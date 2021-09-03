"Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина

Шукшина считает, что сейчас в России нет национальных героев, а тех, кто мелькает по ТВ и чье имя на слуху, и героями-то сложно назвать. При этом, Шукшина считает, что "запрос на духовность и нравственность в обществе есть, и игнорировать его просто преступление перед людьми". В конце своей речи артистка извинилась за "излишнюю резкость" и заявила, что это был "крик души, SOS".

2021-09-03T09:00:01+03:00