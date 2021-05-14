FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4883 поста • 664 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян

"Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян (13 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 10:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   политика   реакция соцсетей   смешно   шоу бизнес   юлия волкова   
3311
13
1
Юлия Волкова, бывшая участница группы "Тату", не так давно объявила о своем решении пойти в политику. А теперь в качестве первого знакомства с электоратом записала видеообращение. Будущим избирателям экс-певица, как водится, пообещала "златые горы", но ей почему-то не поверили.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: видео   политика   реакция соцсетей   смешно   шоу бизнес   юлия волкова   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
52
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
52  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
229
Васёк Л. 2 часа назад
актрисульки, фигляры, спортсмЭны и прочая списочная шушера реально остопистели в этой госдуре...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
61k
Доктор Джонс Полминуты назад
Пусть она не от Ивановской области идёт, а просто идёт на х.у.й., ибо какими дебилами нужно быть, чтобы её пустить во власть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей 4 минуты назад
ну если она в ЕР вступит, то и депутатом станет и без всяких роликов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Rest Tremor 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Миха 16 минут назад
Пздц, из политики делают натурально тик-ток площадку, куда можно соваться, пеариться, собирать лайки, набирать известность....
ужс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мафусаил 19 минут назад
Иваново...я вам сочувствую...если она пройдёт...это будет (_!_)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леонид Полчаса назад
Во всём виновата коррупция чиновников, Волкова- Я тоже так хочу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
910
Александр Полчаса назад
"Эх! Гулять так гулять!" - подумали сотрудники "Единой России" и зарегистрировали кандидатом в депутаты от себя Моргенштерна!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 Полчаса назад
После этого цирка какой-нибудь неприметный "хоть какой, но только не эта б..." член ЕдРа проскочит в Думу на ура

Ради этого и создается цирк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Фельдъегерь Полчаса назад
почему все комментарии взяты из твиттера МБХ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Касьян Пуздой 39 минут назад
страшнаяштописдец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus 39 минут назад
А разве она хуже других кандидатов?

Лицо, правда, немного опухшее, но с кем не бывает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 49 минут назад
Когда вижу такую пасть то даже мыслей о поцелуях не возникает. Только о том как туда сунуть член.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Юлия 52 минуты назад
Мне вот вообще плевать как она выглядит, личное дело каждого и лишь бы самой нравилось, но черт побери, это же очередное днище и б...ский цирк! Живем в стране дураков и продолжаем надеяться на лучшее, как-то так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 52 минуты назад
Кстати.Света из Иваново очень позитивная. И даже не дура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Fisher1979 53 минуты назад
Я просто хочу взять как пример,
Путин- я взял с Викпедии.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ).

С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ СССР
1985 года по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР ГДР. По возвращении в Ленинград работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ.

В 1991 1996 годах продолжал работу под началом Собчака, перейдя в мэрию Санкт-Петербурга: возглавлял Комитет по внешним связям, был советником мэра, затем первым заместителем. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента РФ. После недолгого пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета Безопасности в августе 1999 года был назначен председателем правительства.

Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента России Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента РФ в связи с уходом первого президента России в отставку. Впервые избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет.

Это целая карьера человека подготовлена к власти. А сейчас наберут лейков или хуже того боксёры, гимнастки, эстрада и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
888
Дмитрий 53 минуты назад
Ну кто у них там решения принимает, через какие рожи еще в Думу лезть! Совсем уже деградировали... Ясень пень не сама она вдруг решила в политику идти из идейных побуждений, а надоумили те, кто заботится о стабильности власти... Но как же можно быть такими тупыми и считать, что все вокруг такие же и не заметят этого подвоха!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
Sexxxton 54 минуты назад
Голос исчез и вот ищет новую кормушку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
832
3,14здун-фантаст 55 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 Час назад
конь не проканал, теперь это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 27 комментариев
Показать ещё
Российские вебкамщицы - об изнанке работы Российские вебкамщицы - об изнанке работы "Либо трусы надень, либо крестик сними": в соцсетях посмеялись над окунавшимся в прорубь Соловьевым "Либо трусы надень, либо крестик сними": в соцсетях посмеялись над окунавшимся в прорубь Соловьевым "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в... Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык" Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

709660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
2
65
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
1
24
20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ветер-ветер, почему ты так зовешься?
0
3
Ветер-ветер, почему ты так зовешься?
Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП
1
10
Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Я женщина, а не лошадь: как мне надоело носить сумки и тратить время
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#люди#автомир#природа#картинки#Разное#знаменитости#в мире
#Юмор#интересное#кино#актеры#прикол#красота#фотографии#аварии#комментарии#китай
#интересно#факты#дтп#СССР#подборка#автомобили#шоу бизнес#авто аварии#сша#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться