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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4739 постов • 654 подписчика подписаться
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"Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком

"Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком (12 фото)

Автор:
24 марта 2021 10:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Скопинский маньяк   видео   интервью   мохов   реакция соцсетей   собчак   шоу бизнес   
3166
12
Внимание СМИ к вышедшему после отсидки на свободу Виктору Мохову в очередной раз показало лицо отечественной журналистики. Поговаривали, что маньяка засыпали предложениями об участии в ток-шоу, однако из-за запретов на передвижение по стране он был вынужден с сожалением отказаться от таких заманчивых перспектив. Впрочем, если гора не идет к Магомеду, то Собчак сама приедет в любое место, лишь бы взять интервью.
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Метки: Скопинский маньяк   видео   интервью   мохов   реакция соцсетей   собчак   шоу бизнес   
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9k
ГородДомов Час назад
...для собаки (она же лошадь) это
" герой " мля.
Она не имеет представления что такое настоящий герой , и у кого реально можно и нужно брать интервью . и рассказывать народу о человеке .
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1k
Алексей Заг 2 минуты назад
Окно Овертона в действии.
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4k
ишты 6 минут назад
"И эта нормальность его - главное извращение. Он один из нас.. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке..."Это картина о пошлости и убожестве зла" - Т.е. они (Собчак сотоварищи) считают нас (нормальных, обычных людей) пошлым и убогим злом? А они - элита и сливки общества. А ведь она в президенты баллотировалась! Представляете кто нами мог сейчас править?! Человек, который ради денюшки готов любого гада в жопу расцеловать! Мерзко наблюдать за такой деградацией и ощущать собственное бессилие против таких циничных тварей.
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1k
Hallo FreeSpace 11 минут назад
Надо посмотреть ...
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774
Вадим 15 минут назад
С такими способностями пробивать дно, в Австралии на ней можно было бы доставлять грузы в космос.
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1k
Sam22 17 минут назад
Лошадь, такая лошадь. Нечего добавить.
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4k
Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Так ради денег журналисты готовы,что б этот маньяк их в подвале трахал
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31k
Alex 24 минуты назад
Больная мразь.
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85
Дядя Витя Полчаса назад
И этот нехороший человек баллотировался в Презденты! Падла... в данном случае буквально.
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23
Yossarian Полчаса назад
Дом 2: продолжение......
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1k
Максим Полчаса назад
Интерес к маньякам логичен. Они правда интересны тем, что отличаются от нас. Что сподвигло на такое зло, что не укладывается в голове обывателя? Почитайте легкое "Множественные умы Билли Миллигана", например.
Но! Заниматься этим должен профессиональный журналист. Тонко и не переходя грани, не делая из маньяка героя или не пытаться вернуть былую славу. В случае с героиней поста, так она и вовсе не гнушалась способами, от жизни в стиле простигосподи, до фарса с выборами.
Гнусное зрелище от гнусных людей в кадре.
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1k
Алексей Заг Максим Полминуты назад
Этим должен заниматься психиатр, а не журналист.
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13k
Роман Полчаса назад
Дно пробито мозгом хомячков, которые всё это осуждают.
А Собчак просто хайпует на дегенератах.
Хотя де-факто это скучная, неинтересная женщина, бросающаяся то в дом2, то в оппозицию, то в президенты, то в церковь в попытках доказать, что у неё есть какая-то харизма и талант.
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5k
zulluz Полчаса назад
а потом сокрушаемся о том, что нет идеологии, нет порядка, дети не те, воспитание не то и т.д. и ютуб этот фильм не заблокирует - он им в канву ложиться. а это "кинцо про говнецо" своего зрителя найдет и внесет свою лепту в разложение сложившихся понятий о правильном и достойном поведении. появятся новые типажи колумбайнеров, жизнь станет еще на один тон грязнее.
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2k
Том Сойер 36 минут назад
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Комментарий удален
−4
258
udok7856 38 минут назад
Какая же собчак все таки мразь, еще в президенты баллотировалась, эту тварь надо гнать из страны.
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1k
Ян Баян 38 минут назад
К чему приводит деградация. Лошадь голову окончательно потеряла, или мразь стала ещё больше мразью.
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8k
harlamov 43 минуты назад
Тут две стороны.
Многие говорят, ну это же свобода СМИ, смотрите, в Америке и Европе, там тоже с маньяками интервью делают и зарабатывают на этом и бла-бла-бла... Все так.
Меня больше поражает, что наши, приближенные к власти говорящие головы часто вещают что-то о скрепах, нравственности, морали, особом пути и характере русского человека и т.д. Да даже сам Путин демонстративно верит в Бога и пытается выглядеть добропорядочным христианином.
И вот эта вся добропорядочность и желание учить нас морали и нравственности разбивается о такие вот интервью.
Все покровы сорваны и мы видим просто лицемерную, разложившуюся элиту.
Тут важно не то, что вышло это интервью, а то, кто его сделал.
Ведь вышло бы оно на каком-то неизвестном канале маргинального блогера и вуаля.
Тут же прокуратура, след. ком, депутаты подключились. Каждый чиновник попиарился бы на этой теме. Блогера обоссали, записали в либерасню, ин. агента и выкинули из соиума, а может и посадили бы вообще.
Типа мы православные, скрепные у нас такое восхваление маньяка не пройдет.
Но интервью вышло на канале Ксении Собчак. Которая была кандидатом в Президенты РФ. А это без одобрения Путина невозможно. Которая по сути является его племянницей и которая крышуется на самом верху.
И тут и проявляется вся эта властная гниль.
Нет никакой добропорядочности, нравственности, христианской этики и морали. Нет никакого особого русского пути, духовности, скреп, памяти предков.
Есть мерзкое, злобное, циничное шакалье, которые четко разделяют общество на классы. Свой- чужой. Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Любой коммунист, либерал, просто гражданин России за меньшую мерзость будет четвертован лицемерными морализаторами.
Ксения Собчак, входящая в мафиозный клан и понимающая свою безнаказанность, может хоть обосать могилу на кладбище и ей ничего не будет. Подведут целую теоретическую базу. С утра до вечера нам, быдлу, будут объяснять, что мы отстали,мы не понимаем новые тренды. Мы косные, глупые, несовременные и т.д.
В России уже давно так происходит. Не важно что делают. Важно кто делает.
Двойные стандарты во всем.
Если женщину с ребенком на пешеходном переходе сбил сын депутата - то он прекрасный мальчик, а она пьяное быдло.
Если ты Ксения Собчак, то ты можешь прилюдно обоссать всю нацию и провластные СМИ будут восторженно рукоплескать. А карманное гестапо охранять эту мерзкую шизофреничку.
Она сознательно плюнула в лицо всем нормальным людям. Но пи#ды от ОМОНа получит какой-нибудь интеллигентный дедушка, которого этот террор быдла и скотов возмущает.
Вот такой вот древний Рим, товарищи.
Сосите х#й Ксюши Собчак и радуйтесь.
А был бы у Собчака сынок-педераст, то порол бы он по первому каналу своих любовничков и нам объясняли как это восхитительно и скрепно.
Если хотите нормальное общество, то для больных шизофренией детей элиты не должно быть исключений.
А так, все эти ваши ныряния в прорубь и стояние в церквях - гавно на палочке и ничего не стоят.
Хотела плюнуть Ксюша в русского человека с его Советской моралью и честностью, а попала в себя и своих покровителей. Обтекайте. Не элита вы, а дерьмо. И никакой воли, характера, четкой нравственной позиции у дерьма быть не может. Так что заткнитесь со своими поучениями. Ксюша вас унизила, всю российскую власть, всю свору чиновников, Президента-клоуна, который для нее слуга ее папаши, и показал вам ваше место. Вы никто. Кучка продажных коллаборационнстов, пляшущих перед такими как она, за деньги их родителей. Петрушки и холуй, которые за копейку в церкви пернут. Вот вся наша скрепная власть.
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1k
Дмитрий Круглов 51 минуту назад
Хороший стартап, для тех кому делать нечего и хочется в перспективе заработать много денег, пригласить Собчак на интервью и устроить ей многолетнее удержание в неволе и сексуальное насилие. Иными словами сделать так, чтобы Собчак на себе прочувствовала, что чувствовали несчастные девочки, раз ей это интересно. А насильник станет народным героем, интервью будут брать, может быть даже в политику позовут.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
2k
Гур 57 минут назад
Вот ниразу не поклонник Собчак, но это лицемерное возмущение раздражает. Интервью она взяла... А если Р24 взяла бы интервью также бы орали??? А по Р24 было интервью какого-то то маньяка, правда он сидит, но всё же. И ещё помнится было интервью вообще у канибала, он в дурке лет 20-25 отлежал. А передача типа Каневского, расследование, бла-бла-бла, а в конце интервью этого типа!!!! Он сожрал человека 3! Так чего ж тогда никто не возмущался?
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