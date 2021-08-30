«Довольно интересно»: 40 фото нашего чудесного и очень странного мира

Как можно догадаться по названию, в сообществе «Довольно интересно» вы вряд ли найдете что-то невероятное или уму непостижимое, от чего потом еще долго будете искать свою челюсть на полу. И все же оно богато на фото разных занятных мелочей, которые делают нашу жизнь чуть-чуть интереснее и сказочнее.