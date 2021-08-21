35 уморительных случаев, когда пожилые люди пользовались чем-то неправильно

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Пока новое поколение с самых пеленок изучает компьютеры и смартфоны, старшее поколение только начинает к ним привыкать. Само собой, из этого возникают забавные ситуации, причем это касается не только технологий. Смотрите сами!
1. Я: "Бабуль, давай сфоткаемся". Включаю фронталку. Бабуля: "Ой, какая хорошая фотография, когда это было?" Я: "Это мы сейчас"
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3. "Папа любит читать, так что я подарил ему электронную книгу. Он использует ее как закладку"
6. "Этот галстук достался моему дедушке бесплатно, и теперь он носит его на каждый пасхальный седер"
9. "Говорил с дедушкой по телефону и упомянул, что хочу собрать компьютер. Неделю спустя это пришло по почте"
12. "Моя бабуля, заядлый садовод, несколько недель носила эту маску. Сегодня кассирша в магазине объяснила ей, что это значит"
13. "Несколько недель искал свой объектив "рыбий глаз". Мама использовала его как зажим для пакетов"
16. "Пытаемся объяснить 70-летнему швейцарцу, который предложил нас сфоткать, что он закрывает пальцем объектив"
19. "Мой отец сделал действительно красивый ландшафтный дизайн во дворе. А потом до него дошло"
21. "Вот что случается, когда ваша мама возрастом 2088 недель любит нажимать разные кнопки в новой машине"
28. "Бабуля вежливо попросила меня не разбрасывать презервативы у нее дома. Думаю, мне нужно вежливо попросить ее купить новые очки"
На фото: защитная маска для искусственного дыхания
29. "Мой 97-летний дедушка пользуется Facebook. Пару лет назад он лайкнул мое фото и распечатал страницу, чтобы повесить дома"
30. "Мой дедушка купил этот массажер для шеи в Интернете. Ему понравилось, что эта модель водонепроницаема"
31. "Купил 80-летнему отцу этот прикол в подарок. Он смутился и тут же его спрятал. Оказалось, он подумал, что это секс-игрушка"
33. "79-летний дедушка моей девушки попросил нас приехать на Пасху, чтобы отдать нам бесплатные компьютеры"
34. "Мама нашла в газете заметку о приложении, которое ей понравилось. Вместо того, чтобы ее сфоткать, она вырезала ее и приклеила к телефону"
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-"Ну-у-у, ту-пые!"
А если честно, то пословица, -"старый, что малый!" становится актуальной, когда приходится ухаживать за матерью которой 80+ лет.