«Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира

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Как можно догадаться по названию, в сообществе «Довольно интересно» вы вряд ли найдете что-то невероятное или уму непостижимое, от чего потом еще долго будете искать свою челюсть на полу. И все же оно богато на фото разных занятных мелочей, которые делают нашу жизнь чуть-чуть интереснее и сказочнее.
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3. На телефоне в номере отеля в Исландии есть опция, чтобы вас разбудили звонком, когда в небе появится северное сияние
4. "Мой жилой комплекс арендовал 200 коз, чтобы они съели траву, которой заросли тропа и русло реки за зданиями"
7. Девушка приехала в Швейцарию и случайно наткнулась на деревянную статую, похожую на нее как две капли воды
11. "Я хотел сфтографировать парня в костюме, и тут в кадре появилась женщина в тех же цветах, но наоборот"
16. На входе в дом стоит миниатюрная модель этого же дома, а у модели есть своя модель поменьше
18. В магазине IKEA: средний палец закрепили пластиковым хомутом, чтобы посетители не баловались
22. "Мы встретили в лесу этих ребят, которые просто гуляли, одетые в средневековые наряды"
31. "Нашел на картоне, который мы используем на работе, букву "е", пережившую процесс переработки"
36. "Коридор к кабинету моего зубного выглядит так, как будто это сцена из фильма Стенли Кубрика"
39. "В Южной Каролине во время ремонта церкви нашли 130-летний склеп со стеклянным окошком, чтобы было видно лицо покойного"
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