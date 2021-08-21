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35 уморительных случаев, когда пожилые люди пользовались чем-то неправильно

35 уморительных случаев, когда пожилые люди пользовались чем-то неправильно (36 фото)

Автор:
21 августа 2021 08:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жизненные ситуации   жизнь   пожилые люди   смешные случаи   фотографии из соцсетей   
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Пока новое поколение с самых пеленок изучает компьютеры и смартфоны, старшее поколение только начинает к ним привыкать. Само собой, из этого возникают забавные ситуации, причем это касается не только технологий. Смотрите сами!

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Метки: Юмор   жизненные ситуации   жизнь   пожилые люди   смешные случаи   фотографии из соцсетей   
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Trenzel2003 Полчаса назад
Как там Задорнов говорил?
-"Ну-у-у, ту-пые!"
А если честно, то пословица, -"старый, что малый!" становится актуальной, когда приходится ухаживать за матерью которой 80+ лет.
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