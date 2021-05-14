"Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь к свету во тьме", — резюмирует Волкова, пообещав в случае своего избрания "всесильно помогать" жителям Ивановской области.
А, ещё, конечно, как слоган ей стоит взять свою же цитату что она «не патриот своей страны, а любит Америку и всё, что там происходит»)) pic.twitter.com/7gKy9BgiuY— Профессор Мяо (@professor_myao) May 14, 2021
Губы у неё, типичной ивановской ткачихи. Как Терешкова, тоже хочет письма получать.— Mihel 59 (@Nikolagruz1949G) May 13, 2021
Это ей кто-то сочинил текст. Наверное, долго заучивала. Изберется, конечно. В думе будет очередная пустышка.— Следев Юрий (@fortsaid2) May 13, 2021
Я понимаю, на что вы намекаете. Но если без намеков - какие же они дешевые? Вы знаете, сколько получает официально депутат Госдумы? Совсем недешево получается... а неофициально? Там в разы больше, поэтому все они за Путина горой...— Orwell (@stroitel1984) May 13, 2021
Ей срать... Технологи поставили свет, речь, камеру, интерьер... Рожа продаваемая и вполне избираемая... уплОчено и отработано...— моя яхта с краю (@7aTpuoT_KopblTa) May 13, 2021
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ужс
Ради этого и создается цирк
Лицо, правда, немного опухшее, но с кем не бывает?
Путин- я взял с Викпедии.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ).
С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ СССР
1985 года по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР ГДР. По возвращении в Ленинград работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ.
В 1991 1996 годах продолжал работу под началом Собчака, перейдя в мэрию Санкт-Петербурга: возглавлял Комитет по внешним связям, был советником мэра, затем первым заместителем. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента РФ. После недолгого пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета Безопасности в августе 1999 года был назначен председателем правительства.
Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента России Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента РФ в связи с уходом первого президента России в отставку. Впервые избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет.
Это целая карьера человека подготовлена к власти. А сейчас наберут лейков или хуже того боксёры, гимнастки, эстрада и т.д.