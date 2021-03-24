"Дно пробито": соцсети об интервью Собчак со скопинским маньяком

А лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко считает это интервью "запредельной дичью": “Собчак выпустила интервью с маньяком Моховым. Это запредельная дичь. Тот момент, когда человек ради денег готов на всё. Скопинский маньяк счастлив такому вниманию и смакует мерзкие подробности многолетнего сексуального рабства детей. Когда я вижу, что творят такие люди, которых не останавливают никакие рамки морали здравого смысла, мне хочется орать, что вместе с охочими до криминала зрителями сейчас к экранам прильнут уже появившиеся фанаты “скопинского маньяка” и будут детально смаковать это видео”, Да и обычные интернет-пользователи отметили, что, казалось, падать ниже невозможно, однако Ксения Анатольевна и тут преуспела.
Они - это кто? Я ничего не могу сказать по поводу законодательных и силовых структур. А вот о СМИ: что вы хотели? Людям нужна сенсация. Так работают все СМИ. Да, они вероятно неплохо заплатили ему за это интервью, чтобы люди смотрели это, чтобы привлечь внимание— Снежная Королева🐧🐧🐧 (@bad_dark_God) March 22, 2021
Ксения Собчак даже не осознает, какую ошибку для всего общества она совершает в долгосрочной перспективе, в погоне за краткосрочным хайпом, собственно как и все телеканалы и прочее "СМИ". "Отличный" пример подаете, качая медийку страшному преступнику и ужасному человеку.— эд 🦔 (@edwfedorov) March 22, 2021
Правильно. А все деньги за эти интервью должны быть выплачены пострадавшим.— Гусь принц глистов (@Tanya_meduza) March 22, 2021
Кстати, нашлись и те, кто назвал интервью "обычной журналистской работой"
Почему не проблема? Для обывателя ничего не даёт это видео. Если хочется себя обезопасить, то материала в инете полно. Ксения не специалист в области психологии и антропологии, чтобы иметь научный интерес. С двух сторон только жажда развлечений на страданиях двух девушек.— бирюлька от часов (@lizoncho) March 22, 2021
По-вашему называть эпизоды изнасилований «занятием сексом» перед жертвой это нормально? 🤨 Очень по-журналистки, да?— 니나 누나 🐷🐰비니 비니🔥 (@KpopLovesL) March 24, 2021
«Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его - главное извращение. Он один из нас.. Мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, сослуживца. Это картина о пошлости и убожестве зла».
Этот фильм, считает Богомолов предостерегает «от очарования злом» лучше, чем «пафосные проповеди о добре». «Вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности. Чтобы в жизни уметь разглядеть его - не являющееся в демоническом образе, а мимикрируещее под простачка, "маленького человека", достоевского "человека из подполья"».
Источник:
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" герой " мля.
Она не имеет представления что такое настоящий герой , и у кого реально можно и нужно брать интервью . и рассказывать народу о человеке .
Но! Заниматься этим должен профессиональный журналист. Тонко и не переходя грани, не делая из маньяка героя или не пытаться вернуть былую славу. В случае с героиней поста, так она и вовсе не гнушалась способами, от жизни в стиле простигосподи, до фарса с выборами.
Гнусное зрелище от гнусных людей в кадре.
А Собчак просто хайпует на дегенератах.
Хотя де-факто это скучная, неинтересная женщина, бросающаяся то в дом2, то в оппозицию, то в президенты, то в церковь в попытках доказать, что у неё есть какая-то харизма и талант.
Многие говорят, ну это же свобода СМИ, смотрите, в Америке и Европе, там тоже с маньяками интервью делают и зарабатывают на этом и бла-бла-бла... Все так.
Меня больше поражает, что наши, приближенные к власти говорящие головы часто вещают что-то о скрепах, нравственности, морали, особом пути и характере русского человека и т.д. Да даже сам Путин демонстративно верит в Бога и пытается выглядеть добропорядочным христианином.
И вот эта вся добропорядочность и желание учить нас морали и нравственности разбивается о такие вот интервью.
Все покровы сорваны и мы видим просто лицемерную, разложившуюся элиту.
Тут важно не то, что вышло это интервью, а то, кто его сделал.
Ведь вышло бы оно на каком-то неизвестном канале маргинального блогера и вуаля.
Тут же прокуратура, след. ком, депутаты подключились. Каждый чиновник попиарился бы на этой теме. Блогера обоссали, записали в либерасню, ин. агента и выкинули из соиума, а может и посадили бы вообще.
Типа мы православные, скрепные у нас такое восхваление маньяка не пройдет.
Но интервью вышло на канале Ксении Собчак. Которая была кандидатом в Президенты РФ. А это без одобрения Путина невозможно. Которая по сути является его племянницей и которая крышуется на самом верху.
И тут и проявляется вся эта властная гниль.
Нет никакой добропорядочности, нравственности, христианской этики и морали. Нет никакого особого русского пути, духовности, скреп, памяти предков.
Есть мерзкое, злобное, циничное шакалье, которые четко разделяют общество на классы. Свой- чужой. Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
Любой коммунист, либерал, просто гражданин России за меньшую мерзость будет четвертован лицемерными морализаторами.
Ксения Собчак, входящая в мафиозный клан и понимающая свою безнаказанность, может хоть обосать могилу на кладбище и ей ничего не будет. Подведут целую теоретическую базу. С утра до вечера нам, быдлу, будут объяснять, что мы отстали,мы не понимаем новые тренды. Мы косные, глупые, несовременные и т.д.
В России уже давно так происходит. Не важно что делают. Важно кто делает.
Двойные стандарты во всем.
Если женщину с ребенком на пешеходном переходе сбил сын депутата - то он прекрасный мальчик, а она пьяное быдло.
Если ты Ксения Собчак, то ты можешь прилюдно обоссать всю нацию и провластные СМИ будут восторженно рукоплескать. А карманное гестапо охранять эту мерзкую шизофреничку.
Она сознательно плюнула в лицо всем нормальным людям. Но пи#ды от ОМОНа получит какой-нибудь интеллигентный дедушка, которого этот террор быдла и скотов возмущает.
Вот такой вот древний Рим, товарищи.
Сосите х#й Ксюши Собчак и радуйтесь.
А был бы у Собчака сынок-педераст, то порол бы он по первому каналу своих любовничков и нам объясняли как это восхитительно и скрепно.
Если хотите нормальное общество, то для больных шизофренией детей элиты не должно быть исключений.
А так, все эти ваши ныряния в прорубь и стояние в церквях - гавно на палочке и ничего не стоят.
Хотела плюнуть Ксюша в русского человека с его Советской моралью и честностью, а попала в себя и своих покровителей. Обтекайте. Не элита вы, а дерьмо. И никакой воли, характера, четкой нравственной позиции у дерьма быть не может. Так что заткнитесь со своими поучениями. Ксюша вас унизила, всю российскую власть, всю свору чиновников, Президента-клоуна, который для нее слуга ее папаши, и показал вам ваше место. Вы никто. Кучка продажных коллаборационнстов, пляшущих перед такими как она, за деньги их родителей. Петрушки и холуй, которые за копейку в церкви пернут. Вот вся наша скрепная власть.