя бы мало мальски занимались-куда то там пойдет вот с таким мужчиной. Да это уму не постижимо на каком уровне развития были эти бедные дети. Родителям «спасибо» за воспитание. Считаю что таких родителей тоже нужно привлекать в таких случаях- это пьющих маргиналов хоть как то взбодрит провести работу с детьми.
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5k
Кирилл Полчаса назад
Смерть будет для него слишком легким наказанием. Поэтому пожизненное в строгом режиме самое "то", для такого выродка!
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
И скорее всего, свободу он больше не увидит никогда

Какую свободу????
Свиньям заживо скормить эту падаль
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−31
ann Полчаса назад
Я даже в советское время знала, что с чужими дядями и даже тетями, ходить нельзя, причем особенно родителями отмечалось-даже если они знакомы тебе и ссылаются на маму и папу ни в коем случае .
Где таких детей находят, да еще и двух сразу, что запросто пошли с каким то мужиком, еще и пропитым насквозь, явно маргиналом . Куда смотрят родителе неужели таких элементарных вещей не объясняют детям?
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24k
Vazari Полчаса назад
В обществе бытует мнение, что насильникам создают в тюрьмах адские условия. Каким образом тогда этот упырь отсидел 10 лет строгача и снова пошел на подобное преступление? Представляю, какую лютую смерть обрели девчушки-кровь леденеет в венах. Неужели не убьет никто эту нелюдь?
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10k
Kucher Полчаса назад
Эх! Жаль, что на смертную казнь мораторий.
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7k
Влад 36 минут назад
надеюсь в тюрьме его повесят
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3k
Том Джоуд 36 минут назад
Даже слов нет. И кто-то против смертной казни к таким?!! Это не просто преступники которые могут перевоспитаться и жить по-другому. У них натура такая. Это нелюди. Их суть всегда вылезет наружу. Их как собак бешеных истреблять надо. Сразу. А не давать гуманные сроки.
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28k
MatveiVainrub 37 минут назад
Как ?! Как можно давать пожизненое таким ?! Да по нему катком проехаться надо ,. Вначале по ногам , потом по одной руке , потом по второй , а потом по голове чтоб не мучался ... мы же всё таки люди а не изверги и падонки , как он !!!
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3k
Максим 38 минут назад
И всё таки мораторий на смертную казнь большая глупость. Понимаю, что наша судебная система не слишком хорошо работает, но есть ряд случаев, когда ошибки не будет.
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244
Nevad Black 40 минут назад
слов нет. это просто пипец.
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2k
Алекс 41 минуту назад
Схрена ли таких вообще выпускают?
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5k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Какая жестокость!
Его надо сначала кастрировать без наркоза, потом загнать под каждый ноготь раскалённые иглы, потом влить в горло расплавленный свинец, а потом постепенно отрубать по одному пальцу и запихивать их в распоротый живот пока не сдохнет и труп скормить бродячим собакам.
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586
Руслан 43 минуты назад
Было бы разумно, для подобных случаев, суд Линча устраивать. Причём способ умерщвления выродка, в данном случае, определяют родители убитых.
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2k
просто программист 45 минут назад
Четвертовать и потом сжечь, это не человек, это чудовище!!!
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