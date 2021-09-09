35 раз, когда реальная жизнь выглядела как сбой в матрице

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Если бы жизнь была видеоигрой… Секунду, а что, если это действительно так? В этой подборке вы найдете весьма убедительные доказательства того, что наша реальность полна неожиданных и странных сбоев.
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6. Это плоские фермерские участки, где местами растаял/сдуло снег, из-за чего возникает такая 3D-иллюзия
7. Кажется, что это машина выезжает из другого измерения, а на самом деле это бампер, который остался после аварии
8. "Лахайнский полдень" - феномен, когда солнце расположено прямо над головой, из-за чего объекты перестают отбрасывать тень
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