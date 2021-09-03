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"Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина

"Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Культура   Мишустин   видео   реакция соцсетей   речь   шоу бизнес   шукшина   
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На днях артистке вручили медаль «За заслуги перед Отечеством». В ответной речи Шукшина поблагодарила за награду и заговорила о наболевшем.

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Метки: Культура   Мишустин   видео   реакция соцсетей   речь   шоу бизнес   шукшина   
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13k
Совранский Час назад
Видел выступление, зашел только "+" поставить!
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28k
Кот Баюн Минуту назад
Правильно все сказала... один только Моргернштерн чего стоит, посмотрите какие "комедии" снимают при поддержке государства... это просто днище... что себе позволяют Волочковы, Панины и другой мусор... еще и за наши бабки...
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1k
голландец Минуту назад
кремлёвские, подобные высказывания, ей ещё припомнят
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28k
Fat Lynx 4 минуты назад
По делу то чего сказала? Языком пи-пе-ть - не мешки ворочать.
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3k
aleksander Полчаса назад
Т.е. как это у нас всё плохо с культурой??
Мы же последнее место на планете, где торжествуют традиционные ценности, высокодуховность, скрепы и т.п. В отличии от всего остально мира, особенно от вечногниющего запада. А уж нашей национальной идеей - ненавистью к геям - насквозь пропитан любой патриот
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−22
Dmitry Полчаса назад
Что такое духовность? Назовите мне духовную страну или духовную культуру? Говорить надо о коррупции, о равенстве всех перед законом, об экономики, а вопиющей разнице в доходах граждан. А не нести чушь про какую-то духовность, про которую никто ничего сказать толком не может - что это и как она нам поможет.
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2k
Гюрза 44 минуты назад
Выражение лица Мишустина на первом фото - бесценно
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24k
Владимир 47 минут назад
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24k
Владимир 47 минут назад
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24k
Владимир 48 минут назад
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24k
Владимир 48 минут назад
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10k
Голос Вселенной 51 минуту назад
Полностью поддерживаю ее слова.... Подписался бы под каждым....
Меня сейчас, конечно, помидорами закидают, но все же... Как сказал Путин в одном из своих интервью Западу (не помню точно, в каком), когда его спросили про Навального, он сказал - ...этот человек вскрывает проблемы, и это хорошо, но только с одной стороны. Но когда ты только вскрываешь проблемы, но не предлагаешь пути их решения, это еще более ухудшает ситуацию, сеет вражду и разногласия. Примерно так.
Здесь то же самое. Вышла, пожаловалась, ушла. И что? Да у нас 90% думающего и образованного населения страны так же считает, как и она, у нас у всех такая же позиция и без нее. Поставь практически любого обычного "уставшего" человека, который может грамотно изложить свои мысли связной речью, за тот микрофон, и он скажет ни сколько ни хуже!.. Только вот мы мало что можем с этим поделать, а она имеет массу возможностей... как и другие деятели культуры, искусства и все такое.
Короче, неоднозначно все. Но за выступление ее спасибо... Хорошо, что она оказалась очень достойным наследием своего знаменитого отца...
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5k
молотый Либентроп 53 минуты назад
Вот на днях одного пИдрака нахой выгнали из страны - теперь многие воют и причитают.
Надо определиться, либо закрываем всех ущербных моргерштернов, либо улыбаемся и машем.
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11k
Stark 54 минуты назад
я вот думал - а почему у нас не популизируются герои? например, Гагарин? почему нет здоровой пропаганды национальных героев? почему не ставят кого то в пример для наших детей и прочее, прочее.

потом дошло - а зачем? все власть имущие и могущие давно живут за рубежом (так или иначе, например, учат детей) и им просто нафиг это не надо. здесь им нужно только брать.

обидно. стыдно. пора менять.
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28k
BuG 56 минут назад
Пирамида Маслоу никуда не делась. Не будет никакой культуры в массах, пока масса пытается выжить.
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1k
Вадим 57 минут назад
Пока существуют в нынешней недокультуре деньги, недочиновеики будут закрывать на всё глаза, хоть кричите SOS хоть не кричите, хоть обSOSитесь. Слуги дьявола приносят огромные прибыли плюс занимаются такой важной для нынешних властей задачей-отуплением молодежи. Так что увы, крик не туда и не тем..а вот если бы вы решили снять недокиношку по забугорным лекалам, при этом освоить пару ярдов и наполнить этим самым чьи то карманы, то конечно же вы желанный гость на тех тусовках
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28k
Воронихин А.Н. Час назад
"Актриса отказалась, посетовав, что только деньгами и заманивают людей в эти телепрограммы, которые, кстати, существуют на бюджетные средства, т.к. телеканал "Россия" финансируется государством."

В суровой реальности шоу Малахова приносит телеканалу кучу рекламодателей и денег и наоборот, не тратит, а экономит бюджетные деньги.
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138
Liberman Час назад
У нас в стране нет идеи. Я русский - и я не знаю своего предназначения, к чему мне стремиться в этом государстве, что мне строить.
Я знаю только одно - чтобы хорошо жить нужны деньги. А как я их заработаю - мое личное дело.
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86
Andrey Час назад
так то оно так ,только Мишустину и его сотоварищам глубоко плевать !
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Культура это прекрастно, но вот балет в большом нынешний средний класс с 17000 никак не вывезет. Хотя Да вектор должен быть выдержан и судя по количеству храмов ясно куда он указывает. Но сложно думать о культуре когда на работе 8-10-12 кому как повезёт, на выходные на халтуре, потому как цены писец, растут как на дрожжах.
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