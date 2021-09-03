"Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина

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На днях артистке вручили медаль «За заслуги перед Отечеством». В ответной речи Шукшина поблагодарила за награду и заговорила о наболевшем.
31 августа заслуженная артистка РФ Мария Шукшина после вручения награды из рук премьер-министра Михаила Мишустина публично разнесла чиновников, напомнив им о состоянии культуры в стране. По мнению актрисы, поразивший страну "вирус бескультурья" куда страшнее коронавируса. Она считает, что в РФ сейчас идет какой-то социальный эксперимент, когда людей стравливают друг с другом, а для современной войны не нужно оружие - достаточно иметь влияние в сферах СМИ, образования, науки и здравоохранения.
Шукшина считает, что сейчас в России нет национальных героев, а тех, кто мелькает по ТВ и чье имя на слуху, и героями-то сложно назвать. При этом, Шукшина считает, что "запрос на духовность и нравственность в обществе есть, и игнорировать его просто преступление перед людьми". В конце своей речи артистка извинилась за "излишнюю резкость" и заявила, что это был "крик души, SOS".
Реакция соцсетей
В соцсетях, в основном, артистку поддержали, хотя были и те, кто считает, что это простой пиар - дескать, доходы уменьшились, нужно напомнить о себе.
Кстати, Мария Шукшина и ранее занимала непримиримую позицию касаемо низкопробных, но собирающих огромные рейтинги телешоу. Она признавалась, что за появление на шоу Малахова в момент, когда в семье шла тяжба за внука, ей предлагали 15 миллионов рублей. Актриса отказалась, посетовав, что только деньгами и заманивают людей в эти телепрограммы, которые, кстати, существуют на бюджетные средства, т.к. телеканал "Россия" финансируется государством.
Коллега актрисы Станислав Садальский поддержал Шукшину, заявив, что отец бы гордился дочерью.
В свою очередь Юрий Стоянов, который также получил награду, считает, что актер - профессия мирная. «Не полемизируя с Марией, я бы сказал одну очень простую вещь... Профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей», - сказал он.
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Мы же последнее место на планете, где торжествуют традиционные ценности, высокодуховность, скрепы и т.п. В отличии от всего остально мира, особенно от вечногниющего запада. А уж нашей национальной идеей - ненавистью к геям - насквозь пропитан любой патриот
А вот о времена коммунистов "свободномыслящие граждане" громко "уравниловкой" возмущались. В итоге власть коммунистов ликвидировали, наслушавшись этих возмущений.
Так что за что боролись.
Да и коррупции при коммунистах на порядки меньше было. Никто себе частных вилл на Лазурном берегу не строил.
Меня сейчас, конечно, помидорами закидают, но все же... Как сказал Путин в одном из своих интервью Западу (не помню точно, в каком), когда его спросили про Навального, он сказал - ...этот человек вскрывает проблемы, и это хорошо, но только с одной стороны. Но когда ты только вскрываешь проблемы, но не предлагаешь пути их решения, это еще более ухудшает ситуацию, сеет вражду и разногласия. Примерно так.
Здесь то же самое. Вышла, пожаловалась, ушла. И что? Да у нас 90% думающего и образованного населения страны так же считает, как и она, у нас у всех такая же позиция и без нее. Поставь практически любого обычного "уставшего" человека, который может грамотно изложить свои мысли связной речью, за тот микрофон, и он скажет ни сколько ни хуже!.. Только вот мы мало что можем с этим поделать, а она имеет массу возможностей... как и другие деятели культуры, искусства и все такое.
Короче, неоднозначно все. Но за выступление ее спасибо... Хорошо, что она оказалась очень достойным наследием своего знаменитого отца...
Надо определиться, либо закрываем всех ущербных моргерштернов, либо улыбаемся и машем.
потом дошло - а зачем? все власть имущие и могущие давно живут за рубежом (так или иначе, например, учат детей) и им просто нафиг это не надо. здесь им нужно только брать.
обидно. стыдно. пора менять.
В суровой реальности шоу Малахова приносит телеканалу кучу рекламодателей и денег и наоборот, не тратит, а экономит бюджетные деньги.
https://lenta.ru/articles/2020/04/02/tv/https://lenta.ru/articles/2020/04/02/tv/
"Убыток госхолдинга ВГТРК, который объединяет несколько телеканалов («Россия 1», «Россия 24» и «Россия К»), в 2018 году составлял 25 миллиардов рублей. Даже для Первого канала, зарабатывающего больше других, тот год закончился с убытком в 13 миллиардов рублей."
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/09/2019/5d8bf96e9a79471a8782ef5ahttps://www.rbc.ru/technology_and_media/26/09/2019/5d8bf96e9a79471a8782ef5a
"В 2020 году «Первый канал» может получить 6,5 млрд руб. из бюджета на производство и закупку контента. На финансирование ВГТРК Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб."
Я знаю только одно - чтобы хорошо жить нужны деньги. А как я их заработаю - мое личное дело.