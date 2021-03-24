"Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком

А вот режиссер и по совместительству муж Собчак Алексей Богомолов оправдал это интервью, заявив, что снимать такие фильмы необходимо. Богомолов считает, что картина вызывает ненавить тем, что маньяк выглядит как один из нас, обычным человеком.



«Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его - главное извращение. Он один из нас.. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца. Это картина о пошлости и убожестве зла».

Этот фильм, считает Богомолов предостерегает «от очарования злом» лучше, чем «пафосные проповеди о добре». «Вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности. Чтобы в жизни уметь разглядеть его - не являющееся в демоническом образе, а мимикрируещее под простачка, "маленького человека", достоевского "человека из подполья"».