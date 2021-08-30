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«Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира

«Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира (41 фото)

Автор:
30 августа 2021 23:19
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   вокруг света   интересное   удивительное рядом   удивительный мир   фотографии из соцсетей   
653
41

Как можно догадаться по названию, в сообществе «Довольно интересно» вы вряд ли найдете что-то невероятное или уму непостижимое, от чего потом еще долго будете искать свою челюсть на полу. И все же оно богато на фото разных занятных мелочей, которые делают нашу жизнь чуть-чуть интереснее и сказочнее.

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Метки: Reddit   вокруг света   интересное   удивительное рядом   удивительный мир   фотографии из соцсетей   
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
это не расщепление, а проецирование отдельных светодиодов с ленты
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salim777 47 минут назад
Уже не потайная. Теперь все знают что у тебя под столом лестница, придурок.
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