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35 раз, когда реальная жизнь выглядела как сбой в матрице

35 раз, когда реальная жизнь выглядела как сбой в матрице (36 фото)

Автор:
09 сентября 2021 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   глюк   сбой в матрице   симуляция реальности   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1933
36

Если бы жизнь была видеоигрой… Секунду, а что, если это действительно так? В этой подборке вы найдете весьма убедительные доказательства того, что наша реальность полна неожиданных и странных сбоев.

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Метки: Юмор   глюк   сбой в матрице   симуляция реальности   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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6k
Евгений 2 часа назад


Это ж GTA
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865
Алексей 6 минут назад
Ну и как ему не верить после этого?....
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35k
Example 6.2.6 16 минут назад
2D кафе
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